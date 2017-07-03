قیمت امروز STORJ

قیمت لحظه‌ ای STORJ (STORJ) در حال حاضر برابر با $ 0.04295 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STORJ به USD برابر با $ 0.04295 برای هر STORJ می‌ باشد.

توکن STORJ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #546 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18.25M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 425.00M STORJ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STORJ در بازه‌ ای بین $ 0.04238 (حداقل) و $ 0.04452 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.90788278 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0483529328365 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STORJ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -5.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.84K رسیده است.

اطلاعات بازار STORJ (STORJ)

رتبه No.546 ارزش بازار $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M حجم (24 ساعته) $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M سرمایه در گردش 425.00M 425.00M 425.00M عرضه کل 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 تاریخ صدور 2017-07-03 00:00:00 قیمت صدور $ 0.4097$ 0.4097 $ 0.4097 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی STORJ برابر است با $ 18.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.84K. عرضه در گردش STORJ برابر است با 425.00M، و عرضه کل آن 424999998.00000112 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.25M است.