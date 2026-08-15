قیمت امروز Ultiland

قیمت لحظه‌ ای Ultiland (ARTX) در حال حاضر برابر با $ 0.07932 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARTX به USD برابر با $ 0.07932 برای هر ARTX می‌ باشد.

توکن Ultiland در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ARTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARTX در بازه‌ ای بین $ 0.0775 (حداقل) و $ 0.07961 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARTX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -9.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Ultiland (ARTX)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 58.04K$ 58.04K $ 58.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.21M$ 22.21M $ 22.21M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 280,000,000 280,000,000 280,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Ultiland برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.04K. عرضه در گردش ARTX برابر است با --، و عرضه کل آن 280000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.21M است.