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Слідкуйте за ціновими трендами на криптовалюту | Біржа MEXC

Відкрийте для себе спрощені графіки цін на криптовалюту. Основна інформація та основні дані доступні з першого погляду: ціна та тренд, ринкова капіталізація, обсяг та інші важливі статистичні дані разом із корисними посиланнями, які зібрані тут, на MEXC.

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#
Монета
Ціна
Останні 7 днів
Дія
1
Bitcoin
BitcoinBTC
$ 64,283.71
+0.14%
-1.33%
-0.08%
$ 1.29T
$ 6.81K
2
Ethereum
EthereumETH
$ 1,882.25
+0.14%
-1.95%
+0.31%
$ 226.89B
$ 101.57K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 606.85
+0.24%
+0.30%
+1.58%
$ 81.78B
$ 19.66K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.00081
0.00%
+0.02%
+0.01%
$ 74.86B
$ 68.26M
5
Ripple
RippleXRP
$ 1.0069
+0.28%
-2.45%
-5.37%
$ 62.46B
$ 16.59M
6
Solana
SolanaSOL
$ 75.8
+0.05%
-1.13%
+2.38%
$ 43.97B
$ 401.07K
7
Tron
TronTRX
$ 0.3347
+0.24%
+0.24%
+1.22%
$ 31.52B
$ 13.02M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,881.58
+0.15%
-1.97%
+0.33%
$ 16.90B
$ 29.34
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 55.3
+0.53%
+1.56%
-3.58%
$ 14.01B
$ 15.25K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.07059
+0.37%
+0.64%
+0.74%
$ 12.00B
$ 52.97M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.0006
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 10.58B
$ 61.44K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 486.21
+0.41%
-3.93%
-6.12%
$ 8.14B
$ 3.84K
13
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 64,291.13
+0.09%
-1.38%
-0.12%
$ 7.47B
$ 5.77
14
Monero
MoneroXMR
$ 395
-0.53%
-0.27%
+12.25%
$ 7.41B
$ 5.69K
15
Cardano
CardanoADA
$ 0.1889
-0.05%
-3.23%
-3.87%
$ 6.87B
$ 16.01M
16
Chainlink
ChainlinkLINK
$ 8.683
+1.15%
+3.39%
+4.73%
$ 5.63B
$ 71.15K
17
Stellar
StellarXLM
$ 0.1612
+0.31%
-1.22%
-2.59%
$ 5.46B
$ 1.34M
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 4.49B
$ 5.51M
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00033
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 4.40B
$ 2.97M
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 215
+0.19%
-0.14%
+0.56%
$ 4.32B
$ 2.72K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.0947
-1.52%
-3.81%
-13.78%
$ 3.67B
$ 2.06M
22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)GRAM
$ 1.342
+0.08%
-0.07%
-4.03%
$ 3.57B
$ 416.05K
23
Litecoin
LitecoinLTC
$ 45.55
+0.53%
-0.31%
+1.02%
$ 3.51B
$ 47.04K
24
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,058.96
0.00%
-2.17%
+0.83%
$ 3.36B
$ 0.03
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.06737
+0.04%
-1.95%
-2.80%
$ 2.92B
$ 2.02M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.518
+0.23%
-0.45%
-2.89%
$ 2.80B
$ 36.73K
27
$ 0.6931
+0.33%
-0.25%
-0.38%
$ 2.78B
$ 1.05M
28
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,355.14
+0.01%
+0.86%
+5.24%
$ 2.67B
$ 184.93
29
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004535
+0.33%
-3.94%
-8.29%
$ 2.66B
$ 209.19B
30
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 3.969
+0.64%
-1.40%
-0.05%
$ 2.46B
$ 68.86K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 200.25
+0.55%
-1.56%
+1.58%
$ 2.21B
$ 4.62K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.04688
-0.09%
-1.24%
-13.30%
$ 2.11B
$ 2.24M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6072
+0.18%
-2.48%
-5.93%
$ 2.08B
$ 322.48K
34
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,372.35
-0.02%
+0.90%
+5.42%
$ 2.00B
$ 920.42
35
OKB
OKBOKB
$ 95.105
-0.11%
+0.64%
+10.54%
$ 1.99B
$ 1.90K
36
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.0553
-0.50%
+4.21%
+2.18%
$ 1.75B
$ 1.62M
37
Ondo
OndoONDO
$ 0.3403
+0.45%
-3.10%
-11.42%
$ 1.65B
$ 726.89K
38
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001817
0.00%
-0.38%
+0.89%
$ 1.64B
$ 29.78B
39
Aster
AsterASTER
$ 0.605
+0.17%
-0.56%
-0.48%
$ 1.63B
$ 538.31K
40
Mantle
MantleMNT
$ 0.4542
+0.98%
+5.21%
+13.10%
$ 1.50B
$ 317.52K
41
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.10127
-0.39%
-0.46%
-7.31%
$ 1.44B
$ 83.32K
42
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 89.15
+0.29%
-2.72%
-2.82%
$ 1.37B
$ 2.78K
43
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 0.9997
0.00%
-0.02%
+0.10%
$ 1.36B
$ 83.44
44
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.8101
-0.07%
-0.11%
-5.15%
$ 1.36B
$ 1.43M
45
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 125.35K
46
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.31
-0.04%
+4.27%
+10.54%
$ 1.28B
$ 250.91K
47
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.05317
+0.02%
-0.84%
-6.44%
$ 1.23B
$ 1.08M
48
Pepe
PepePEPE
$ 0.000002861
+0.14%
-0.87%
-0.94%
$ 1.18B
$ 49.86B
49
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.64558
0.00%
-0.14%
+1.33%
$ 1.15B
$ 48.02K
50
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.337
+1.54%
-0.83%
+4.86%
$ 1.14B
$ 2.07M
51
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.4
0.00%
-1.39%
-1.69%
$ 1.01B
$ 7.34K
52
United Stables
United StablesU
$ 1.0003
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.00B
$ 52.59K
53
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 1.9643
+0.51%
+0.35%
+5.32%
$ 985.57M
$ 33.62K
54
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.08564
-0.31%
-3.30%
-2.73%
$ 921.20M
$ 1.62M
55
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.6607
0.00%
+0.14%
+1.80%
$ 896.56M
$ 8.20K
56
Ethena
EthenaENA
$ 0.0908
+0.71%
+0.50%
-1.14%
$ 843.69M
$ 3.35M
57
JUST
JUSTJST
$ 0.0992
+0.36%
-2.19%
-5.82%
$ 842.24M
$ 664.00K
58
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07594
-0.01%
-2.51%
+0.73%
$ 810.05M
$ 1.85M
59
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.08261
-0.18%
0.00%
-8.28%
$ 738.13M
$ 1.82M
60
