قیمت امروز Acurast

قیمت لحظه‌ ای Acurast (ACU) در حال حاضر برابر با $ 0.11473 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACU به USD برابر با $ 0.11473 برای هر ACU می‌ باشد.

توکن Acurast در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #766 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24.90M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 217.00M ACU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACU در بازه‌ ای بین $ 0.10181 (حداقل) و $ 0.128 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3364582894557055 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0653352600137881 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACU طی یک ساعت گذشته به میزان +2.98% و در هفت روز اخیر به میزان +39.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 107.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Acurast (ACU)

رتبه No.766 ارزش بازار $ 24.90M$ 24.90M $ 24.90M حجم (24 ساعته) $ 107.81K$ 107.81K $ 107.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.73M$ 114.73M $ 114.73M سرمایه در گردش 217.00M 217.00M 217.00M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Acurast برابر است با $ 24.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 107.81K. عرضه در گردش ACU برابر است با 217.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.73M است.