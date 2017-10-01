قیمت امروز Orchid

قیمت لحظه‌ ای Orchid (OXT) در حال حاضر برابر با $ 0.008118 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OXT به USD برابر با $ 0.008118 برای هر OXT می‌ باشد.

توکن Orchid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1086 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.10M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.21M OXT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OXT در بازه‌ ای بین $ 0.00785 (حداقل) و $ 0.008283 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.01620042 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0062010533503195 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OXT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -23.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Orchid (OXT)

رتبه No.1086 ارزش بازار $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M حجم (24 ساعته) $ 63.47K$ 63.47K $ 63.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M سرمایه در گردش 997.21M 997.21M 997.21M عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 تاریخ صدور 2017-10-01 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Orchid برابر است با $ 8.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.47K. عرضه در گردش OXT برابر است با 997.21M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.12M است.