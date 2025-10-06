قیمت لحظه‌ ای XPIN Network امروز برابر است با 0.0081545 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XPIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XPIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای XPIN Network امروز برابر است با 0.0081545 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XPIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XPIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو XPIN Network

XPIN Network قیمت لحظه ای(XPIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 XPIN به USD:

$0.0081545
+5.86%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای XPIN Network (XPIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:24:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت XPIN Network (XPIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0075723
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0083756
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0075723
$ 0.0083756
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+0.88%

+5.86%

+114.57%

+114.57%

قیمت لحظه‌ ای XPIN Network (XPIN) برابر است با $ 0.0081545. در 24 ساعت گذشته، XPIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.0075723 تا حداکثر $ 0.0083756 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XPIN برابر با $ 0.010038547477428971 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000457316453478145 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XPIN در یک ساعت گذشته +0.88%، در 24 ساعت گذشته +5.86% و در 7 روز گذشته +114.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار XPIN Network (XPIN)

No.274

$ 133.04M
$ 1.19M
$ 815.45M
16.32B
100,000,000,000
100,000,000,000
16.31%

BSC

ارزش بازار فعلی XPIN Network برابر است با $ 133.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.19M. عرضه در گردش XPIN برابر است با 16.32B، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 815.45M است.

تاریخچه قیمت XPIN Network (XPIN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت XPIN Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000451402+5.86%
30 روز$ +0.0073174+874.13%
60 روز$ +0.0074832+1,114.73%
90 روز$ +0.0079545+3,977.25%
تغییر قیمت امروز XPIN Network

امروز، XPIN تغییر $ +0.000451402 (+5.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه XPIN Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0073174 (+874.13%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه XPIN Network

با گسترش بازه به 60 روز، XPIN تغییر $ +0.0074832 (+1,114.73%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه XPIN Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0079545 (+3,977.25%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت XPIN Network (XPIN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت XPIN Network را ببینید.

XPIN NetworkXPIN چیست

شبکه XPIN، یک پروژه پیشرو DePIN بر بستر BNB Chain است که زیرساخت ارتباطی غیرمتمرکز و مجهز به هوش مصنوعی را برای اتصال امن، کارآمد و بدون مرز ارائه م یدهد.با پوشش بیسیم در بیش از 150 کشور و منطقه، خدمات Global eSIM، PowerLink و AI dNFT از سوی XPIN عصر جدیدی از ارتباطات را معرفی کرده و در عین حال فرصت های درآمد غیرفعال را نیز فراهم می سازد. XPIN با بازآفرینی شیوه اتصال جهان، در حال ساخت نسل بعدی شبکه اپراتورهای غیرمتمرکز است.

هم اکنون XPIN Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های XPIN Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XPIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره XPIN Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید XPIN Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت XPIN Network (USD)

ارزش XPIN Network (XPIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XPIN Network (XPIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XPIN Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XPIN Network را بررسی کنید!

توکنومیکس XPIN Network (XPIN)

درک، توکنومیکس XPIN Network (XPIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XPIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدXPIN Network (XPIN)

آیا به دنبال نحوه خرید XPIN Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی XPIN Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XPIN به ارزهای محلی

