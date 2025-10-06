XPIN NetworkXPIN چیست

شبکه XPIN، یک پروژه پیشرو DePIN بر بستر BNB Chain است که زیرساخت ارتباطی غیرمتمرکز و مجهز به هوش مصنوعی را برای اتصال امن، کارآمد و بدون مرز ارائه م یدهد.با پوشش بیسیم در بیش از 150 کشور و منطقه، خدمات Global eSIM، PowerLink و AI dNFT از سوی XPIN عصر جدیدی از ارتباطات را معرفی کرده و در عین حال فرصت های درآمد غیرفعال را نیز فراهم می سازد. XPIN با بازآفرینی شیوه اتصال جهان، در حال ساخت نسل بعدی شبکه اپراتورهای غیرمتمرکز است. شبکه XPIN، یک پروژه پیشرو DePIN بر بستر BNB Chain است که زیرساخت ارتباطی غیرمتمرکز و مجهز به هوش مصنوعی را برای اتصال امن، کارآمد و بدون مرز ارائه م یدهد.با پوشش بیسیم در بیش از 150 کشور و منطقه، خدمات Global eSIM، PowerLink و AI dNFT از سوی XPIN عصر جدیدی از ارتباطات را معرفی کرده و در عین حال فرصت های درآمد غیرفعال را نیز فراهم می سازد. XPIN با بازآفرینی شیوه اتصال جهان، در حال ساخت نسل بعدی شبکه اپراتورهای غیرمتمرکز است.

هم اکنون XPIN Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های XPIN Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ XPIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره XPIN Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید XPIN Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت XPIN Network (USD)

ارزش XPIN Network (XPIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XPIN Network (XPIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XPIN Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XPIN Network را بررسی کنید!

توکنومیکس XPIN Network (XPIN)

درک، توکنومیکس XPIN Network (XPIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XPIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدXPIN Network (XPIN)

آیا به دنبال نحوه خرید XPIN Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی XPIN Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XPIN به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع XPIN Network

برای درک عمیق‌ تر XPIN Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره XPIN Network امروز XPIN Network (XPIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XPIN به واحد USD برابر است با 0.0081545 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XPIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0081545 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XPIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XPIN Network چقدر است؟ ارزش بازار XPIN برابر است با $ 133.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XPIN چقدر است؟ عرضه در گردش XPIN برابر است با 16.32B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XPIN چقدر بوده است؟ XPIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.010038547477428971 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XPIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XPIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000457316453478145 USD رسید. حجم معاملات XPIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XPIN برابر است با $ 1.19M USD . آیا XPIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XPIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XPIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XPIN Network (XPIN)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد