قیمت امروز Binance Coin

قیمت لحظه‌ ای Binance Coin (BNB) در حال حاضر برابر با $ 611.84 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNB به USD برابر با $ 611.84 برای هر BNB می‌ باشد.

توکن Binance Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 82.47B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 134.78M BNB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNB در بازه‌ ای بین $ 603 (حداقل) و $ 612.25 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,370.546042415014 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.09610939770936966 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +2.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.07M رسیده است.

اطلاعات بازار Binance Coin (BNB)

رتبه No.4 ارزش بازار $ 82.47B$ 82.47B $ 82.47B حجم (24 ساعته) $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 82.47B$ 82.47B $ 82.47B سرمایه در گردش 134.78M 134.78M 134.78M حداکثر عرضه 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 عرضه کل 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 نرخ گردش 100.00% سهم بازار 3.70% تاریخ صدور 2017-07-26 00:00:00 قیمت صدور $ 0.15$ 0.15 $ 0.15 بلاک چین عمومی BNB

ارزش بازار فعلی Binance Coin برابر است با $ 82.47B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.07M. عرضه در گردش BNB برابر است با 134.78M، و عرضه کل آن 134783699.73000002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.47B است.