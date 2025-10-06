قیمت لحظه‌ ای ZEROBASE امروز برابر است با 0.2303 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZBT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZBT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ZEROBASE امروز برابر است با 0.2303 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZBT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZBT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ZBT

اطلاعات قیمت ZBT

وایت‌ پیپر ZBT

وب‌سایت رسمی ZBT

توکنومیکس ZBT

پیش‌بینی قیمت ZBT

تاریخچه ZBT

راهنمای خرید ZBT

مبدل ZBT به ارز فیات

اسپات ZBT

فیوچرز USDT-M ZBT

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ZEROBASE

ZEROBASE قیمت لحظه ای(ZBT)

قیمت لحظه‌ ای 1 ZBT به USD:

$0.2303
$0.2303$0.2303
-4.67%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ZEROBASE (ZBT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:40:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ZEROBASE (ZBT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.2271
$ 0.2271$ 0.2271
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.284
$ 0.284$ 0.284
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.2271
$ 0.2271$ 0.2271

$ 0.284
$ 0.284$ 0.284

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.2476066385459085
$ 0.2476066385459085$ 0.2476066385459085

-0.26%

-4.67%

-20.48%

-20.48%

قیمت لحظه‌ ای ZEROBASE (ZBT) برابر است با $ 0.2303. در 24 ساعت گذشته، ZBT در بازه قیمتی حداقل $ 0.2271 تا حداکثر $ 0.284 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZBT برابر با $ 1.1331922631579274 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.2476066385459085 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZBT در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -4.67% و در 7 روز گذشته -20.48% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ZEROBASE (ZBT)

No.461

$ 50.67M
$ 50.67M$ 50.67M

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 230.30M
$ 230.30M$ 230.30M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

ارزش بازار فعلی ZEROBASE برابر است با $ 50.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.21M. عرضه در گردش ZBT برابر است با 220.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 230.30M است.

تاریخچه قیمت ZEROBASE (ZBT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ZEROBASE برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.011282-4.67%
30 روز$ +0.0303+15.15%
60 روز$ +0.0303+15.15%
90 روز$ +0.0303+15.15%
تغییر قیمت امروز ZEROBASE

امروز، ZBT تغییر $ -0.011282 (-4.67%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ZEROBASE

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0303 (+15.15%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ZEROBASE

با گسترش بازه به 60 روز، ZBT تغییر $ +0.0303 (+15.15%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ZEROBASE

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0303 (+15.15%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ZEROBASE (ZBT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ZEROBASE را ببینید.

ZEROBASEZBT چیست

ZEROBASE یک شبکه زیرساخت رمزنگاری غیرمتمرکز است که امکان انجام محاسبات خارج از زنجیره را به‌صورت قابل‌ تأیید با استفاده از اثبات‌ های دانش صفر (ZKPs) و محیط‌ های اجرای قابل اعتماد (TEEs) فراهم می‌ کند. این شبکه محصولات مختلفی مانند zkStaking، zkLogin و ProofYield را پشتیبانی می‌ کند و میان DeFi سازمانی، حفظ حریم خصوصی کاربران و استراتژی‌ های دارایی‌ های دنیای واقعی پلی ارتباطی ایجاد می‌ک ند.

هم اکنون ZEROBASE در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ZEROBASE خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ZBT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ZEROBASE را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ZEROBASE شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ZEROBASE (USD)

ارزش ZEROBASE (ZBT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZEROBASE (ZBT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZEROBASE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZEROBASE را بررسی کنید!

توکنومیکس ZEROBASE (ZBT)

درک، توکنومیکس ZEROBASE (ZBT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZBT بیشتر بدانید!

نحوه خریدZEROBASE (ZBT)

آیا به دنبال نحوه خرید ZEROBASE هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ZEROBASE را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ZBT به ارزهای محلی

