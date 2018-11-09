قیمت امروز BitcoinSV

قیمت لحظه‌ ای BitcoinSV (BSV) در حال حاضر برابر با $ 15.36 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSV به USD برابر با $ 15.36 برای هر BSV می‌ باشد.

توکن BitcoinSV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #118 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307.85M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.04M BSV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSV در بازه‌ ای بین $ 14.77 (حداقل) و $ 15.58 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 491.6353891 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 11.093911933937791 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSV طی یک ساعت گذشته به میزان -1.10% و در هفت روز اخیر به میزان +9.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.39K رسیده است.

اطلاعات بازار BitcoinSV (BSV)

رتبه No.118 ارزش بازار $ 307.85M$ 307.85M $ 307.85M حجم (24 ساعته) $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 307.85M$ 307.85M $ 307.85M سرمایه در گردش 20.04M 20.04M 20.04M عرضه کل 20,042,459.375 20,042,459.375 20,042,459.375 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2018-11-09 00:00:00 قیمت صدور $ 88.3$ 88.3 $ 88.3 بلاک چین عمومی BSV

ارزش بازار فعلی BitcoinSV برابر است با $ 307.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.39K. عرضه در گردش BSV برابر است با 20.04M، و عرضه کل آن 20042459.375 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 307.85M است.