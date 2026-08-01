قیمت امروز TENDIES

قیمت لحظه‌ ای TENDIES (TENDIES) در حال حاضر برابر با $ 0.01285 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TENDIES به USD برابر با $ 0.01285 برای هر TENDIES می‌ باشد.

توکن TENDIES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TENDIES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TENDIES در بازه‌ ای بین $ 0.01226 (حداقل) و $ 0.01587 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TENDIES طی یک ساعت گذشته به میزان -4.11% و در هفت روز اخیر به میزان -31.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.02K رسیده است.

اطلاعات بازار TENDIES (TENDIES)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی TENDIES برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.02K. عرضه در گردش TENDIES برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.85M است.