قیمت امروز BabyDogeCoin

قیمت لحظه‌ ای BabyDogeCoin (BABYDOGE) در حال حاضر برابر با $ 0.0000000003276 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYDOGE به USD برابر با $ 0.0000000003276 برای هر BABYDOGE می‌ باشد.

توکن BabyDogeCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #346 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58.70M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 179,186.02T BABYDOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYDOGE در بازه‌ ای بین $ 0.0000000003251 (حداقل) و $ 0.0000000003321 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000000660428623 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000000030786222 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYDOGE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.51K رسیده است.

اطلاعات بازار BabyDogeCoin (BABYDOGE)

رتبه No.346 ارزش بازار $ 58.70M$ 58.70M $ 58.70M حجم (24 ساعته) $ 72.51K$ 72.51K $ 72.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.38M$ 66.38M $ 66.38M سرمایه در گردش 179,186.02T 179,186.02T 179,186.02T عرضه کل 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی BabyDogeCoin برابر است با $ 58.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.51K. عرضه در گردش BABYDOGE برابر است با 179,186.02T، و عرضه کل آن 202615067690429103.20036403 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.38M است.