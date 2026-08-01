قیمت امروز Wrapped BTC

قیمت لحظه‌ ای Wrapped BTC (WBTC) در حال حاضر برابر با $ 63 115,75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WBTC به USD برابر با $ 63 115,75 برای هر WBTC می‌ باشد.

توکن Wrapped BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #7964 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.35B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 116.50K WBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WBTC در بازه‌ ای بین $ 62 826,5 (حداقل) و $ 63 208,01 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 125 777,44813789013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3 330,11634888 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WBTC طی یک ساعت گذشته به میزان 0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -2,96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped BTC (WBTC)

رتبه No.7964 ارزش بازار $ 7.35B$ 7.35B $ 7.35B حجم (24 ساعته) $ 78.79K$ 78.79K $ 78.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7,35B$ 7,35B $ 7,35B سرمایه در گردش 116.50K 116.50K 116.50K عرضه کل 116 499,2025127 116 499,2025127 116 499,2025127 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Wrapped BTC برابر است با $ 7.35B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.79K. عرضه در گردش WBTC برابر است با 116.50K، و عرضه کل آن 116499.2025127 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7,35B است.