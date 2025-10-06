قیمت لحظه‌ ای StablR Euro امروز برابر است با 1.161 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EURR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EURR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای StablR Euro امروز برابر است با 1.161 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EURR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EURR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو StablR Euro

StablR Euro قیمت لحظه ای(EURR)

قیمت لحظه‌ ای 1 EURR به USD:

$1.161
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای StablR Euro (EURR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:41:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت StablR Euro (EURR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.161
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.161
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.161
$ 1.161
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
0.00%

0.00%

+1.66%

+1.66%

قیمت لحظه‌ ای StablR Euro (EURR) برابر است با $ 1.161. در 24 ساعت گذشته، EURR در بازه قیمتی حداقل $ 1.161 تا حداکثر $ 1.161 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EURR برابر با $ 1.4634306829935808 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.0191650915551662 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EURR در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +1.66% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار StablR Euro (EURR)

No.1048

$ 13.56M
$ 0.00
$ 13.56M
11.68M
11,683,541.95
ETH

ارزش بازار فعلی StablR Euro برابر است با $ 13.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش EURR برابر است با 11.68M، و عرضه کل آن 11683541.95 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.56M است.

تاریخچه قیمت StablR Euro (EURR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت StablR Euro برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ -0.007-0.60%
60 روز$ +0.001+0.08%
90 روز$ +0.012+1.04%
تغییر قیمت امروز StablR Euro

امروز، EURR تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه StablR Euro

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.007 (-0.60%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه StablR Euro

با گسترش بازه به 60 روز، EURR تغییر $ +0.001 (+0.08%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه StablR Euro

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.012 (+1.04%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت StablR Euro (EURR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت StablR Euro را ببینید.

StablR EuroEURR چیست

استیبل کوین StablR Euro (EURR) یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط یورو است که به ارزش یورو متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت پشتوانه سازی شده است. هدف اصلی EURR ارائه جایگزینی دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن تر و در دسترس تر باشد. StablR Euro میتواند به عنوان وسیله ای برای مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی EURR شامل تسهیل پرداخت های سریع تر و کمهزینه تر، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد سیستم های مالی انعطاف پذیرتر و مقاوم تر است.

هم اکنون StablR Euro در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های StablR Euro خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ EURR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره StablR Euro را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید StablR Euro شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت StablR Euro (USD)

ارزش StablR Euro (EURR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از StablR Euro (EURR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت StablR Euro را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت StablR Euro را بررسی کنید!

توکنومیکس StablR Euro (EURR)

درک، توکنومیکس StablR Euro (EURR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EURR بیشتر بدانید!

نحوه خریدStablR Euro (EURR)

آیا به دنبال نحوه خرید StablR Euro هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی StablR Euro را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

