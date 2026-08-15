قیمت امروز Irys

قیمت لحظه‌ ای Irys (IRYS) در حال حاضر برابر با $ 0.01679 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRYS به USD برابر با $ 0.01679 برای هر IRYS می‌ باشد.

توکن Irys در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.00B IRYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRYS در بازه‌ ای بین $ 0.01635 (حداقل) و $ 0.01728 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRYS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +2.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Irys (IRYS)

ارزش بازار $ 33.58M$ 33.58M $ 33.58M حجم (24 ساعته) $ 68.06K$ 68.06K $ 68.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 167.90M$ 167.90M $ 167.90M سرمایه در گردش 2.00B 2.00B 2.00B عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Irys برابر است با $ 33.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.06K. عرضه در گردش IRYS برابر است با 2.00B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 167.90M است.