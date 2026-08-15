قیمت امروز DEB

قیمت لحظه‌ ای DEB (DEB) در حال حاضر برابر با $ 0.0023 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 32.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEB به USD برابر با $ 0.0023 برای هر DEB می‌ باشد.

توکن DEB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #6572 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 DEB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEB در بازه‌ ای بین $ 0.0015 (حداقل) و $ 0.0023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2979098273018812 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000479912798628405 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEB طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +43.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.74 رسیده است.

اطلاعات بازار DEB (DEB)

رتبه No.6572 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 15.74$ 15.74 $ 15.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی DEB

ارزش بازار فعلی DEB برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.74. عرضه در گردش DEB برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.30M است.