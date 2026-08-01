خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
قیمت لحظه‌ ای Silencio امروز برابر است با 0.000066378 USD. ارزش بازار SLC معادل -- USD است. نرخ زنده SLC در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Silencio امروز برابر است با 0.000066378 USD. ارزش بازار SLC معادل -- USD است. نرخ زنده SLC در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره SLC

اطلاعات قیمت SLC

جفت SLC چیست؟

وایت‌ پیپر SLC

وب‌سایت رسمی SLC

توکنومیکس SLC

پیش‌بینی قیمت SLC

تاریخچه SLC

راهنمای خرید SLC

مبدل SLC به ارز فیات

اسپات SLC

فیوچرز USDT-M SLC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Silencio

قیمت لحظه ای Silencio(SLC)

قیمت لحظه‌ ای 1 SLC به USD:

$0.000066378
$0.000066378$0.000066378
+1.10%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Silencio (SLC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 01:43:15 (UTC+8)

قیمت امروز Silencio

قیمت لحظه‌ ای Silencio (SLC) در حال حاضر برابر با $ 0.000066378 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLC به USD برابر با $ 0.000066378 برای هر SLC می‌ باشد.

توکن Silencio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SLC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLC در بازه‌ ای بین $ 0.000065484 (حداقل) و $ 0.000067286 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLC طی یک ساعت گذشته به میزان +1.13% و در هفت روز اخیر به میزان +5.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Silencio (SLC)

--
----

$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

PEAQEVM

ارزش بازار فعلی Silencio برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.37K. عرضه در گردش SLC برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.64M است.

تاریخچه قیمت Silencio به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000065484
$ 0.000065484$ 0.000065484
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000067286
$ 0.000067286$ 0.000067286
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000065484
$ 0.000065484$ 0.000065484

$ 0.000067286
$ 0.000067286$ 0.000067286

--
----

--
----

+1.13%

+1.10%

+5.84%

+5.84%

تاریخچه قیمت Silencio (SLC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Silencio برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00000072221+1.10%
30 روز$ +0.000038446+137.64%
60 روز$ +0.000034848+110.52%
90 روز$ +0.000025598+62.77%
تغییر قیمت امروز Silencio

امروز، SLC تغییر $ +0.00000072221 (+1.10%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Silencio

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.000038446 (+137.64%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Silencio

با گسترش بازه به 60 روز، SLC تغییر $ +0.000034848 (+110.52%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Silencio

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.000025598 (+62.77%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Silencio (SLC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Silencio را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Silencio

پیش‌ بینی قیمت Silencio (SLC) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SLC تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Silencio (SLC) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Silencio احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Silencio در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی SLC برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Silencio کلیک کنید.

چگونه Silencio را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Silencio را آغاز کنید؟ خرید SLC در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Silencio را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Silencio (SLC) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Silencio فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Silencio (SLC)

با Silencio چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Silencio تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

  • بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.

    معاملات فیوچرز

    معاملات فیوچرز

    با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.

  • لانچ پول MEXC

    لانچ پول MEXC

    توکن‌ ها را استیک کنید و ایردراپ‌ های شگفت‌ انگیز دریافت کنید.

    پیش-بازار MEXC

    پیش-بازار MEXC

    خرید و فروش توکن‌ های جدید پیش از فهرست‌ شدن رسمی آن‌ ها.

معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید Silencio (SLC) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

کارمزد معاملات اسپات:
--
میکر
--
تیکر
کارمزد معاملات فیوچرز:
--
میکر
--
تیکر

کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.

علاوه بر این، می‌ توانید توکن‌ های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.

SilencioSLC چیست

Silencio یک DePIN مبتنی بر تلفن همراه است که به کاربران امکان می دهد از داده های تولید شده توسط تلفن هوشمند خود درآمد کسب کنند.

منابع Silencio

برای درک عمیق‌ تر Silencio، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Silencio
کاوشگر بلاک

دسته‌بندی :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Silencio

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 01:43:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Silencio (SLC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Silencio بیشتر کاوش کنید

SLC USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی SLC پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز SLC/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Silencio (SLC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Silencio را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSLC
$0.000066403
$0.000066403$0.000066403
+1.14%
834.65M (USDT)

ارزهای دیجیتال بیشتری برای کشف

برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده‌ های بازار در MEXC موجود است

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06740
$0.06740$0.06740

-2.26%

utility token

utility token

UTILITY

$0.003615
$0.003615$0.003615

+6.57%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00997
$0.00997$0.00997

+4.17%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2422
$0.2422$0.2422

-1.70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27355
$0.27355$0.27355

+0.54%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000717
$0.0000717$0.0000717

+49.37%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

$0.11960
$0.11960$0.11960

+5.69%

Humanity

Humanity

H

$0.14494
$0.14494$0.14494

+3.93%

Fabric

Fabric

ROBO

$0.01401
$0.01401$0.01401

+4.55%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

$0.06448
$0.06448$0.06448

+2.78%

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب SLC به USD

مقدار

SLC
SLC
USD
USD

1 SLC = 0.000066378 USD