قیمت امروز MOVA

قیمت لحظه‌ ای MOVA (MOVA) در حال حاضر برابر با $ 0.3898 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOVA به USD برابر با $ 0.3898 برای هر MOVA می‌ باشد.

توکن MOVA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MOVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOVA در بازه‌ ای بین $ 0.3607 (حداقل) و $ 0.3996 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOVA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 244.17 رسیده است.

اطلاعات بازار MOVA (MOVA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 244.17$ 244.17 $ 244.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 389.80M$ 389.80M $ 389.80M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی MOVA

ارزش بازار فعلی MOVA برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 244.17. عرضه در گردش MOVA برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 389.80M است.