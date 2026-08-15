قیمت امروز Hashflow

قیمت لحظه‌ ای Hashflow (HFT) در حال حاضر برابر با $ 0.007573 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HFT به USD برابر با $ 0.007573 برای هر HFT می‌ باشد.

توکن Hashflow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1030 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.31M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 833.14M HFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HFT در بازه‌ ای بین $ 0.007535 (حداقل) و $ 0.008289 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.580920148894519 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00921633410044757 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HFT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -37.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Hashflow (HFT)

رتبه No.1030 ارزش بازار $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M حجم (24 ساعته) $ 60.91K$ 60.91K $ 60.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M سرمایه در گردش 833.14M 833.14M 833.14M عرضه کل 997,353,568.2839 997,353,568.2839 997,353,568.2839 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Hashflow برابر است با $ 6.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.91K. عرضه در گردش HFT برابر است با 833.14M، و عرضه کل آن 997353568.2839 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.55M است.