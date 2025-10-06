قیمت لحظه‌ ای Robinhood Markets امروز برابر است با 145.93 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOODON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOODON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Robinhood Markets امروز برابر است با 145.93 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOODON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOODON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Robinhood Markets

Robinhood Markets قیمت لحظه ای(HOODON)

قیمت لحظه‌ ای 1 HOODON به USD:

$146.08
$146.08$146.08
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Robinhood Markets (HOODON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:46:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Robinhood Markets (HOODON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 143.18
$ 143.18$ 143.18
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 148.96
$ 148.96$ 148.96
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 143.18
$ 143.18$ 143.18

$ 148.96
$ 148.96$ 148.96

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

-0.43%

0.00%

+6.00%

+6.00%

قیمت لحظه‌ ای Robinhood Markets (HOODON) برابر است با $ 145.93. در 24 ساعت گذشته، HOODON در بازه قیمتی حداقل $ 143.18 تا حداکثر $ 148.96 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOODON برابر با $ 152.93948357313678 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 96.19355397433952 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HOODON در یک ساعت گذشته -0.43%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +6.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Robinhood Markets (HOODON)

No.2606

$ 453.54K
$ 453.54K$ 453.54K

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

$ 453.54K
$ 453.54K$ 453.54K

3.11K
3.11K 3.11K

3,107.90952383
3,107.90952383 3,107.90952383

ETH

ارزش بازار فعلی Robinhood Markets برابر است با $ 453.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.46K. عرضه در گردش HOODON برابر است با 3.11K، و عرضه کل آن 3107.90952383 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 453.54K است.

تاریخچه قیمت Robinhood Markets (HOODON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Robinhood Markets برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ +22.72+18.44%
60 روز$ +65.93+82.41%
90 روز$ +65.93+82.41%
تغییر قیمت امروز Robinhood Markets

امروز، HOODON تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Robinhood Markets

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +22.72 (+18.44%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Robinhood Markets

با گسترش بازه به 60 روز، HOODON تغییر $ +65.93 (+82.41%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Robinhood Markets

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +65.93 (+82.41%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Robinhood Markets (HOODON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Robinhood Markets را ببینید.

Robinhood MarketsHOODON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Robinhood Markets در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Robinhood Markets خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ HOODON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Robinhood Markets را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Robinhood Markets شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Robinhood Markets (USD)

ارزش Robinhood Markets (HOODON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Robinhood Markets (HOODON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Robinhood Markets را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Robinhood Markets را بررسی کنید!

توکنومیکس Robinhood Markets (HOODON)

درک، توکنومیکس Robinhood Markets (HOODON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOODON بیشتر بدانید!

نحوه خریدRobinhood Markets (HOODON)

آیا به دنبال نحوه خرید Robinhood Markets هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Robinhood Markets را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

