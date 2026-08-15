قیمت امروز Emblem Vault

قیمت لحظه‌ ای Emblem Vault (EMBLEM) در حال حاضر برابر با $ 0.004395 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMBLEM به USD برابر با $ 0.004395 برای هر EMBLEM می‌ باشد.

توکن Emblem Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- EMBLEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMBLEM در بازه‌ ای بین $ 0.004217 (حداقل) و $ 0.004423 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMBLEM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.68% و در هفت روز اخیر به میزان +1.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Emblem Vault (EMBLEM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 81.20K$ 81.20K $ 81.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Emblem Vault برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.20K. عرضه در گردش EMBLEM برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.40M است.