1 ZEROBASE(ZBT) به VND
6,060.3445
1 ZEROBASE(ZBT) به AUD
A$0.350056
1 ZEROBASE(ZBT) به GBP
0.170422
1 ZEROBASE(ZBT) به EUR
0.195755
1 ZEROBASE(ZBT) به USD
$0.2303
1 ZEROBASE(ZBT) به MYR
RM0.96726
1 ZEROBASE(ZBT) به TRY
9.661085
1 ZEROBASE(ZBT) به JPY
¥34.7753
1 ZEROBASE(ZBT) به ARS
ARS$329.941598
1 ZEROBASE(ZBT) به RUB
18.251275
1 ZEROBASE(ZBT) به INR
20.33549
1 ZEROBASE(ZBT) به IDR
Rp3,838.331798
1 ZEROBASE(ZBT) به PHP
13.624548
1 ZEROBASE(ZBT) به EGP
￡E.10.932341
1 ZEROBASE(ZBT) به BRL
R$1.236711
1 ZEROBASE(ZBT) به CAD
C$0.320117
1 ZEROBASE(ZBT) به BDT
28.184114
1 ZEROBASE(ZBT) به NGN
335.712916
1 ZEROBASE(ZBT) به COP
$885.768345
1 ZEROBASE(ZBT) به ZAR
R.3.965766
1 ZEROBASE(ZBT) به UAH
9.700236
1 ZEROBASE(ZBT) به TZS
T.Sh.568.640639
1 ZEROBASE(ZBT) به VES
Bs49.0539
1 ZEROBASE(ZBT) به CLP
$216.2517
1 ZEROBASE(ZBT) به PKR
Rs65.018296
1 ZEROBASE(ZBT) به KZT
123.882976
1 ZEROBASE(ZBT) به THB
฿7.500871
1 ZEROBASE(ZBT) به TWD
NT$7.049483
1 ZEROBASE(ZBT) به AED
د.إ0.845201
1 ZEROBASE(ZBT) به CHF
Fr0.181937
1 ZEROBASE(ZBT) به HKD
HK$1.787128
1 ZEROBASE(ZBT) به AMD
֏88.506593
1 ZEROBASE(ZBT) به MAD
.د.م2.123366
1 ZEROBASE(ZBT) به MXN
$4.232914
1 ZEROBASE(ZBT) به SAR
ريال0.861322
1 ZEROBASE(ZBT) به ETB
Br34.881238
1 ZEROBASE(ZBT) به KES
KSh29.763972
1 ZEROBASE(ZBT) به JOD
د.أ0.1632827
1 ZEROBASE(ZBT) به PLN
0.835989
1 ZEROBASE(ZBT) به RON
лв1.001805
1 ZEROBASE(ZBT) به SEK
kr2.157911
1 ZEROBASE(ZBT) به BGN
лв0.384601
1 ZEROBASE(ZBT) به HUF
Ft76.740566
1 ZEROBASE(ZBT) به CZK
4.804058
1 ZEROBASE(ZBT) به KWD
د.ك0.0704718
1 ZEROBASE(ZBT) به ILS
0.748475
1 ZEROBASE(ZBT) به BOB
Bs1.593676
1 ZEROBASE(ZBT) به AZN
0.39151
1 ZEROBASE(ZBT) به TJS
SM2.130275
1 ZEROBASE(ZBT) به GEL
0.626416
1 ZEROBASE(ZBT) به AOA
Kz209.934571
1 ZEROBASE(ZBT) به BHD
.د.ب0.0865928
1 ZEROBASE(ZBT) به BMD
$0.2303
1 ZEROBASE(ZBT) به DKK
kr1.47392
1 ZEROBASE(ZBT) به HNL
L6.068405
1 ZEROBASE(ZBT) به MUR
10.444105
1 ZEROBASE(ZBT) به NAD
$3.965766
1 ZEROBASE(ZBT) به NOK
kr2.296091
1 ZEROBASE(ZBT) به NZD
$0.398419
1 ZEROBASE(ZBT) به PAB
B/.0.2303
1 ZEROBASE(ZBT) به PGK
K0.96726
1 ZEROBASE(ZBT) به QAR
ر.ق0.838292
1 ZEROBASE(ZBT) به RSD
дин.23.152059
1 ZEROBASE(ZBT) به UZS
soʻm2,808.536136
1 ZEROBASE(ZBT) به ALL
L19.149445
1 ZEROBASE(ZBT) به ANG
ƒ0.412237
1 ZEROBASE(ZBT) به AWG
ƒ0.41454
1 ZEROBASE(ZBT) به BBD
$0.4606
1 ZEROBASE(ZBT) به BAM
KM0.386904
1 ZEROBASE(ZBT) به BIF
Fr685.3728
1 ZEROBASE(ZBT) به BND
$0.297087
1 ZEROBASE(ZBT) به BSD
$0.2303
1 ZEROBASE(ZBT) به JMD
$36.928605
1 ZEROBASE(ZBT) به KHR
928.627175
1 ZEROBASE(ZBT) به KMF
Fr97.4169
1 ZEROBASE(ZBT) به LAK
5,006.521639
1 ZEROBASE(ZBT) به LKR
රු70.061866
1 ZEROBASE(ZBT) به MDL
L3.901282
1 ZEROBASE(ZBT) به MGA
Ar1,032.73429
1 ZEROBASE(ZBT) به MOP
P1.8424
1 ZEROBASE(ZBT) به MVR
3.52359
1 ZEROBASE(ZBT) به MWK
MK399.826133
1 ZEROBASE(ZBT) به MZN
MT14.718473
1 ZEROBASE(ZBT) به NPR
रु32.513754
1 ZEROBASE(ZBT) به PYG
1,633.2876
1 ZEROBASE(ZBT) به RWF
Fr334.1653
1 ZEROBASE(ZBT) به SBD
$1.895369
1 ZEROBASE(ZBT) به SCR
3.148201
1 ZEROBASE(ZBT) به SRD
$9.186667
1 ZEROBASE(ZBT) به SVC
$2.015125
1 ZEROBASE(ZBT) به SZL
L3.965766
1 ZEROBASE(ZBT) به TMT
m0.808353
1 ZEROBASE(ZBT) به TND
د.ت0.6720154
1 ZEROBASE(ZBT) به TTD
$1.563737
1 ZEROBASE(ZBT) به UGX
Sh802.3652
1 ZEROBASE(ZBT) به XAF
Fr129.4286
1 ZEROBASE(ZBT) به XCD
$0.62181
1 ZEROBASE(ZBT) به XOF
Fr129.4286
1 ZEROBASE(ZBT) به XPF
Fr23.4906
1 ZEROBASE(ZBT) به BWP
P3.074505
1 ZEROBASE(ZBT) به BZD
$0.462903
1 ZEROBASE(ZBT) به CVE
$21.857773
1 ZEROBASE(ZBT) به DJF
Fr40.7631
1 ZEROBASE(ZBT) به DOP
$14.750715
1 ZEROBASE(ZBT) به DZD
د.ج29.943606
1 ZEROBASE(ZBT) به FJD
$0.520478
1 ZEROBASE(ZBT) به GNF
Fr2,002.4585
1 ZEROBASE(ZBT) به GTQ
Q1.764098
1 ZEROBASE(ZBT) به GYD
$48.220214
1 ZEROBASE(ZBT) به ISK
kr28.0966

