قیمت امروز Zcash

قیمت لحظه‌ ای Zcash (ZEC) در حال حاضر برابر با $ 489.7 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZEC به USD برابر با $ 489.7 برای هر ZEC می‌ باشد.

توکن Zcash در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #12 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.18B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.71M ZEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZEC در بازه‌ ای بین $ 486.07 (حداقل) و $ 499 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,941.7998046875 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 15.96914388442235 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZEC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -3.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 717.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Zcash (ZEC)

رتبه No.12 ارزش بازار $ 8.18B$ 8.18B $ 8.18B حجم (24 ساعته) $ 717.12K$ 717.12K $ 717.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.28B$ 10.28B $ 10.28B سرمایه در گردش 16.71M 16.71M 16.71M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 نرخ گردش 79.56% سهم بازار 0.35% تاریخ صدور 2016-10-01 00:00:00 بلاک چین عمومی ZEC

ارزش بازار فعلی Zcash برابر است با $ 8.18B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 717.12K. عرضه در گردش ZEC برابر است با 16.71M، و عرضه کل آن 16707875.4155448 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.28B است.