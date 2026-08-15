قیمت امروز Core DAO

قیمت لحظه‌ ای Core DAO (CORE) در حال حاضر برابر با $ 0.01939 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CORE به USD برابر با $ 0.01939 برای هر CORE می‌ باشد.

توکن Core DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #527 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24.01M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.24B CORE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CORE در بازه‌ ای بین $ 0.01811 (حداقل) و $ 0.01986 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.468239711847785 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02329164644445909 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CORE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -0.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Core DAO (CORE)

رتبه No.527 ارزش بازار $ 24.01M$ 24.01M $ 24.01M حجم (24 ساعته) $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.72M$ 40.72M $ 40.72M سرمایه در گردش 1.24B 1.24B 1.24B حداکثر عرضه 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 عرضه کل 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 نرخ گردش 58.96% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی CORE

ارزش بازار فعلی Core DAO برابر است با $ 24.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.51K. عرضه در گردش CORE برابر است با 1.24B، و عرضه کل آن 2093769839.03528109 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.72M است.