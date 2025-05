AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

نامAIOT

رتبهNo.820

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)35.40%

تامین گردش70,416,666

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش0.0704%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.4705034042372304,2025-05-08

کمترین قیمت0.08647478881309605,2025-04-25

بلاک چین عمومیBSC

بخش

رسانه های اجتماعی

