قیمت امروز IQ

قیمت لحظه‌ ای IQ (IQ) در حال حاضر برابر با $ 0.0006226 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IQ به USD برابر با $ 0.0006226 برای هر IQ می‌ باشد.

توکن IQ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #703 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.39M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.33B IQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IQ در بازه‌ ای بین $ 0.0006112 (حداقل) و $ 0.0006236 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.07653030008077621 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000624084526758 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IQ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -4.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.02K رسیده است.

اطلاعات بازار IQ (IQ)

رتبه No.703 ارزش بازار $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M حجم (24 ساعته) $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.36M$ 37.36M $ 37.36M سرمایه در گردش 26.33B 26.33B 26.33B حداکثر عرضه 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 عرضه کل 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 نرخ گردش 43.88% تاریخ صدور 2018-07-14 00:00:00 بلاک چین عمومی EOS

ارزش بازار فعلی IQ برابر است با $ 16.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.02K. عرضه در گردش IQ برابر است با 26.33B، و عرضه کل آن 26331959476.929 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.36M است.