قیمت امروز XEFFY

قیمت لحظه‌ ای XEFFY (XEF) در حال حاضر برابر با $ 0.0060015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XEF به USD برابر با $ 0.0060015 برای هر XEF می‌ باشد.

توکن XEFFY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- XEF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XEF در بازه‌ ای بین $ 0.005906 (حداقل) و $ 0.0060133 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XEF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -7.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 170.27K رسیده است.

اطلاعات بازار XEFFY (XEF)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 170.27K$ 170.27K $ 170.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.01M$ 36.01M $ 36.01M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 بلاک چین عمومی XPHERE

ارزش بازار فعلی XEFFY برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 170.27K. عرضه در گردش XEF برابر است با --، و عرضه کل آن 6000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.01M است.