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.026402
+0.21%
+0.31%
+0.47%
$ 723.50M
$ 22.22M
61
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.412
+0.50%
+2.18%
+3.76%
$ 722.83M
$ 307.07K
62
Quant
QuantQNT
$ 58.83
+1.24%
+0.44%
-2.15%
$ 708.91M
$ 744.76
63
Beldex
BeldexBDX
$ 0.08775
+1.49%
-2.63%
+4.81%
$ 686.39M
$ 11.52M
64
Render
RenderRENDER
$ 1.262
-0.16%
-2.70%
-7.15%
$ 653.62M
$ 95.03K
65
Lighter
LighterLIT
$ 2.4384
-0.27%
+6.43%
+14.57%
$ 609.05M
$ 132.53K
66
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.1814
+0.22%
-1.95%
-3.68%
$ 599.65M
$ 1.16M
67
VVV
VVVVVV
$ 11.8566
+0.67%
-1.78%
+2.63%
$ 560.18M
$ 6.56K
68
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02712
-0.11%
-0.51%
+1.38%
$ 558.12M
$ 3.44M
69
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.7041
-0.01%
+0.06%
-1.32%
$ 554.29M
$ 1.53M
70
$ 0.006126
+0.43%
+1.53%
+1.33%
$ 522.74M
$ 12.94M
71
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.51879
-0.01%
-1.52%
+5.37%
$ 519.28M
$ 117.62K
72
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.462
+0.28%
+0.41%
+3.71%
$ 511.96M
$ 246.80K
73
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.0802
+0.28%
+0.69%
-1.55%
$ 500.47M
$ 1.61M
74
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.9968
0.00%
-0.01%
+0.05%
$ 492.93M
$ 7.94K
75
Aptos
AptosAPT
$ 0.5856
-0.29%
-1.40%
-0.22%
$ 486.04M
$ 147.87K
76
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7153
-0.50%
-1.84%
-0.34%
$ 460.77M
$ 96.85K
77
Injective
InjectiveINJ
$ 4.475
-0.36%
+0.11%
-8.88%
$ 446.47M
$ 227.58K
78
Bitway
BitwayBTW
$ 0.190385
-1.80%
+8.38%
+35.17%
$ 427.77M
$ 6.38M
79
VeChain
VeChainVET
$ 0.004703
+0.45%
-0.49%
+1.16%
$ 403.70M
$ 14.12M
80
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.006492
+0.28%
-4.03%
+5.77%
$ 403.19M
$ 21.60M
81
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.4192
+0.22%
-0.02%
-1.49%
$ 397.63M
$ 155.23K
82
Curve
CurveCRV
$ 0.2671
+0.96%
+9.58%
+27.74%
$ 397.38M
$ 7.87M
83
DASH
DASHDASH
$ 30.65
+0.26%
-1.32%
-2.14%
$ 389.97M
$ 13.12K
84
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5537
+0.18%
-1.67%
-1.67%
$ 363.75M
$ 200.37K
85
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.508
+0.33%
+0.27%
+2.11%
$ 355.64M
$ 657.40K
86
SUN
SUNSUN
$ 0.018225
-0.07%
-0.26%
+0.91%
$ 348.41M
$ 4.57M
87
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.3868
+0.03%
-1.74%
+6.20%
$ 342.23M
$ 2.61M
88
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.998
0.00%
-0.01%
+0.01%
$ 336.88M
$ 58.72K
89
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.04255
+0.71%
-0.02%
+8.33%
$ 336.03M
$ 6.25M
90
FET
FETFET
$ 0.1338
0.00%
-2.83%
-12.44%
$ 302.01M
$ 1.17M
91
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 14.89
+3.34%
+0.88%
+15.95%
$ 297.23M
$ 6.37K
92
SEI
SEISEI
$ 0.0411
+0.12%
-1.89%
-1.35%
$ 295.42M
$ 1.59M
93
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3156
+0.89%
-3.00%
-3.20%
$ 295.31M
$ 652.26K
94
TIA
TIATIA
$ 0.3185
+0.22%
-2.98%
-5.54%
$ 293.55M
$ 991.50K
95
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.8517
+0.12%
-0.58%
+9.21%
$ 292.55M
$ 333.24K
96
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.00005026
0.00%
0.00%
+0.30%
$ 276.79M
$ 1.47B
97
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002828
+0.54%
+0.11%
+3.30%
$ 275.84M
$ 193.00B
98
Gnosis
GnosisGNO
$ 103.95
-0.02%
-2.46%
-0.31%
$ 274.27M
$ 558.46
99
JITO
JITOJTO
$ 0.5493
-0.22%
-2.91%
+8.03%
$ 264.76M
$ 123.56K
100
Monad
MonadMON
$ 0.0223
+0.09%
-0.81%
+4.99%
$ 261.34M
$ 11.04M
101
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.0000002629
-0.19%
-0.76%
-0.30%
$ 258.41M
$ 219.17B
102
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.2957
-0.40%
+0.78%
-0.57%
$ 249.14M
$ 274.09K
103
Stacks
StacksSTX
$ 0.1306
-0.08%
-1.36%
-3.48%
$ 236.62M
$ 427.58K
104
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.35
+0.52%
-1.53%
-2.60%
$ 230.51M
$ 145.64K
105
Humanity
HumanityH
$ 0.08052
-1.31%
-0.80%
+7.20%
$ 228.55M
$ 1.12M
106
Decred
DecredDCR
$ 12.954
-0.14%
+0.19%
-3.85%
$ 225.62M
$ 5.14K
107
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.1116
+0.18%
-0.36%
+1.55%
$ 223.40M
$ 497.63K
108
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04279
+0.09%
-0.26%
+8.53%
$ 220.24M
$ 1.58M
109
Cysic
CysicCYS
$ 1.3938
+1.18%
+21.47%
+114.20%
$ 218.06M
$ 5.66M
110
Tezos
TezosXTZ
$ 0.1976
-0.30%
-0.65%
-0.35%
$ 215.07M
$ 292.01K
111
Velvet
VelvetVELVET
$ 0.5819
+14.19%
+13.64%
+1.77%
$ 208.32M
$ 480.65K
112
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002354
+0.51%
-4.58%
-15.83%
$ 207.23M
$ 166.47B
113
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.00002087
-0.05%
-2.98%
+1.71%
$ 199.65M
$ 3.24B
114
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.003998
+0.30%
-2.25%
-3.20%
$ 197.58M
$ 16.51M
115
OP
OPOP
$ 0.09067
+0.03%
-0.66%
+2.18%
$ 194.29M
$ 485.25K
116
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009256
+0.11%
-1.02%
-1.29%
$ 194.19M
$ 188.72B
117
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.06549
-0.06%
+4.08%
+4.18%
$ 187.65M
$ 1.06M
118
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.05336
-0.56%
-3.06%
-4.38%
$ 184.82M
$ 941.67K
119
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.15127
+0.09%
-1.47%
-4.39%
$ 179.45M
$ 380.87K
120
DEXE
DEXEDEXE
$ 2.061
+0.34%
-3.19%
-10.43%
$ 172.58M
$ 105.96K
121
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.02767
+0.33%
-0.55%
+0.37%
$ 171.08M
$ 2.05M
122
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6322
+0.19%
-1.53%
+1.30%
$ 169.91M
$ 92.66K
123
ENS
ENSENS
$ 4.213
+0.26%
-1.18%
-1.06%
$ 169.84M
$ 12.88K
124
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3929
+2.46%
+2.03%
+8.62%
$ 168.42M
$ 175.84K
125
$ 777.38
+0.04%
-0.05%
-0.06%
$ 168.29M
$ 105.71
126
Audiera
