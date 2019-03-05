قیمت امروز AnkrNetwork

قیمت لحظه‌ ای AnkrNetwork (ANKR) در حال حاضر برابر با $ 0.003405 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANKR به USD برابر با $ 0.003405 برای هر ANKR می‌ باشد.

توکن AnkrNetwork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #481 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34.05M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B ANKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANKR در بازه‌ ای بین $ 0.003331 (حداقل) و $ 0.003418 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.22517936 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000711080622353 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANKR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -3.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.56K رسیده است.

اطلاعات بازار AnkrNetwork (ANKR)

رتبه No.481 ارزش بازار $ 34.05M$ 34.05M $ 34.05M حجم (24 ساعته) $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.05M$ 34.05M $ 34.05M سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2019-03-05 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0066$ 0.0066 $ 0.0066 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی AnkrNetwork برابر است با $ 34.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.56K. عرضه در گردش ANKR برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.05M است.