HOODON به ارزهای محلی

1 Robinhood Markets(HOODON) به VND
3,840,147.95
1 Robinhood Markets(HOODON) به AUD
A$221.8136
1 Robinhood Markets(HOODON) به GBP
107.9882
1 Robinhood Markets(HOODON) به EUR
124.0405
1 Robinhood Markets(HOODON) به USD
$145.93
1 Robinhood Markets(HOODON) به MYR
RM612.906
1 Robinhood Markets(HOODON) به TRY
6,123.2228
1 Robinhood Markets(HOODON) به JPY
¥22,181.36
1 Robinhood Markets(HOODON) به ARS
ARS$209,068.0738
1 Robinhood Markets(HOODON) به RUB
11,563.4932
1 Robinhood Markets(HOODON) به INR
12,873.9446
1 Robinhood Markets(HOODON) به IDR
Rp2,432,165.6938
1 Robinhood Markets(HOODON) به PHP
8,631.7595
1 Robinhood Markets(HOODON) به EGP
￡E.6,924.3785
1 Robinhood Markets(HOODON) به BRL
R$783.6441
1 Robinhood Markets(HOODON) به CAD
C$202.8427
1 Robinhood Markets(HOODON) به BDT
17,858.9134
1 Robinhood Markets(HOODON) به NGN
212,725.0796
1 Robinhood Markets(HOODON) به COP
$561,268.6695
1 Robinhood Markets(HOODON) به ZAR
R.2,511.4553
1 Robinhood Markets(HOODON) به UAH
6,146.5716
1 Robinhood Markets(HOODON) به TZS
T.Sh.360,320.1409
1 Robinhood Markets(HOODON) به VES
Bs31,083.09
1 Robinhood Markets(HOODON) به CLP
$137,028.27
1 Robinhood Markets(HOODON) به PKR
Rs41,198.9576
1 Robinhood Markets(HOODON) به KZT
78,498.6656
1 Robinhood Markets(HOODON) به THB
฿4,763.1552
1 Robinhood Markets(HOODON) به TWD
NT$4,468.3766
1 Robinhood Markets(HOODON) به AED
د.إ535.5631
1 Robinhood Markets(HOODON) به CHF
Fr115.2847
1 Robinhood Markets(HOODON) به HKD
HK$1,132.4168
1 Robinhood Markets(HOODON) به AMD
֏56,082.3583
1 Robinhood Markets(HOODON) به MAD
.د.م1,345.4746
1 Robinhood Markets(HOODON) به MXN
$2,683.6527
1 Robinhood Markets(HOODON) به SAR
ريال547.2375
1 Robinhood Markets(HOODON) به ETB
Br22,102.5578
1 Robinhood Markets(HOODON) به KES
KSh18,865.8304
1 Robinhood Markets(HOODON) به JOD
د.أ103.46437
1 Robinhood Markets(HOODON) به PLN
529.7259
1 Robinhood Markets(HOODON) به RON
лв636.2548
1 Robinhood Markets(HOODON) به SEK
kr1,365.9048
1 Robinhood Markets(HOODON) به BGN
лв243.7031
1 Robinhood Markets(HOODON) به HUF
Ft48,642.8469
1 Robinhood Markets(HOODON) به CZK
3,044.0998
1 Robinhood Markets(HOODON) به KWD
د.ك44.65458
1 Robinhood Markets(HOODON) به ILS
474.2725
1 Robinhood Markets(HOODON) به BOB
Bs1,009.8356
1 Robinhood Markets(HOODON) به AZN
248.081
1 Robinhood Markets(HOODON) به TJS
SM1,349.8525
1 Robinhood Markets(HOODON) به GEL
396.9296
1 Robinhood Markets(HOODON) به AOA
Kz133,512.8163
1 Robinhood Markets(HOODON) به BHD
.د.ب54.86968
1 Robinhood Markets(HOODON) به BMD
$145.93
1 Robinhood Markets(HOODON) به DKK
kr933.952
1 Robinhood Markets(HOODON) به HNL
L3,845.2555
1 Robinhood Markets(HOODON) به MUR
6,636.8964
1 Robinhood Markets(HOODON) به NAD
$2,512.9146
1 Robinhood Markets(HOODON) به NOK
kr1,454.9221
1 Robinhood Markets(HOODON) به NZD
$252.4589
1 Robinhood Markets(HOODON) به PAB
B/.145.93
1 Robinhood Markets(HOODON) به PGK
K612.906
1 Robinhood Markets(HOODON) به QAR
ر.ق531.1852
1 Robinhood Markets(HOODON) به RSD
дин.14,670.3429
1 Robinhood Markets(HOODON) به UZS
soʻm1,779,633.8616
1 Robinhood Markets(HOODON) به ALL
L12,134.0795
1 Robinhood Markets(HOODON) به ANG
ƒ261.2147
1 Robinhood Markets(HOODON) به AWG
ƒ262.674
1 Robinhood Markets(HOODON) به BBD
$291.86
1 Robinhood Markets(HOODON) به BAM
KM245.1624
1 Robinhood Markets(HOODON) به BIF
Fr434,287.68
1 Robinhood Markets(HOODON) به BND
$188.2497