AudieraBEAT
$ 1.00479
-2.76%
-58.36%
-56.52%
$ 167.48M
$ 4.33M
127
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0016774
-0.26%
-3.04%
-5.59%
$ 166.98M
$ 122.02M
128
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.685
+0.96%
+2.25%
+19.00%
$ 165.33M
$ 77.07K
129
Compound
CompoundCOMP
$ 16.44
-0.06%
-1.20%
+0.49%
$ 164.20M
$ 3.70K
130
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.6552
-0.56%
-3.38%
-28.47%
$ 159.24M
$ 266.56K
131
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.9013
-0.41%
-0.11%
+6.01%
$ 155.79M
$ 69.98K
132
BUILDon
BUILDonB
$ 0.15458
+2.26%
+7.97%
-9.50%
$ 155.44M
$ 1.44M
133
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.03406
+0.32%
-1.64%
+1.91%
$ 153.47M
$ 2.01M
134
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.01414
-0.35%
-3.95%
-3.56%
$ 153.01M
$ 4.68M
135
MX Token
MX TokenMX
$ 1.6569
+0.01%
+1.50%
+3.82%
$ 152.17M
$ 814.54K
136
STRK
STRKSTRK
$ 0.02385
+0.13%
-2.21%
-5.84%
$ 151.57M
$ 5.51M
137
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4307
+0.33%
-0.58%
-2.84%
$ 145.87M
$ 378.17K
138
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001511
+0.67%
-5.87%
-6.74%
$ 144.88M
$ 93.84M
139
$ 219.8
+0.43%
-2.44%
+1.57%
$ 143.77M
$ 390.73
140
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1816
+0.11%
-2.49%
-4.56%
$ 142.39M
$ 516.78K
141
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.07904
+0.13%
-0.74%
+0.87%
$ 141.98M
$ 3.87M
142
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.1414
+0.21%
-1.47%
+0.07%
$ 140.64M
$ 1.35M
143
$ 94.41
+0.08%
-0.21%
+0.37%
$ 139.06M
$ 617.03
144
$ 357.98
-0.06%
-0.03%
-6.68%
$ 137.92M
$ 183.04
145
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.13713
+1.09%
+1.15%
+1.16%
$ 137.50M
$ 1.47M
146
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.2721
0.00%
-1.70%
+0.55%
$ 136.05M
$ 371.12K
147
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.01306
+0.31%
-1.96%
+1.01%
$ 135.26M
$ 7.26M
148
Vision
VisionVSN
$ 0.03671
+0.22%
-0.59%
-0.51%
$ 133.55M
$ 1.53M
149
XEC
XECXEC
$ 0.000006644
+0.08%
-0.73%
+4.41%
$ 132.98M
$ 10.42B
150
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.132
-0.30%
+0.61%
+0.38%
$ 131.80M
$ 1.08M
151
Tagger
TaggerTAG
$ 0.001207
+0.51%
-2.07%
-2.00%
$ 131.04M
$ 60.87M
152
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06595
+0.15%
-1.83%
-1.51%
$ 130.85M
$ 808.31K
153
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.13069
-0.12%
+4.06%
+23.83%
$ 130.16M
$ 3.76M
154
$ 66.96
+0.10%
-2.09%
-3.60%
$ 130.01M
$ 1.06K
155
ZANO
ZANOZANO
$ 8.368
+1.56%
-0.17%
-5.99%
$ 129.37M
$ 73.18K
156
$ 331.98
+0.06%
-0.23%
+2.16%
$ 129.05M
$ 280.84
157
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2605
+0.08%
-0.23%
-0.04%
$ 126.69M
$ 216.57K
158
NEO
NEONEO
$ 1.786
+0.56%
-1.86%
-3.70%
$ 126.55M
$ 57.23K
159
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.36555
+0.70%
+6.19%
+5.32%
$ 123.46M
$ 301.17K
160
Arweave
ArweaveAR
$ 1.841
-0.27%
+1.10%
+0.83%
$ 120.28M
$ 54.07K
161
$ 0.04067
-0.12%
-2.40%
-2.66%
$ 119.24M
$ 1.57M
162
SafePal
SafePalSFP
$ 0.239
-0.92%
+0.17%
+11.20%
$ 119.10M
$ 236.82K
163
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2904
-0.07%
+0.28%
+1.75%
$ 117.48M
$ 631.62K
164
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08346
-0.10%
-1.41%
+0.53%
$ 117.13M
$ 667.21K
165
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.3425
-0.29%
-0.61%
+1.27%
$ 116.96M
$ 284.67K
166
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0029991
0.00%
-1.28%
-2.41%
$ 115.56M
$ 1.61M
167
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.05891
-0.24%
+0.73%
+6.02%
$ 114.60M
$ 1.03M
168
SOON
SOONSOON
$ 0.2176
+0.09%
-1.31%
-2.24%
$ 112.23M
$ 495.79K
169
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.10972
+1.33%
-0.77%
+111.96%
$ 109.39M
$ 7.25M
170
DAPPOS
DAPPOSDOS
$ 0.53039
+4.72%
+99.73%
+157.43%
$ 109.05M
$ 3.07M
171
A
AA
$ 0.06445
+0.14%
-1.25%
-1.99%
$ 105.71M
$ 896.58K
172
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04682
+0.21%
+2.77%
-9.51%
$ 103.00M
$ 2.59M
173
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07504
+0.12%
-1.59%
-0.49%
$ 102.90M
$ 2.74M
174
Sentient
SentientSENT
$ 0.01364
-0.15%
+1.93%
+0.73%
$ 99.23M
$ 4.18M
175
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.0098751
+2.28%
+15.91%
+38.08%
$ 97.57M
$ 10.82M
176
BAT
BATBAT
$ 0.06488
-0.12%
-2.95%
-3.09%
$ 97.01M
$ 849.00K
177
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.11458
-0.10%
+0.10%
+0.47%
$ 96.55M
$ 587.37K
178
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000005105
+0.91%
-3.52%
+2.48%
$ 95.96M
$ 108.47B
179
$ 66.92
+0.21%
-1.66%
-3.51%
$ 94.37M
$ 1.33K
180
$ 0.2024
+0.39%
+4.40%
-2.34%
$ 94.35M
$ 326.03K
181
Newton
NewtonAB
$ 0.000961
-0.52%
-0.52%
-0.83%
$ 93.98M
$ 8.59M
182
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.2225
0.00%
-2.78%
-1.43%
$ 93.42M
$ 869.03
183
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.2107
-8.79%
+15.52%
+15.02%
$ 93.00M
$ 878.31K
184
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.1607
+0.25%
-3.66%
-6.41%
$ 92.63M
$ 399.66K
185
Backpack
BackpackBP
$ 0.3674
+0.05%
-10.12%
-5.98%
$ 91.95M
$ 300.01K
186
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.0039892
+4.06%
-0.39%
-2.31%
$ 90.98M
$ 73.93M
187
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1343
+0.22%
-4.40%
+11.61%
$ 88.96M
$ 391.91K
188
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01801
0.00%
+0.11%
-2.28%
$ 86.96M
$ 3.66M
189
Gala
GalaGALA
$ 0.00176
-0.28%
-2.87%
-0.23%
$ 85.67M
$ 136.71M
190
Talus
TalusUS
$ 0.03866
+3.54%
-8.33%
-26.92%
$ 85.47M
$ 1.29M
191
$ 597.7
+0.02%
+0.53%
+0.40%
$ 85.12M
$ 99.31
192
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.098231
-3.42%
-27.96%
+314.95%
$ 84.23M
$ 23.80M
193
