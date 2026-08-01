قیمت امروز SYMM

قیمت لحظه‌ ای SYMM (SYMM) در حال حاضر برابر با $ 0.035 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYMM به USD برابر با $ 0.035 برای هر SYMM می‌ باشد.

توکن SYMM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1017 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.78M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 165.18M SYMM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYMM در بازه‌ ای بین $ 0.035 (حداقل) و $ 0.0422 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.5646047292178781 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00200071096237556 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYMM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.94K رسیده است.

اطلاعات بازار SYMM (SYMM)

رتبه No.1017 ارزش بازار $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M حجم (24 ساعته) $ 5.94K$ 5.94K $ 5.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.03M$ 11.03M $ 11.03M سرمایه در گردش 165.18M 165.18M 165.18M حداکثر عرضه 315,177,684 315,177,684 315,177,684 عرضه کل 315,177,684 315,177,684 315,177,684 نرخ گردش 52.40% بلاک چین عمومی SYMM

ارزش بازار فعلی SYMM برابر است با $ 5.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.94K. عرضه در گردش SYMM برابر است با 165.18M، و عرضه کل آن 315177684 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.03M است.