1 XPIN Network(XPIN) به VND
214.5856675
1 XPIN Network(XPIN) به AUD
A$0.01239484
1 XPIN Network(XPIN) به GBP
0.00603433
1 XPIN Network(XPIN) به EUR
0.006931325
1 XPIN Network(XPIN) به USD
$0.0081545
1 XPIN Network(XPIN) به MYR
RM0.0342489
1 XPIN Network(XPIN) به TRY
0.34216282
1 XPIN Network(XPIN) به JPY
¥1.239484
1 XPIN Network(XPIN) به ARS
ARS$11.68262597
1 XPIN Network(XPIN) به RUB
0.646081035
1 XPIN Network(XPIN) به INR
0.71938999
1 XPIN Network(XPIN) به IDR
Rp135.90827897
1 XPIN Network(XPIN) به PHP
0.482012495
1 XPIN Network(XPIN) به EGP
￡E.0.38684948
1 XPIN Network(XPIN) به BRL
R$0.043789665
1 XPIN Network(XPIN) به CAD
C$0.011334755
1 XPIN Network(XPIN) به BDT
0.99794771
1 XPIN Network(XPIN) به NGN
11.88697774
1 XPIN Network(XPIN) به COP
$31.363430175
1 XPIN Network(XPIN) به ZAR
R.0.140338945
1 XPIN Network(XPIN) به UAH
0.34346754
1 XPIN Network(XPIN) به TZS
T.Sh.20.134520585
1 XPIN Network(XPIN) به VES
Bs1.7369085
1 XPIN Network(XPIN) به CLP
$7.66523
1 XPIN Network(XPIN) به PKR
Rs2.30217844
1 XPIN Network(XPIN) به KZT
4.38646864
1 XPIN Network(XPIN) به THB
฿0.2658367
1 XPIN Network(XPIN) به TWD
NT$0.249772335
1 XPIN Network(XPIN) به AED
د.إ0.029927015
1 XPIN Network(XPIN) به CHF
Fr0.006442055
1 XPIN Network(XPIN) به HKD
HK$0.06327892
1 XPIN Network(XPIN) به AMD
֏3.133855895
1 XPIN Network(XPIN) به MAD
.د.م0.07518449
1 XPIN Network(XPIN) به MXN
$0.149961255
1 XPIN Network(XPIN) به SAR
ريال0.030579375
1 XPIN Network(XPIN) به ETB
Br1.23508057
1 XPIN Network(XPIN) به KES
KSh1.05421376
1 XPIN Network(XPIN) به JOD
د.أ0.0057815405
1 XPIN Network(XPIN) به PLN
0.029600835
1 XPIN Network(XPIN) به RON
лв0.03555362
1 XPIN Network(XPIN) به SEK
kr0.07632612
1 XPIN Network(XPIN) به BGN
лв0.013618015
1 XPIN Network(XPIN) به HUF
Ft2.71903648
1 XPIN Network(XPIN) به CZK
0.170021325
1 XPIN Network(XPIN) به KWD
د.ك0.002495277
1 XPIN Network(XPIN) به ILS
0.026502125
1 XPIN Network(XPIN) به BOB
Bs0.05642914
1 XPIN Network(XPIN) به AZN
0.01386265
1 XPIN Network(XPIN) به TJS
SM0.075429125
1 XPIN Network(XPIN) به GEL
0.02218024
1 XPIN Network(XPIN) به AOA
Kz7.460633595
1 XPIN Network(XPIN) به BHD
.د.ب0.003066092
1 XPIN Network(XPIN) به BMD
$0.0081545
1 XPIN Network(XPIN) به DKK
kr0.0521888
1 XPIN Network(XPIN) به HNL
L0.214871075
1 XPIN Network(XPIN) به MUR
0.37086666
1 XPIN Network(XPIN) به NAD
$0.14042049
1 XPIN Network(XPIN) به NOK
kr0.081300365
1 XPIN Network(XPIN) به NZD
$0.014107285
1 XPIN Network(XPIN) به PAB
B/.0.0081545
1 XPIN Network(XPIN) به PGK
K0.0342489
1 XPIN Network(XPIN) به QAR
ر.ق0.02968238
1 XPIN Network(XPIN) به RSD
дин.0.81985343
1 XPIN Network(XPIN) به UZS
soʻm99.44510604
1 XPIN Network(XPIN) به ALL
L0.678046675
1 XPIN Network(XPIN) به ANG
ƒ0.014596555
1 XPIN Network(XPIN) به AWG
ƒ0.0146781
1 XPIN Network(XPIN) به BBD
$0.016309
1 XPIN Network(XPIN) به BAM
KM0.01369956
1 XPIN Network(XPIN) به BIF
Fr24.267792
1 XPIN Network(XPIN) به BND
$0.010519305
1 XPIN Network(XPIN) به BSD
$0.0081545
1 XPIN Network(XPIN) به JMD
$1.307574075
1 XPIN Network(XPIN) به KHR
32.880982625
1 XPIN Network(XPIN) به KMF
Fr3.4493535
1 XPIN Network(XPIN) به LAK
177.271735585
1 XPIN Network(XPIN) به LKR
රු2.48076199
1 XPIN Network(XPIN) به MDL
L0.13813723
1 XPIN Network(XPIN) به MGA
Ar36.56722435
1 XPIN Network(XPIN) به MOP
P0.065236
1 XPIN Network(XPIN) به MVR
0.12476385
1 XPIN Network(XPIN) به MWK
MK14.157108995
1 XPIN Network(XPIN) به MZN
MT0.521154095
1 XPIN Network(XPIN) به NPR
रु1.15125231
1 XPIN Network(XPIN) به PYG
57.831714
1 XPIN Network(XPIN) به RWF
Fr11.8321795
1 XPIN Network(XPIN) به SBD
$0.067111535
1 XPIN Network(XPIN) به SCR
0.111472015
1 XPIN Network(XPIN) به SRD
$0.325283005
1 XPIN Network(XPIN) به SVC
$0.071351875
1 XPIN Network(XPIN) به SZL
L0.14042049
1 XPIN Network(XPIN) به TMT
m0.028622295
1 XPIN Network(XPIN) به TND
د.ت0.023794831
1 XPIN Network(XPIN) به TTD
$0.055369055
1 XPIN Network(XPIN) به UGX
Sh28.410278
1 XPIN Network(XPIN) به XAF
Fr4.582829
1 XPIN Network(XPIN) به XCD
$0.02201715
1 XPIN Network(XPIN) به XOF
Fr4.582829
1 XPIN Network(XPIN) به XPF
Fr0.831759
1 XPIN Network(XPIN) به BWP
P0.108862575
1 XPIN Network(XPIN) به BZD
$0.016390545
1 XPIN Network(XPIN) به CVE
$0.773943595
1 XPIN Network(XPIN) به DJF
Fr1.4433465
1 XPIN Network(XPIN) به DOP
$0.522295725
1 XPIN Network(XPIN) به DZD
د.ج1.06024809
1 XPIN Network(XPIN) به FJD
$0.01842917
1 XPIN Network(XPIN) به GNF
Fr70.9033775
1 XPIN Network(XPIN) به GTQ
Q0.06246347
1 XPIN Network(XPIN) به GYD
$1.70738921
1 XPIN Network(XPIN) به ISK
kr0.994849

منابع XPIN Network

برای درک عمیق‌ تر XPIN Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی XPIN Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره XPIN Network

امروز XPIN Network (XPIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XPIN به واحد USD برابر است با 0.0081545 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XPIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XPIN نسبت به USD برابر است با $ 0.0081545. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار XPIN Network چقدر است؟
ارزش بازار XPIN برابر است با $ 133.04M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XPIN چقدر است؟
عرضه در گردش XPIN برابر است با 16.32B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XPIN چقدر بوده است؟
XPIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.010038547477428971 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XPIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XPIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000457316453478145 USD رسید.
حجم معاملات XPIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XPIN برابر است با $ 1.19M USD.
آیا XPIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XPIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XPIN مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XPIN Network (XPIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

