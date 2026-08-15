قیمت امروز JMDT

قیمت لحظه‌ ای JMDT (JMDT) در حال حاضر برابر با $ 1.0527 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 30.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JMDT به USD برابر با $ 1.0527 برای هر JMDT می‌ باشد.

توکن JMDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JMDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JMDT در بازه‌ ای بین $ 0.7574 (حداقل) و $ 1.0724 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JMDT طی یک ساعت گذشته به میزان +3.60% و در هفت روز اخیر به میزان +5.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 447.34K رسیده است.

اطلاعات بازار JMDT (JMDT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 447.34K$ 447.34K $ 447.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی JMDT

ارزش بازار فعلی JMDT برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 447.34K. عرضه در گردش JMDT برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.05B است.