قیمت امروز Decentraland

قیمت لحظه ای Decentraland(MANA)
قیمت لحظه ای Decentraland (MANA) در حال حاضر برابر با $ 0.06453 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANA به USD برابر با $ 0.06453 برای هر MANA می باشد.
توکن Decentraland در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #154 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 128.15M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.99B MANA می باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANA در بازه ای بین $ 0.06303 (حداقل) و $ 0.06562 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.90231718992004203 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.00788305979222059 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز MANA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -3.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.36K رسیده است.
No.154
0.01%
2017-09-18 00:00:00
ETH
ارزش بازار فعلی Decentraland برابر است با $ 128.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.36K. عرضه در گردش MANA برابر است با 1.99B، و عرضه کل آن 2193179327.32014624 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 141.53M است.
-0.22%
+1.38%
-3.11%
-3.11%
پیگیری تغییرات قیمت Decentraland برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.0008784
|+1.38%
|30 روز
|$ -0.00769
|-10.65%
|60 روز
|$ -0.00421
|-6.13%
|90 روز
|$ -0.02454
|-27.56%
امروز، MANA تغییر $ +0.0008784 (+1.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00769 (-10.65%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، MANA تغییر $ -0.00421 (-6.13%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.02454 (-27.56%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Decentraland (MANA) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Decentraland را ببینید.
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Decentraland احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
آماده اید سرمایه گذاری در Decentraland را آغاز کنید؟ خرید MANA در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه کار است. پس از انجام اولین خرید، میتوانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Decentraland را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Decentraland (MANA) همراهی کند.
در اختیار داشتن Decentraland تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی شود، بلکه فرصت های گسترده تری را پیش روی شما قرار می دهد. می توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب های پس انداز انعطاف پذیر، پاداش های غیرفعال کسب کنید یا با بهره گیری از ابزارهای حرفه ای معاملاتی، دارایی های خود را توسعه دهید. چه سرمایه گذار تازه کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره برداری حداکثری از توکن های بیت کوین شما معرفی شده است.
خرید Decentraland (MANA) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به عنوان یکی از پلتفرم های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می کند از اولین معامله خود هزینه ها را کاهش دهید.
کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.
علاوه بر این، می توانید توکن های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.
Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
برای درک عمیق تر Decentraland، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
|02-10 18:39:21
|داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
|02-04 11:04:00
|به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
|02-04 00:48:00
|به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
|02-01 01:12:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
|01-28 07:44:00
|به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
با استفاده از اهرم روی MANA پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز MANA/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره برداری کنید.
بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه ای Decentraland را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.
برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده های بازار در MEXC موجود است
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.