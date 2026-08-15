قیمت امروز aPriori

قیمت لحظه‌ ای aPriori (APR) در حال حاضر برابر با $ 0.19063 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 64.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APR به USD برابر با $ 0.19063 برای هر APR می‌ باشد.

توکن aPriori در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- APR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APR در بازه‌ ای بین $ 0.17623 (حداقل) و $ 0.57772 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.73% و در هفت روز اخیر به میزان -8.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.08M رسیده است.

اطلاعات بازار aPriori (APR)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 190.63M$ 190.63M $ 190.63M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی aPriori برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.08M. عرضه در گردش APR برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 190.63M است.