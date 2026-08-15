قیمت امروز frong

قیمت لحظه‌ ای frong (FRONG) در حال حاضر برابر با $ 0.004844 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRONG به USD برابر با $ 0.004844 برای هر FRONG می‌ باشد.

توکن frong در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- FRONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRONG در بازه‌ ای بین $ 0.004014 (حداقل) و $ 0.005401 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRONG طی یک ساعت گذشته به میزان -2.77% و در هفت روز اخیر به میزان -12.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 108.80K رسیده است.

اطلاعات بازار frong (FRONG)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 108.80K$ 108.80K $ 108.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی frong برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 108.80K. عرضه در گردش FRONG برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.84M است.