EURR به ارزهای محلی

1 StablR Euro(EURR) به VND
30,551.715
1 StablR Euro(EURR) به AUD
A$1.76472
1 StablR Euro(EURR) به GBP
0.85914
1 StablR Euro(EURR) به EUR
0.98685
1 StablR Euro(EURR) به USD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) به MYR
RM4.8762
1 StablR Euro(EURR) به TRY
48.71556
1 StablR Euro(EURR) به JPY
¥176.472
1 StablR Euro(EURR) به ARS
ARS$1,663.31826
1 StablR Euro(EURR) به RUB
91.99764
1 StablR Euro(EURR) به INR
102.42342
1 StablR Euro(EURR) به IDR
Rp19,349.99226
1 StablR Euro(EURR) به PHP
68.67315
1 StablR Euro(EURR) به EGP
￡E.55.08945
1 StablR Euro(EURR) به BRL
R$6.23457
1 StablR Euro(EURR) به CAD
C$1.61379
1 StablR Euro(EURR) به BDT
142.08318
1 StablR Euro(EURR) به NGN
1,692.41292
1 StablR Euro(EURR) به COP
$4,465.38015
1 StablR Euro(EURR) به ZAR
R.19.98081
1 StablR Euro(EURR) به UAH
48.90132
1 StablR Euro(EURR) به TZS
T.Sh.2,866.65993
1 StablR Euro(EURR) به VES
Bs247.293
1 StablR Euro(EURR) به CLP
$1,090.179
1 StablR Euro(EURR) به PKR
Rs327.77352
1 StablR Euro(EURR) به KZT
624.52512
1 StablR Euro(EURR) به THB
฿37.89504
1 StablR Euro(EURR) به TWD
NT$35.54982
1 StablR Euro(EURR) به AED
د.إ4.26087
1 StablR Euro(EURR) به CHF
Fr0.91719
1 StablR Euro(EURR) به HKD
HK$9.00936
1 StablR Euro(EURR) به AMD
֏446.18391
1 StablR Euro(EURR) به MAD
.د.م10.70442
1 StablR Euro(EURR) به MXN
$21.35079
1 StablR Euro(EURR) به SAR
ريال4.35375
1 StablR Euro(EURR) به ETB
Br175.84506
1 StablR Euro(EURR) به KES
KSh150.09408
1 StablR Euro(EURR) به JOD
د.أ0.823149
1 StablR Euro(EURR) به PLN
4.21443
1 StablR Euro(EURR) به RON
лв5.06196
1 StablR Euro(EURR) به SEK
kr10.86696
1 StablR Euro(EURR) به BGN
лв1.93887
1 StablR Euro(EURR) به HUF
Ft386.99613
1 StablR Euro(EURR) به CZK
24.21846
1 StablR Euro(EURR) به KWD
د.ك0.355266
1 StablR Euro(EURR) به ILS
3.77325
1 StablR Euro(EURR) به BOB
Bs8.03412
1 StablR Euro(EURR) به AZN
1.9737
1 StablR Euro(EURR) به TJS
SM10.73925
1 StablR Euro(EURR) به GEL
3.15792
1 StablR Euro(EURR) به AOA
Kz1,062.21051
1 StablR Euro(EURR) به BHD
.د.ب0.436536
1 StablR Euro(EURR) به BMD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) به DKK
kr7.4304
1 StablR Euro(EURR) به HNL
L30.59235
1 StablR Euro(EURR) به MUR
52.80228
1 StablR Euro(EURR) به NAD
$19.99242
1 StablR Euro(EURR) به NOK
kr11.57517
1 StablR Euro(EURR) به NZD
$2.00853
1 StablR Euro(EURR) به PAB
B/.1.161
1 StablR Euro(EURR) به PGK
K4.8762
1 StablR Euro(EURR) به QAR
ر.ق4.22604
1 StablR Euro(EURR) به RSD
дин.116.71533
1 StablR Euro(EURR) به UZS
soʻm14,158.53432
1 StablR Euro(EURR) به ALL
L96.53715
1 StablR Euro(EURR) به ANG
ƒ2.07819
1 StablR Euro(EURR) به AWG
ƒ2.0898
1 StablR Euro(EURR) به BBD
$2.322
1 StablR Euro(EURR) به BAM
KM1.95048
1 StablR Euro(EURR) به BIF
Fr3,455.136
1 StablR Euro(EURR) به BND
$1.49769
1 StablR Euro(EURR) به BSD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) به JMD
$186.16635
1 StablR Euro(EURR) به KHR
4,681.44225
1 StablR Euro(EURR) به KMF
Fr491.103
1 StablR Euro(EURR) به LAK
25,239.12993
1 StablR Euro(EURR) به LKR
රු353.19942
1 StablR Euro(EURR) به MDL
L19.66734
1 StablR Euro(EURR) به MGA
Ar5,206.2723
1 StablR Euro(EURR) به MOP
P9.288
1 StablR Euro(EURR) به MVR
17.7633
1 StablR Euro(EURR) به MWK
MK2,015.62371
1 StablR Euro(EURR) به MZN
MT74.19951
1 StablR Euro(EURR) به NPR
रु163.90998
1 StablR Euro(EURR) به PYG
8,233.812
1 StablR Euro(EURR) به RWF
Fr1,684.611
1 StablR Euro(EURR) به SBD
$9.55503
1 StablR Euro(EURR) به SCR
15.87087
1 StablR Euro(EURR) به SRD
$46.31229
1 StablR Euro(EURR) به SVC
$10.15875
1 StablR Euro(EURR) به SZL
L19.99242
1 StablR Euro(EURR) به TMT
m4.07511
1 StablR Euro(EURR) به TND
د.ت3.387798
1 StablR Euro(EURR) به TTD
$7.88319
1 StablR Euro(EURR) به UGX
Sh4,044.924
1 StablR Euro(EURR) به XAF
Fr652.482
1 StablR Euro(EURR) به XCD
$3.1347
1 StablR Euro(EURR) به XOF
Fr652.482
1 StablR Euro(EURR) به XPF
Fr118.422
1 StablR Euro(EURR) به BWP
P15.49935
1 StablR Euro(EURR) به BZD
$2.33361
1 StablR Euro(EURR) به CVE
$110.19051
1 StablR Euro(EURR) به DJF
Fr205.497
1 StablR Euro(EURR) به DOP
$74.36205
1 StablR Euro(EURR) به DZD
د.ج150.95322
1 StablR Euro(EURR) به FJD
$2.62386
1 StablR Euro(EURR) به GNF
Fr10,094.895
1 StablR Euro(EURR) به GTQ
Q8.89326
1 StablR Euro(EURR) به GYD
$243.09018
1 StablR Euro(EURR) به ISK
kr141.642

منابع StablR Euro

برای درک عمیق‌ تر StablR Euro، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی StablR Euro
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره StablR Euro

امروز StablR Euro (EURR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EURR به واحد USD برابر است با 1.161 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EURR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EURR نسبت به USD برابر است با $ 1.161. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار StablR Euro چقدر است؟
ارزش بازار EURR برابر است با $ 13.56M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EURR چقدر است؟
عرضه در گردش EURR برابر است با 11.68M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EURR چقدر بوده است؟
EURR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.4634306829935808 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EURR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EURR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.0191650915551662 USD رسید.
حجم معاملات EURR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EURR برابر است با $ 0.00 USD.
آیا EURR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EURR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EURR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:41:54 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به StablR Euro (EURR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

