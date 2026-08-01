قیمت امروز Silencio

قیمت لحظه‌ ای Silencio (SLC) در حال حاضر برابر با $ 0.000066378 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLC به USD برابر با $ 0.000066378 برای هر SLC می‌ باشد.

توکن Silencio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SLC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLC در بازه‌ ای بین $ 0.000065484 (حداقل) و $ 0.000067286 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLC طی یک ساعت گذشته به میزان +1.13% و در هفت روز اخیر به میزان +5.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Silencio (SLC)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی PEAQEVM

ارزش بازار فعلی Silencio برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.37K. عرضه در گردش SLC برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.64M است.