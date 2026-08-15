قیمت امروز COTI

قیمت لحظه‌ ای COTI (COTI) در حال حاضر برابر با $ 0.010003 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COTI به USD برابر با $ 0.010003 برای هر COTI می‌ باشد.

توکن COTI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #597 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28.80M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.88B COTI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COTI در بازه‌ ای بین $ 0.009759 (حداقل) و $ 0.0106 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.68256948168324379 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00622556408704 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COTI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان -7.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.66K رسیده است.

اطلاعات بازار COTI (COTI)

رتبه No.597 ارزش بازار $ 28.80M$ 28.80M $ 28.80M حجم (24 ساعته) $ 84.66K$ 84.66K $ 84.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.11M$ 49.11M $ 49.11M سرمایه در گردش 2.88B 2.88B 2.88B حداکثر عرضه 4,910,000,000 4,910,000,000 4,910,000,000 عرضه کل 2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188 نرخ گردش 58.63% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی COTI برابر است با $ 28.80M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.66K. عرضه در گردش COTI برابر است با 2.88B، و عرضه کل آن 2879188189.617188 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.11M است.