1 Robinhood Markets(HOODON) به BSD
$145.93
1 Robinhood Markets(HOODON) به JMD
$23,399.8755
1 Robinhood Markets(HOODON) به KHR
588,426.2425
1 Robinhood Markets(HOODON) به KMF
Fr61,728.39
1 Robinhood Markets(HOODON) به LAK
3,172,391.2409
1 Robinhood Markets(HOODON) به LKR
රු44,394.8246
1 Robinhood Markets(HOODON) به MDL
L2,472.0542
1 Robinhood Markets(HOODON) به MGA
Ar654,393.899
1 Robinhood Markets(HOODON) به MOP
P1,167.44
1 Robinhood Markets(HOODON) به MVR
2,232.729
1 Robinhood Markets(HOODON) به MWK
MK253,350.5323
1 Robinhood Markets(HOODON) به MZN
MT9,326.3863
1 Robinhood Markets(HOODON) به NPR
रु20,602.3974
1 Robinhood Markets(HOODON) به PYG
1,034,935.56
1 Robinhood Markets(HOODON) به RWF
Fr211,744.43
1 Robinhood Markets(HOODON) به SBD
$1,201.0039
1 Robinhood Markets(HOODON) به SCR
1,994.8631
1 Robinhood Markets(HOODON) به SRD
$5,821.1477
1 Robinhood Markets(HOODON) به SVC
$1,276.8875
1 Robinhood Markets(HOODON) به SZL
L2,512.9146
1 Robinhood Markets(HOODON) به TMT
m512.2143
1 Robinhood Markets(HOODON) به TND
د.ت425.82374
1 Robinhood Markets(HOODON) به TTD
$990.8647
1 Robinhood Markets(HOODON) به UGX
Sh508,420.12
1 Robinhood Markets(HOODON) به XAF
Fr82,012.66
1 Robinhood Markets(HOODON) به XCD
$394.011
1 Robinhood Markets(HOODON) به XOF
Fr82,012.66
1 Robinhood Markets(HOODON) به XPF
Fr14,884.86
1 Robinhood Markets(HOODON) به BWP
P1,948.1655
1 Robinhood Markets(HOODON) به BZD
$293.3193
1 Robinhood Markets(HOODON) به CVE
$13,850.2163
1 Robinhood Markets(HOODON) به DJF
Fr25,829.61
1 Robinhood Markets(HOODON) به DOP
$9,346.8165
1 Robinhood Markets(HOODON) به DZD
د.ج18,973.8186
1 Robinhood Markets(HOODON) به FJD
$329.8018
1 Robinhood Markets(HOODON) به GNF
Fr1,268,861.35
1 Robinhood Markets(HOODON) به GTQ
Q1,117.8238
1 Robinhood Markets(HOODON) به GYD
$30,554.8234
1 Robinhood Markets(HOODON) به ISK
kr17,803.46

منابع Robinhood Markets

برای درک عمیق‌ تر Robinhood Markets، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Robinhood Markets
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Robinhood Markets

امروز Robinhood Markets (HOODON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HOODON به واحد USD برابر است با 145.93 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HOODON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HOODON نسبت به USD برابر است با $ 145.93. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Robinhood Markets چقدر است؟
ارزش بازار HOODON برابر است با $ 453.54K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HOODON چقدر است؟
عرضه در گردش HOODON برابر است با 3.11K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOODON چقدر بوده است؟
HOODON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 152.93948357313678 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HOODON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HOODON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 96.19355397433952 USD رسید.
حجم معاملات HOODON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOODON برابر است با $ 57.46K USD.
آیا HOODON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HOODON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOODON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:46:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Robinhood Markets (HOODON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

معامله HOODON

/USDTHOODON
$146.08
$146.08$146.08
-0.02%