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.744
-0.29%
+2.38%
-2.27%
$ 83.07M
$ 23.63K
194
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.015275
+0.39%
-0.93%
-1.55%
$ 81.50M
$ 3.76M
195
FORM
FORMFORM
$ 0.2126
+1.19%
-2.93%
-1.03%
$ 81.03M
$ 349.00K
196
Aethir
AethirATH
$ 0.003996
+0.45%
-3.49%
+0.53%
$ 80.13M
$ 16.88M
197
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001257
+0.24%
+0.80%
+1.95%
$ 78.50M
$ 49.36M
198
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.00777
-0.18%
-5.03%
-2.15%
$ 77.00M
$ 8.72M
199
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07529
+0.27%
-0.58%
-0.37%
$ 75.58M
$ 819.62K
200
Horizen
HorizenZEN
$ 4.176
+0.53%
-1.74%
+1.51%
$ 75.45M
$ 17.57K
201
Comedian
ComedianBAN
$ 0.07408
+1.17%
+1.35%
+5.68%
$ 74.29M
$ 862.42K
202
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.2922
-5.44%
-14.81%
-0.61%
$ 73.77M
$ 9.39K
203
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.2059
-0.63%
-1.48%
-2.18%
$ 73.58M
$ 462.57K
204
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.2997
+0.47%
+2.11%
-2.60%
$ 73.10M
$ 303.34K
205
Derive
DeriveDRV
$ 0.09802
+0.13%
+1.68%
-0.16%
$ 72.96M
$ 586.89K
206
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0024649
+0.34%
+0.31%
-2.76%
$ 72.62M
$ 39.05M
207
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001415
+0.71%
+2.32%
-1.40%
$ 72.38M
$ 38.04M
208
ORDI
ORDIORDI
$ 3.453
+0.29%
-1.91%
+2.08%
$ 72.26M
$ 21.14K
209
SNX
SNXSNX
$ 0.2084
-0.29%
-1.33%
-1.84%
$ 71.80M
$ 357.92K
210
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 1,973.3
-0.21%
-3.77%
-5.79%
$ 70.80M
$ 31.71
211
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.012067
+1.18%
-2.72%
+7.47%
$ 70.00M
$ 19.61M
212
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.0951
0.00%
-0.32%
+8.19%
$ 69.36M
$ 7.99K
213
$ 770.31
+0.04%
-2.10%
-1.30%
$ 69.30M
$ 69.39
214
RE
RERE
$ 0.4171
-0.28%
+0.93%
+8.69%
$ 68.62M
$ 857.07K
215
S
SS
$ 0.02361
-0.67%
-0.13%
+5.45%
$ 68.49M
$ 3.43M
216
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6445
-0.48%
-3.35%
-0.16%
$ 68.24M
$ 90.56K
217
$ 149.65
+0.10%
-4.01%
-3.09%
$ 68.00M
$ 388.93
218
0x
0xZRX
$ 0.08003
-0.30%
-2.30%
+0.53%
$ 67.77M
$ 684.49K
219
RIF
RIFRIF
$ 0.06557
-1.97%
-5.77%
-4.70%
$ 67.76M
$ 1.29M
220
GMX
GMXGMX
$ 6.506
+0.65%
+2.92%
+4.07%
$ 67.57M
$ 8.84K
221
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.0006597
-0.27%
-3.25%
+9.10%
$ 65.71M
$ 107.88M
222
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.06485
-0.61%
+0.82%
+26.93%
$ 65.23M
$ 868.58K
223
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.01985
+0.30%
-5.54%
+0.25%
$ 65.02M
$ 2.56M
224
BAS
BASBAS
$ 0.026539
+0.83%
-3.05%
-4.90%
$ 64.82M
$ 2.72M
225
Orca
OrcaORCA
$ 1.0576
+0.15%
-0.55%
-2.63%
$ 64.50M
$ 53.25K
226
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.2268
0.00%
-1.61%
-4.76%
$ 64.49M
$ 257.97K
227
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.1961
-0.31%
-1.56%
-3.93%
$ 64.36M
$ 287.72K
228
$ 865.26
-0.15%
-2.14%
-1.58%
$ 64.13M
$ 78.49
229
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0016886
-0.62%
-0.64%
+9.27%
$ 63.18M
$ 58.41M
230
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.439
+0.23%
-1.38%
-2.40%
$ 63.08M
$ 6.72K
231
$ 277.37
+0.21%
+0.70%
-0.81%
$ 62.32M
$ 210.98
232
Allora
AlloraALLO
$ 0.30977
-0.52%
+0.57%
+18.73%
$ 62.25M
$ 412.71K
233
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.252
-0.48%
-0.79%
-3.25%
$ 62.11M
$ 42.56K
234
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.25
-0.12%
+6.48%
-7.35%
$ 62.07M
$ 682.16K
235
Billions
BillionsBILL
$ 0.02566
-0.16%
-1.54%
+8.28%
$ 61.92M
$ 4.97M
236
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003442
+0.23%
-1.74%
+10.58%
$ 61.60M
$ 238.60T
237
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.1065
+1.14%
+0.66%
-2.30%
$ 61.49M
$ 506.48K
238
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.0000004371
-0.16%
-0.37%
+0.46%
$ 60.48M
$ 403.22B
239
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003343
+0.06%
-0.59%
-1.38%
$ 59.16M
$ 184.12M
240
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02434
-0.37%
-2.79%
-1.97%
$ 58.52M
$ 2.30M
241
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.057566
+1.83%
+1.15%
+4.07%
$ 57.90M
$ 1.01M
242
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0008399
+0.95%
-2.16%
+2.86%
$ 57.83M
$ 103.83M
243
VELO
VELOVELO
$ 0.003271
+0.09%
-0.61%
-4.64%
$ 57.43M
$ 7.60M
244
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1542
-0.03%
-0.17%
-0.04%
$ 57.24M
$ 11.89K
245
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.02579
-0.46%
-5.97%
+7.49%
$ 56.74M
$ 2.93M
246
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.39148
-2.74%
-5.55%
+57.27%
$ 56.41M
$ 407.35K
247
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 55.819
-0.11%
-3.58%
-4.44%
$ 55.91M
$ 2.53K
248
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.039302
-0.22%
-1.61%
-1.52%
$ 55.40M
$ 11.07M
249
Kusama
KusamaKSM
$ 3.005
-0.40%
-1.09%
-3.09%
$ 55.23M
$ 19.50K
250
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.002728
0.00%
-2.36%
-5.50%
$ 54.74M
$ 19.48M
251
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001908
-0.21%
+1.06%
+6.63%
$ 54.05M
$ 377.18M
252
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007355
-0.80%
-2.54%
+0.11%
$ 53.88M
$ 7.32M
253
SHX
SHXSHX
$ 0.003033
0.00%
-2.20%
-7.41%
$ 53.20M
$ 26.02M
254
$ 219.85
+0.52%
-2.17%
+1.85%
$ 52.86M
$ 265.98
255
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.0007632
+0.83%
-3.36%
+33.85%
$ 52.83M
$ 168.43M
256
River
RiverRIVER
$ 2.6776
-0.42%
-3.28%
+6.61%
$ 52.48M
$ 53.20K
257
Keeta
KeetaKTA
$ 0.09352
-0.56%
-3.26%
-8.20%
$ 51.80M
$ 612.94K
258
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.03965
-0.60%
