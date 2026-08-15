قیمت امروز Adventure Gold

قیمت لحظه‌ ای Adventure Gold (AGLD) در حال حاضر برابر با $ 0.1603 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGLD به USD برابر با $ 0.1603 برای هر AGLD می‌ باشد.

توکن Adventure Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #417 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12.39M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 77.31M AGLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGLD در بازه‌ ای بین $ 0.1568 (حداقل) و $ 0.1645 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.62791577 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.20848210063010023 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGLD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +4.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Adventure Gold (AGLD)

رتبه No.417 ارزش بازار $ 12.39M$ 12.39M $ 12.39M حجم (24 ساعته) $ 84.42K$ 84.42K $ 84.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.39M$ 15.39M $ 15.39M سرمایه در گردش 77.31M 77.31M 77.31M حداکثر عرضه 96,000,000 96,000,000 96,000,000 عرضه کل 92,810,001 92,810,001 92,810,001 نرخ گردش 80.53% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Adventure Gold برابر است با $ 12.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.42K. عرضه در گردش AGLD برابر است با 77.31M، و عرضه کل آن 92810001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.39M است.