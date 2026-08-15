قیمت امروز GameStop (GME)

قیمت لحظه‌ ای GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0.00001347 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMEROBINHOOD به USD برابر با $ 0.00001347 برای هر GMEROBINHOOD می‌ باشد.

توکن GameStop (GME) در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GMEROBINHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMEROBINHOOD در بازه‌ ای بین $ 0.000013 (حداقل) و $ 0.00001829 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMEROBINHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -5.54% و در هفت روز اخیر به میزان -56.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 85.44K رسیده است.

اطلاعات بازار GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 85.44K$ 85.44K $ 85.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی GameStop (GME) برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.44K. عرضه در گردش GMEROBINHOOD برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.