خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
قیمت لحظه‌ ای FLOKI امروز برابر است با 0.00002062 USD. ارزش بازار FLOKI معادل 197,441,865.6367212820865912 USD است. نرخ زنده FLOKI در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای FLOKI امروز برابر است با 0.00002062 USD. ارزش بازار FLOKI معادل 197,441,865.6367212820865912 USD است. نرخ زنده FLOKI در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره FLOKI

اطلاعات قیمت FLOKI

جفت FLOKI چیست؟

وایت‌ پیپر FLOKI

وب‌سایت رسمی FLOKI

توکنومیکس FLOKI

پیش‌بینی قیمت FLOKI

تاریخچه FLOKI

راهنمای خرید FLOKI

مبدل FLOKI به ارز فیات

اسپات FLOKI

فیوچرز USDT-M FLOKI

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو FLOKI

قیمت لحظه ای FLOKI(FLOKI)

قیمت لحظه‌ ای 1 FLOKI به USD:

$0.00002062
$0.00002062$0.00002062
+1.27%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای FLOKI (FLOKI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 21:43:43 (UTC+8)

قیمت امروز FLOKI

قیمت لحظه‌ ای FLOKI (FLOKI) در حال حاضر برابر با $ 0.00002062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLOKI به USD برابر با $ 0.00002062 برای هر FLOKI می‌ باشد.

توکن FLOKI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #121 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197.44M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.58T FLOKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLOKI در بازه‌ ای بین $ 0.00002014 (حداقل) و $ 0.00002072 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00034622864914074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000002 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLOKI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.27% و در هفت روز اخیر به میزان -2.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.96K رسیده است.

اطلاعات بازار FLOKI (FLOKI)

No.121

$ 197.44M
$ 197.44M$ 197.44M

$ 65.96K
$ 65.96K$ 65.96K

$ 198.90M
$ 198.90M$ 198.90M

9.58T
9.58T 9.58T

9,646,128,495,960.47985743
9,646,128,495,960.47985743 9,646,128,495,960.47985743

0.01%

BSC

ارزش بازار فعلی FLOKI برابر است با $ 197.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.96K. عرضه در گردش FLOKI برابر است با 9.58T، و عرضه کل آن 9646128495960.47985743 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.90M است.

تاریخچه قیمت FLOKI به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00002014
$ 0.00002014$ 0.00002014
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00002072
$ 0.00002072$ 0.00002072
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00002014
$ 0.00002014$ 0.00002014

$ 0.00002072
$ 0.00002072$ 0.00002072

$ 0.00034622864914074
$ 0.00034622864914074$ 0.00034622864914074

$ 0.00000002
$ 0.00000002$ 0.00000002

+1.27%

+1.27%

-2.28%

-2.28%

تاریخچه قیمت FLOKI (FLOKI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت FLOKI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000002586+1.27%
30 روز$ -0.00000137-6.24%
60 روز$ -0.0000054-20.76%
90 روز$ -0.00001099-34.77%
تغییر قیمت امروز FLOKI

امروز، FLOKI تغییر $ +0.0000002586 (+1.27%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه FLOKI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00000137 (-6.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه FLOKI

با گسترش بازه به 60 روز، FLOKI تغییر $ -0.0000054 (-20.76%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه FLOKI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00001099 (-34.77%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت FLOKI (FLOKI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت FLOKI را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت FLOKI

پیش‌ بینی قیمت FLOKI (FLOKI) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی FLOKI تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت FLOKI (FLOKI) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت FLOKI احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت FLOKI در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی FLOKI برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت FLOKI کلیک کنید.

چگونه FLOKI را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در FLOKI را آغاز کنید؟ خرید FLOKI در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید FLOKI را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید FLOKI (FLOKI) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و FLOKI فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید FLOKI (FLOKI)

با FLOKI چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن FLOKI تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

  • بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.

    معاملات فیوچرز

    معاملات فیوچرز

    با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.

  • لانچ پول MEXC

    لانچ پول MEXC

    توکن‌ ها را استیک کنید و ایردراپ‌ های شگفت‌ انگیز دریافت کنید.

    پیش-بازار MEXC

    پیش-بازار MEXC

    خرید و فروش توکن‌ های جدید پیش از فهرست‌ شدن رسمی آن‌ ها.

معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید FLOKI (FLOKI) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

کارمزد معاملات اسپات:
--
میکر
--
تیکر
کارمزد معاملات فیوچرز:
--
میکر
--
تیکر

کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.

علاوه بر این، می‌ توانید توکن‌ های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.

FLOKIFLOKI چیست

FLOKI یک کوین میم با کاربرد از طریق متاورس بازی‌های NFT، بازارچه NFT و محصولات، و پلتفرم آموزش ارز دیجیتال است. این کوین از نام سگ ایلان ماسک الهام گرفته و با برادرش کیمبال ماسک همکاری دارد. هدف FLOKI این است که به یکی از 10 پروژه برتر ارز دیجیتال تبدیل شود و رهبر غیررسمی در بخش بازی‌های NFT باشد.

منابع FLOKI

برای درک عمیق‌ تر FLOKI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی FLOKI
کاوشگر بلاک

دسته‌بندی :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره FLOKI

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 21:43:43 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FLOKI (FLOKI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره FLOKI بیشتر کاوش کنید

FLOKI USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی FLOKI پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز FLOKI/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله FLOKI (FLOKI) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای FLOKI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTFLOKI
$0.00002065
$0.00002065$0.00002065
+1.47%
3.24B (USDT)
/USDCFLOKI
$0.00002063
$0.00002063$0.00002063
+1.37%
2.66B (USDT)

ارزهای دیجیتال بیشتری برای کشف

برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده‌ های بازار در MEXC موجود است

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06865
$0.06865$0.06865

-9.86%

utility token

utility token

UTILITY

$0.004313
$0.004313$0.004313

-13.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01066
$0.01066$0.01066

-31.27%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2664
$0.2664$0.2664

-12.94%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27288
$0.27288$0.27288

-4.35%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000630
$0.0000630$0.0000630

+26.00%

Velvet

Velvet

VELVET

$1.16844
$1.16844$1.16844

+25.74%

Cysic

Cysic

CYS

$1.5714
$1.5714$1.5714

+26.28%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.24924
$0.24924$0.24924

+22.90%

Humanity

Humanity

H

$0.14400
$0.14400$0.14400

+19.78%

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FLOKI به USD

مقدار

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002062 USD