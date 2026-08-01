قیمت امروز TOFU Story

قیمت لحظه‌ ای TOFU Story (TOFU) در حال حاضر برابر با $ 0.0001386 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOFU به USD برابر با $ 0.0001386 برای هر TOFU می‌ باشد.

توکن TOFU Story در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TOFU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOFU در بازه‌ ای بین $ 0.0001198 (حداقل) و $ 0.0002239 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOFU طی یک ساعت گذشته به میزان -2.12% و در هفت روز اخیر به میزان -79.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 644.57K رسیده است.

اطلاعات بازار TOFU Story (TOFU)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 644.57K$ 644.57K $ 644.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.30K$ 69.30K $ 69.30K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 500,000,000 500,000,000 500,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی TOFU Story برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 644.57K. عرضه در گردش TOFU برابر است با --، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.30K است.