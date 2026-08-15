قیمت امروز Juggernaut

قیمت لحظه‌ ای Juggernaut (JGN) در حال حاضر برابر با $ 0.00160141 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JGN به USD برابر با $ 0.00160141 برای هر JGN می‌ باشد.

توکن Juggernaut در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 240,211 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.21M JGN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JGN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JGN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Juggernaut (JGN)

ارزش بازار $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K حجم (24 ساعته) $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K سرمایه در گردش 100.21M 100.21M 100.21M عرضه کل 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

ارزش بازار فعلی Juggernaut برابر است با $ 240.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.03. عرضه در گردش JGN برابر است با 100.21M، و عرضه کل آن 150000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 240.21K است.