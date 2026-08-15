قیمت امروز Manchester City Fan

قیمت لحظه‌ ای Manchester City Fan (CITY) در حال حاضر برابر با $ 0.3545 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CITY به USD برابر با $ 0.3545 برای هر CITY می‌ باشد.

توکن Manchester City Fan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1191 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.80M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.53M CITY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CITY در بازه‌ ای بین $ 0.351 (حداقل) و $ 0.3569 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 36.89926205 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.36491947506289885 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CITY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.65K رسیده است.

اطلاعات بازار Manchester City Fan (CITY)

رتبه No.1191 ارزش بازار $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M حجم (24 ساعته) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.00M$ 7.00M $ 7.00M سرمایه در گردش 13.53M 13.53M 13.53M حداکثر عرضه 19,740,000 19,740,000 19,740,000 عرضه کل 19,740,000 19,740,000 19,740,000 نرخ گردش 68.55% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی Manchester City Fan برابر است با $ 4.80M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.65K. عرضه در گردش CITY برابر است با 13.53M، و عرضه کل آن 19740000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.00M است.