منابع ZEROBASE

برای درک عمیق‌ تر ZEROBASE، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ZEROBASE
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ZEROBASE

امروز ZEROBASE (ZBT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZBT به واحد USD برابر است با 0.2303 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZBT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZBT نسبت به USD برابر است با $ 0.2303. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ZEROBASE چقدر است؟
ارزش بازار ZBT برابر است با $ 50.67M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZBT چقدر است؟
عرضه در گردش ZBT برابر است با 220.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZBT چقدر بوده است؟
ZBT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.1331922631579274 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZBT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZBT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.2476066385459085 USD رسید.
حجم معاملات ZBT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZBT برابر است با $ 3.21M USD.
آیا ZBT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZBT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZBT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:40:51 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZEROBASE (ZBT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ZBT به USD

مقدار

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.2303 USD

معامله ZBT

/USDCZBT
$0.2303
$0.2303$0.2303
-4.67%
/USDTZBT
$0.2303
$0.2303$0.2303
-4.67%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,000.00
$114,000.00$114,000.00

-0.84%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.54
$4,095.54$4,095.54

-1.85%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04742
$0.04742$0.04742

-14.88%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.46
$199.46$199.46

-0.32%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4399
$4.4399$4.4399

-14.38%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.54
$4,095.54$4,095.54

-1.85%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,000.00
$114,000.00$114,000.00

-0.84%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.46
$199.46$199.46

-0.32%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6285
$2.6285$2.6285

-1.23%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,129.32
$1,129.32$1,129.32

-1.25%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000004704
$0.0000000000000004704$0.0000000000000004704

+4,215.59%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1659
$0.1659$0.1659

+231.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04429
$0.04429$0.04429

+121.45%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000202
$0.0000000000202$0.0000000000202

+98.03%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03641
$0.03641$0.03641

+95.54%