-3.51%
-3.75%
$ 50.88M
$ 1.46M
259
Wormhole
WormholeW
$ 0.008365
+0.05%
-2.53%
-0.18%
$ 50.29M
$ 22.93M
260
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.03014
+0.50%
-0.53%
+16.11%
$ 50.15M
$ 2.16M
261
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02481
+0.36%
-2.51%
+1.02%
$ 49.01M
$ 2.09M
262
Babylon
BabylonBABY
$ 0.01316
-0.23%
+1.00%
+20.20%
$ 48.76M
$ 12.14M
263
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0045067
-0.38%
-1.17%
+33.01%
$ 48.44M
$ 18.05M
264
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.00294
+2.82%
-17.43%
-16.87%
$ 48.11M
$ 22.96M
265
Momentum
MomentumMMT
$ 0.2283
+2.63%
+7.33%
+55.89%
$ 47.82M
$ 914.66K
266
ELF
ELFELF
$ 0.05975
+0.33%
-4.82%
-3.35%
$ 47.73M
$ 938.71K
267
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.04405
-1.77%
+2.65%
+38.34%
$ 46.71M
$ 4.49M
268
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1631
-0.37%
-2.23%
+4.17%
$ 46.61M
$ 340.67K
269
Oasis
OasisROSE
$ 0.005716
-0.14%
-1.00%
+3.04%
$ 44.61M
$ 13.02M
270
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.0009
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.20K
271
Venus
VenusXVS
$ 2.7303
-0.29%
-2.45%
+1.06%
$ 44.46M
$ 20.87K
272
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.0254
+4.49%
-0.86%
+44.88%
$ 44.35M
$ 12.43M
273
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04083
0.00%
-0.46%
+1.31%
$ 44.30M
$ 1.59M
274
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03732
+0.67%
-3.69%
-21.78%
$ 44.07M
$ 10.97M
275
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.00954
+0.14%
+0.41%
+0.84%
$ 44.04M
$ 5.75M
276
Xphere
XphereXP
$ 0.015803
+0.04%
-1.47%
+4.90%
$ 43.69M
$ 5.35M
277
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.2205
+0.05%
+2.68%
-7.41%
$ 43.62M
$ 301.10K
278
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.0001031
+0.10%
-2.00%
+0.39%
$ 43.37M
$ 519.41M
279
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.008584
+0.47%
-3.40%
+19.39%
$ 43.27M
$ 8.53M
280
$ 778.84
+0.05%
-0.12%
-0.16%
$ 43.12M
$ 75.96
281
$ 0.03625
-0.19%
-2.58%
-1.04%
$ 43.02M
$ 13.88K
282
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.21973
-0.21%
+0.07%
+5.01%
$ 43.01M
$ 168.79K
283
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.10312
+2.74%
-4.21%
+6.12%
$ 42.78M
$ 683.59K
284
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004288
+0.12%
-3.13%
-0.67%
$ 42.76M
$ 13.57M
285
Request
RequestREQ
$ 0.05234
+0.34%
+0.36%
+3.04%
$ 41.85M
$ 1.06M
286
$ 0.004812
0.00%
-2.21%
+0.21%
$ 41.71M
$ 11.30M
287
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.04253
-0.12%
-4.58%
-6.21%
$ 41.62M
$ 1.60M
288
IO
IOIO
$ 0.11938
-0.12%
-5.49%
-4.92%
$ 41.58M
$ 1.89M
289
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.02879
-0.87%
-4.31%
-2.04%
$ 41.50M
$ 1.96M
290
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008476
-0.15%
-2.58%
+2.94%
$ 41.28M
$ 65.22M
291
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.003263
+0.03%
+1.62%
-9.58%
$ 41.17M
$ 25.04M
292
BERA
BERABERA
$ 0.1489
+0.82%
-4.38%
-7.66%
$ 41.05M
$ 514.53K
293
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.005412
-0.28%
-5.11%
-5.99%
$ 40.90M
$ 13.53M
294
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04064
+0.37%
-2.18%
+4.79%
$ 40.86M
$ 1.71M
295
XYO
XYOXYO
$ 0.00291
+0.34%
-0.34%
-1.35%
$ 40.30M
$ 20.57M
296
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000010179
+1.12%
-1.48%
+1.37%
$ 40.01M
$ 680.86B
297
Spark
SparkSPK
$ 0.01426
+0.14%
-2.79%
-7.63%
$ 39.98M
$ 3.61M
298
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02854
+1.21%
+0.07%
+5.09%
$ 39.89M
$ 2.11M
299
Prom
PromPROM
$ 2.1474
-0.30%
+8.82%
+7.53%
$ 39.39M
$ 43.83K
300
RONIN
RONINRON
$ 0.05094
-0.35%
-1.76%
+3.75%
$ 39.28M
$ 1.15M
301
Purr
PurrPURR
$ 0.06579
+0.06%
+1.42%
-5.24%
$ 39.19M
$ 831.21K
302
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.03905
+0.98%
+5.32%
+2.79%
$ 39.09M
$ 2.16M
303
Threshold
ThresholdT
$ 0.003515
-0.23%
-3.48%
+3.46%
$ 39.03M
$ 14.84M
304
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.03864
+0.57%
-8.60%
+66.34%
$ 39.00M
$ 7.58M
305
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.01751
+0.12%
-2.19%
+2.23%
$ 38.86M
$ 1.42M
306
Gravity
GravityG
$ 0.003577
-0.31%
-2.63%
-1.98%
$ 38.61M
$ 19.40M
307
Blur
BlurBLUR
$ 0.01366
+0.29%
-1.09%
+0.96%
$ 38.45M
$ 3.92M
308
$ 0.005988
-0.22%
-4.59%
+5.26%
$ 38.31M
$ 10.61M
309
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.20705
+1.54%
+8.57%
-24.57%
$ 38.11M
$ 536.81K
310
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000007093
-0.78%
-7.24%
+9.01%
$ 38.10M
$ 910.76B
311
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.01313
+0.61%
-3.31%
-6.27%
$ 37.87M
$ 4.95M
312
CELO
CELOCELO
$ 0.06259
-0.25%
-3.39%
+3.93%
$ 37.76M
$ 891.80K
313
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.03742
-0.08%
-2.65%
-0.45%
$ 37.44M
$ 1.39M
314
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.037447
+0.21%
-6.28%
-2.25%
$ 37.16M
$ 2.42M
315
Espresso
EspressoESP
$ 0.07014
+0.07%
-1.07%
+14.41%
$ 37.07M
$ 2.09M
316
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.037477
+0.25%
-3.27%
-20.12%
$ 37.01M
$ 3.09M
317
$ 0.06849
+0.03%
-2.23%
-0.38%
$ 36.99M
$ 751.12K
318
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03739
+0.48%
-4.16%
+1.33%
$ 36.94M
$ 2.41M
319
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.4507
+0.29%
-0.73%
-2.31%
$ 36.78M
$ 467.45K
320
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.009073
-0.33%
-6.02%
-6.50%
$ 36.71M
$ 20.68M
321
$ 724.3
+0.09%
-0.56%
-0.20%
$ 36.47M
$ 91.55
322
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.3486
-0.06%
+1.19%
+2.60%
$ 36.23M
$ 168.16K
323
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003606
-0.14%
-0.28%
+5.08%
