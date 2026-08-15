قیمت امروز FLOKI

قیمت لحظه‌ ای FLOKI (FLOKI) در حال حاضر برابر با $ 0.00002062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLOKI به USD برابر با $ 0.00002062 برای هر FLOKI می‌ باشد.

توکن FLOKI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #121 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197.44M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.58T FLOKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLOKI در بازه‌ ای بین $ 0.00002014 (حداقل) و $ 0.00002072 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00034622864914074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000002 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLOKI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.27% و در هفت روز اخیر به میزان -2.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.96K رسیده است.

اطلاعات بازار FLOKI (FLOKI)

رتبه No.121 ارزش بازار $ 197.44M$ 197.44M $ 197.44M حجم (24 ساعته) $ 65.96K$ 65.96K $ 65.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 198.90M$ 198.90M $ 198.90M سرمایه در گردش 9.58T 9.58T 9.58T عرضه کل 9,646,128,495,960.47985743 9,646,128,495,960.47985743 9,646,128,495,960.47985743 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی FLOKI برابر است با $ 197.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.96K. عرضه در گردش FLOKI برابر است با 9.58T، و عرضه کل آن 9646128495960.47985743 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.90M است.