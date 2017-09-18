قیمت امروز Decentraland

قیمت لحظه‌ ای Decentraland (MANA) در حال حاضر برابر با $ 0.06453 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANA به USD برابر با $ 0.06453 برای هر MANA می‌ باشد.

توکن Decentraland در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #154 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 128.15M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.99B MANA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANA در بازه‌ ای بین $ 0.06303 (حداقل) و $ 0.06562 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.90231718992004203 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00788305979222059 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -3.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.36K رسیده است.

اطلاعات بازار Decentraland (MANA)

رتبه No.154 ارزش بازار $ 128.15M$ 128.15M $ 128.15M حجم (24 ساعته) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 141.53M$ 141.53M $ 141.53M سرمایه در گردش 1.99B 1.99B 1.99B عرضه کل 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2017-09-18 00:00:00 قیمت صدور $ 0.024$ 0.024 $ 0.024 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Decentraland برابر است با $ 128.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.36K. عرضه در گردش MANA برابر است با 1.99B، و عرضه کل آن 2193179327.32014624 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.53M است.