$ 35.98M
$ 195.53M
324
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08609
+0.08%
-2.66%
+0.03%
$ 35.94M
$ 654.51K
325
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3604
-0.55%
-2.66%
+0.06%
$ 35.86M
$ 206.38K
326
APRO
APROAT
$ 0.14266
+1.04%
-0.74%
+5.84%
$ 35.86M
$ 368.68K
327
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.01572
-0.95%
+11.13%
+1.83%
$ 35.55M
$ 4.44M
328
Bedrock
BedrockBR
$ 0.1368
+1.43%
+10.28%
-5.06%
$ 35.32M
$ 474.62K
329
LAB
LABLAB
$ 0.11302
+0.84%
-5.07%
-22.90%
$ 35.27M
$ 2.61M
330
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 70.37
+0.07%
-0.07%
-0.10%
$ 35.16M
$ 295.99
331
Verge
VergeXVG
$ 0.002133
-0.38%
-0.52%
+6.36%
$ 35.08M
$ 30.97M
332
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003498
+0.20%
-3.18%
+1.95%
$ 35.03M
$ 17.05M
333
Fogo
FogoFOGO
$ 0.009036
-1.00%
-1.60%
+9.73%
$ 34.84M
$ 6.75M
334
0G
0G0G
$ 0.1593
-0.37%
+4.79%
+15.74%
$ 34.50M
$ 509.17K
335
Propy
PropyPRO
$ 0.3448
+0.29%
-3.58%
-4.04%
$ 34.45M
$ 162.62K
336
ME
MEME
$ 0.06339
-0.83%
-3.21%
+5.91%
$ 34.14M
$ 1.66M
337
LINEA
LINEALINEA
$ 0.002222
-0.36%
-3.08%
-3.37%
$ 34.14M
$ 33.67M
338
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1829
+0.11%
-3.08%
+0.88%
$ 34.06M
$ 310.97K
339
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.082
0.00%
-0.81%
-6.17%
$ 34.02M
$ 23.00K
340
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 34.26
+0.91%
+0.32%
+4.90%
$ 33.85M
$ 11.87K
341
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.496
0.00%
-1.97%
-3.17%
$ 33.69M
$ 35.92K
342
Amp
AmpAMP
$ 0.000386
-0.44%
-0.49%
-2.47%
$ 33.56M
$ 160.34M
343
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0317
0.00%
-1.55%
-1.86%
$ 33.49M
$ 37.20K
344
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.0003337
-0.06%
-2.86%
+0.54%
$ 33.48M
$ 166.05M
345
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.00503
-1.95%
+12.05%
+0.59%
$ 33.19M
$ 23.56M
346
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.002041
+0.10%
+3.86%
+10.96%
$ 32.79M
$ 38.52M
347
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0005072
-0.22%
-3.02%
+1.80%
$ 32.04M
$ 109.00M
348
USDP
USDPUSDP
$ 1.0003
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 31.96M
$ 6.44K
349
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.47361
+0.09%
+1.35%
+3.38%
$ 31.75M
$ 123.80K
350
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007511
-0.33%
-1.62%
-1.49%
$ 31.65M
$ 7.61M
351
$ 276.55
+0.04%
+0.11%
+2.64%
$ 31.52M
$ 200.80
352
WINK
WINKWIN
$ 0.00003144
+0.44%
-0.25%
+8.34%
$ 31.48M
$ 1.78B
353
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06352
-0.27%
-4.27%
+5.17%
$ 31.46M
$ 971.96K
354
Irys
IrysIRYS
$ 0.0157
+0.51%
+1.30%
+5.25%
$ 31.26M
$ 3.80M
355
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.000315
-0.13%
-1.53%
+0.83%
$ 31.22M
$ 176.57M
356
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.13902
+1.60%
-2.40%
+5.94%
$ 31.04M
$ 1.44M
357
UMA
UMAUMA
$ 0.3388
-0.61%
+0.74%
+0.62%
$ 30.94M
$ 268.86K
358
Anoma
AnomaXAN
$ 0.012462
+0.23%
-5.05%
-10.45%
$ 30.79M
$ 31.27M
359
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0012003
0.00%
+3.42%
-16.82%
$ 30.04M
$ 202.39M
360
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.1541
-0.13%
-2.47%
-4.58%
$ 30.03M
$ 306.35K
361
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.0009987
+0.10%
-0.35%
-0.77%
$ 29.90M
$ 63.51M
362
Fabric
FabricROBO
$ 0.01326
-0.22%
-1.62%
+2.45%
$ 29.83M
$ 22.42M
363
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.03833
+0.34%
+3.09%
+17.46%
$ 29.76M
$ 1.47M
364
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.09277
-0.37%
-4.36%
+10.51%
$ 29.68M
$ 939.85K
365
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.0003341
+0.06%
-3.46%
-0.36%
$ 29.56M
$ 163.01M
366
Terra
TerraLUNA
$ 0.04163
-0.22%
-1.00%
+1.66%
$ 29.49M
$ 1.80M
367
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.2321
+0.06%
+2.81%
-12.59%
$ 29.48M
$ 66.40K
368
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.000000104
0.00%
-3.88%
-9.57%
$ 29.31M
$ 56.68B
369
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.2124
+0.52%
+0.33%
-3.38%
$ 29.30M
$ 360.83K
370
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.579
-0.52%
-2.15%
+1.47%
$ 29.04M
$ 9.79K
371
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0012456
+0.21%
-0.69%
+0.10%
$ 29.01M
$ 45.43M
372
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.005499
+0.26%
-2.25%
+2.42%
$ 28.89M
$ 11.17M
373
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.01496
+0.33%
+1.15%
+8.16%
$ 28.83M
$ 3.49M
374
$ 29.8
+0.07%
-4.94%
-6.59%
$ 28.79M
$ 2.65K
375
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2899
-0.55%
-2.03%
-41.57%
$ 28.79M
$ 72.13K
376
COTI
COTICOTI
$ 0.009957
-0.11%
-2.44%
-5.63%
$ 28.71M
$ 9.19M
377
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00006824
+0.18%
-5.30%
+10.25%
$ 28.70M
$ 998.24M
378
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.005414
+0.35%
-2.60%
-7.60%
$ 28.41M
$ 15.27M
379
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08216
+0.04%
+0.72%
-3.87%
$ 28.35M
$ 720.38K
380
Bancor
BancorBNT
$ 0.2633
+0.34%
-1.32%
-1.32%
$ 28.30M
$ 251.44K
381
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.0367
+0.27%
+2.15%
+7.56%
$ 28.16M
$ 2.24M
382
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11198
-0.19%
-0.87%
+0.43%
$ 28.00M
$ 3.50M
383
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.005026
+0.22%
-0.52%
+0.06%
$ 27.97M
$ 11.25M
384
Gensyn
GensynAI
$ 0.02141
+0.05%
-3.30%
+0.14%
$ 27.91M
$ 2.73M
385
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0004948
-0.96%
-1.70%
-0.74%
$ 27.82M
$ 108.22M
386
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.09909
-0.03%
-1.94%
-4.56%
$ 27.67M
$ 924.45K
387
