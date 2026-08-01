قیمت امروز Spring Dev Bank

قیمت لحظه‌ ای Spring Dev Bank (SDB) در حال حاضر برابر با $ 0.001235 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SDB به USD برابر با $ 0.001235 برای هر SDB می‌ باشد.

توکن Spring Dev Bank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SDB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SDB در بازه‌ ای بین $ 0.001223 (حداقل) و $ 0.001263 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SDB طی یک ساعت گذشته به میزان -1.05% و در هفت روز اخیر به میزان -0.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Spring Dev Bank (SDB)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 123.50M$ 123.50M $ 123.50M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی Spring Dev Bank برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.08K. عرضه در گردش SDB برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.50M است.