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.06645
+2.57%
+4.69%
+29.05%
$ 27.55M
$ 1.34M
388
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.3131
-0.38%
-0.89%
+15.49%
$ 27.50M
$ 199.85K
389
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.05791
-0.21%
-1.19%
+1.36%
$ 27.49M
$ 1.02M
390
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.001634
-0.18%
+10.32%
+10.09%
$ 27.48M
$ 258.98M
391
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.05988
+0.13%
-1.48%
-0.96%
$ 27.32M
$ 880.11K
392
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.008065
-0.40%
-5.46%
-4.48%
$ 27.27M
$ 7.18M
393
Uquid
UquidUQC
$ 2.701
0.00%
+0.04%
-0.07%
$ 27.01M
$ 3.78K
394
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.00000002663
+0.23%
-2.24%
-5.86%
$ 26.63M
$ 2.96T
395
$ 58.53
+0.07%
+1.07%
+5.62%
$ 26.40M
$ 1.62K
396
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.0003728
+0.03%
-2.05%
+3.04%
$ 26.34M
$ 7.61M
397
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1063
+0.09%
-0.57%
-2.04%
$ 26.15M
$ 23.78M
398
VANA
VANAVANA
$ 0.8684
-0.12%
-3.00%
+3.67%
$ 26.07M
$ 88.14K
399
Movement
MovementMOVE
$ 0.006485
-0.61%
-6.72%
-12.49%
$ 25.93M
$ 9.34M
400
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.03579
+1.05%
-0.45%
+9.91%
$ 25.88M
$ 3.19M
401
Waves
WavesWAVES
$ 0.1996
+0.10%
-2.50%
-5.33%
$ 25.81M
$ 374.69K
402
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.0003405
+1.54%
-1.09%
+4.57%
$ 25.65M
$ 183.43M
403
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2364
-0.08%
-2.67%
+0.08%
$ 25.50M
$ 240.92K
404
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.00529
0.00%
-2.76%
-8.32%
$ 25.46M
$ 9.17M
405
Nock
NockNOCK
$ 0.011535
+0.94%
+23.16%
-6.79%
$ 25.33M
$ 9.62M
406
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.02009
+0.30%
+0.61%
+16.04%
$ 25.19M
$ 5.64M
407
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.00253
+4.32%
+3.54%
-2.26%
$ 25.12M
$ 24.24M
408
$ 359.13
+0.26%
+0.40%
-6.42%
$ 24.93M
$ 153.36
409
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.02897
0.00%
-3.34%
-0.96%
$ 24.72M
$ 2.13M
410
$ 208.69
-0.08%
-7.07%
-3.66%
$ 24.71M
$ 334.34
411
Bless
BlessBLESS
$ 0.012678
+1.24%
+0.83%
-34.95%
$ 24.66M
$ 56.44M
412
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.01981
+0.25%
-1.83%
0.00%
$ 24.52M
$ 3.63M
413
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.16435
+1.63%
+9.57%
-26.39%
$ 24.18M
$ 1.04M
414
Renzo
RenzoREZ
$ 0.002829
-0.70%
-2.49%
+10.19%
$ 24.15M
$ 24.93M
415
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.2765
-0.61%
-0.04%
+3.05%
$ 24.09M
$ 206.59K
416
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07231
-0.15%
-2.80%
-3.82%
$ 23.69M
$ 2.61M
417
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.03032
-0.03%
-0.29%
+7.25%
$ 23.67M
$ 2.12M
418
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10701
0.00%
-0.01%
-0.34%
$ 23.48M
$ 378.90K
419
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02764
+1.03%
-2.41%
-2.23%
$ 23.45M
$ 2.16M
420
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.002464
+0.12%
-9.03%
+13.79%
$ 23.30M
$ 41.20M
421
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.03898
+0.82%
-1.61%
-2.78%
$ 23.05M
$ 1.46M
422
Synapse
SynapseSYN
$ 0.10099
+0.08%
-2.43%
-16.65%
$ 22.88M
$ 1.55M
423
Zora
ZoraZORA
$ 0.005098
-0.53%
-3.71%
-12.19%
$ 22.73M
$ 12.47M
424
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.04074
-0.12%
-1.85%
-1.71%
$ 22.65M
$ 1.86M
425
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.07208
-1.37%
-1.87%
+4.95%
$ 21.96M
$ 930.97K
426
SKALE
SKALESKL
$ 0.003542
+0.17%
-2.24%
-2.56%
$ 21.94M
$ 17.35M
427
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.3126
-0.38%
-1.24%
+1.17%
$ 21.79M
$ 210.54K
428
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1035
+0.10%
-1.43%
+0.58%
$ 21.66M
$ 539.37K
429
Illuvium
IlluviumILV
$ 2.967
-0.20%
-3.19%
+1.10%
$ 21.64M
$ 19.15K
430
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.08898
-0.89%
-1.20%
+2.20%
$ 21.62M
$ 637.80K
431
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.09657
+0.18%
-2.77%
-0.14%
$ 21.59M
$ 724.02K
432
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06383
-0.76%
-1.53%
+12.04%
$ 21.50M
$ 882.69K
433
SATS
SATSSATS
$ 0.000000010271
-0.55%
-4.64%
+6.23%
$ 21.49M
$ 8.24T
434
DODO
DODODODO
$ 0.02102
+2.27%
-1.85%
+15.17%
$ 21.18M
$ 16.91M
435
Acurast
AcurastACU
$ 0.09973
+6.17%
+6.45%
+24.96%
$ 21.12M
$ 674.94K
436
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006776
-0.29%
-2.08%
+1.50%
$ 21.05M
$ 8.02M
437
Freysa
FreysaFAI
$ 0.002556
+1.63%
-0.35%
-2.73%
$ 20.97M
$ 22.29M
438
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.02719
0.00%
-3.79%
+9.64%
$ 20.94M
$ 65.62K
439
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000449
+0.22%
+2.04%
+0.67%
$ 20.89M
$ 116.17M
440
$ 331.76
+0.29%
-0.07%
+2.15%
$ 20.89M
$ 222.68
441
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.01102
-0.09%
-4.33%
-3.16%
$ 20.85M
$ 6.01M
442
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 2.991
+0.03%
-0.33%
+2.45%
$ 20.80M
$ 18.52K
443
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.08273
+0.19%
+0.63%
+1.83%
$ 20.70M
$ 926.75K
444
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.007058
-0.06%
-0.24%
+11.14%
$ 20.30M
$ 9.21M
445
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03635
-0.52%
-2.21%
+0.47%
$ 20.00M
$ 2.28M
446
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.1014
+1.61%
+15.24%
+38.40%
$ 19.99M
$ 299.43K
447
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.07735
+0.57%
-2.05%
+2.71%
$ 19.91M
$ 689.42K
448
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.09322
+1.84%
+4.08%
+9.82%
$ 19.79M
$ 3.22M
449
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.04187
-0.50%
-2.45%
0.00%
$ 19.77M
$ 1.34M
450
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.0005762
-0.12%
-2.62%
-4.05%
$ 19.68M
$ 116.12M
451
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04308
+0.26%
-1.77%
+7.97%
$ 19.62M
$ 1.29M
452
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.0005408
+0.11%
-3.46%
+1.85%
$ 19.60M
$ 103.64M
453
Ergo
ErgoERG
$ 0.2362
-0.04%
-1.23%
+3.82%
$ 19.43M
$ 236.04K
454
Nosana
NosanaNOS
$ 0.27303
+2.01%
+3.13%
+1.50%
$ 19.40M
$ 285.99K
455
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.334
-0.89%
+2.99%
-11.76%
$ 19.35M
$ 58.02K
456
Aevo
AevoAEVO
$ 0.02077
-0.62%
-1.18%
+10.36%
$ 19.14M
$ 2.73M
457
$ 0.2002
-1.19%
0.00%
+11.01%
$ 19.12M
$ 340.75K
458
Phala
PhalaPHA
$ 0.02283
+0.04%
-8.20%
+10.99%
$ 19.09M
$ 6.53M
459
Aleo
AleoALEO
$ 0.01598
0.00%
+0.13%
-6.28%
$ 19.01M
$ 3.64M
460
$ 85.88
+0.13%
-0.48%
-0.36%
$ 19.00M
$ 652.20
461
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.020227
+0.30%
-4.78%
+8.92%
$ 18.91M
$ 4.52M
462
CARV
CARVCARV
$ 0.0307
+2.12%
+0.39%
+15.04%
$ 18.84M
$ 1.94M
463
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.10168
+0.05%
-0.18%
-0.66%
$ 18.62M
$ 1.18M
464
Metis
MetisMETIS
$ 2.484
-0.52%
-2.06%
-0.40%
$ 18.54M
$ 21.79K
465
CertiK
CertiKCTK
$ 0.11505
+0.51%
+0.61%
+14.97%
$ 18.50M
$ 471.54K
466
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.00000005627
-0.07%
-1.16%
-9.35%
$ 18.49M
$ 3.99T
467
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.01966
+0.21%
+4.28%
+9.86%
$ 18.48M
$ 3.56M
468
Harmony
HarmonyONE
$ 0.00124
+0.08%
-2.84%
+0.98%
$ 18.44M
$ 49.58M
469
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003574
-0.50%
-3.87%
+2.51%
$ 18.38M
$ 1.50B
470
ARK
ARKARK
$ 0.09268
-0.42%
-2.24%
-1.29%
$ 18.20M
$ 589.71K
471
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.01825
-0.16%
-4.26%
+4.78%
$ 18.17M
$ 2.89M
472
WAX
WAXWAXP
$ 0.003915
-0.48%
-1.23%
+7.80%
$ 18.08M
$ 18.85M
473
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04262
+0.21%
-4.92%
-4.28%
$ 18.08M
$ 1.36M
474
UPCX
UPCXUPC
$ 0.136
-0.22%
-0.15%
-6.05%
$ 18.05M
$ 30.56M
475
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.017861
+0.16%
-11.53%
+34.41%
$ 17.93M
$ 32.46M
476
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09458
-0.75%
+0.60%
+3.50%
$ 17.93M
$ 1.10M
477
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.001922
-0.21%
-3.22%
+2.45%
$ 17.92M
$ 28.07M
478
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.01808
+0.22%
-0.11%
-14.64%
$ 17.92M
$ 3.15M
479
Heima
HeimaHEI
$ 0.16766
+2.38%
+20.09%
+8.34%
$ 17.77M
$ 1.88M
480
Based
BasedBASED
$ 0.07557
+0.64%
+2.56%
-3.99%
$ 17.68M
$ 5.30M
481
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.0373
+0.40%
-19.04%
+13.43%
$ 17.67M
$ 41.62M
482
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01676
+0.30%
+1.27%
+4.61%
$ 17.57M
$ 3.66M
483
$ 103.97
-0.20%
+0.06%
+0.26%
$ 17.54M
$ 539.79
484
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01779
-0.17%
-1.93%
-1.77%
$ 17.36M
$ 3.05M
485
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.017269
-0.12%
-5.25%
+1.20%
$ 17.25M
$ 5.49M
486
API3
API3API3
$ 0.1993
-1.93%
+2.16%
+4.58%
$ 17.16M
$ 299.43K
487
Infinex
InfinexINX
$ 0.008566
+0.49%
+5.81%
+2.60%
$ 17.14M
$ 8.76M
488
Codatta
CodattaXNY
$ 0.00678
-0.29%
-2.78%
-2.85%
$ 17.13M
$ 11.97M
489
IQ
IQIQ
$ 0.0006501
+0.02%
-0.96%
+0.02%
$ 17.12M
$ 80.37M
490
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002602
-0.57%
-1.29%
-4.57%
$ 17.02M
$ 20.66M
491
Flux
FluxFLUX
$ 0.04082
-0.78%
-6.28%
+2.57%
$ 16.79M
$ 1.45M
492
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01609
+0.50%
+0.12%
+13.64%
$ 16.79M
$ 714.25K
493
STBL
STBLSTBL
$ 0.0238
+0.29%
-0.58%
-1.04%
$ 16.68M
$ 2.68M
494
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06562
-0.53%
+8.13%
+6.57%
$ 16.67M
$ 1.02M
495
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.1659
0.00%
-0.48%
+1.47%
$ 16.58M
$ 328.47K
496
dKargo
dKargoDKA
$ 0.00332
-0.60%
+0.36%
+2.39%
$ 16.51M
$ 18.53M
497
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2964
-6.49%
+32.40%
+33.41%
$ 16.42M
$ 808.55K
498
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.008951
-0.28%
-1.70%
+10.65%
$ 16.40M
$ 6.38M
499
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.0168
-0.36%
-13.33%
+21.80%
$ 16.10M
$ 10.48M
500
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.006827
-0.48%
-0.48%
-2.96%
$ 15.97M
$ 997.14K
501
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002492
+1.22%
-1.11%
+2.88%
$ 15.84M
$ 225.77M
502
$ 92.92
+0.42%
+1.96%
+2.13%
$ 15.80M
$ 659.23
503
BULLA
BULLABULLA
$ 0.015706
+0.06%
+1.11%
+8.90%
$ 15.71M
$ 54.20M
504
NYM
NYMNYM
$ 0.01884
-0.37%
-8.60%
+7.92%
$ 15.71M
$ 3.49M
505
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.01726
-0.58%
-1.61%
-3.06%
$ 15.64M
$ 8.59M
506
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.06898
+0.37%
-0.89%
+2.02%
$ 15.59M
$ 904.55K
507
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.001981
-1.24%
+1.73%
+14.01%
$ 15.56M
$ 27.37M
508
Sign
SignSIGN
$ 0.006767
-0.47%
-2.05%
+0.85%
$ 15.51M
$ 8.25M
509
Tensor
TensorTNSR
$ 0.03182
-0.25%
-1.40%
+3.87%
$ 15.45M
$ 1.97M
510
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01317
+1.07%
-5.17%
-5.04%
$ 15.36M
$ 26.10M
511
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004519
-0.44%
-0.69%
+4.51%
$ 15.20M
$ 12.24M
512
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.05882
+0.30%
+0.30%
+7.51%
$ 15.15M
$ 2.28M
513
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.01976
-0.20%
-1.35%
+8.30%
$ 15.03M
$ 2.98M
514
AVA
AVAAVA
$ 0.2025
+0.20%
+3.43%
+14.08%
$ 15.02M
$ 283.10K
515
Recall
RecallRECALL
$ 0.04718
+0.51%
-1.57%
+15.48%
$ 14.94M
$ 2.20M
516
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.11598
-0.35%
+15.49%
-5.66%
$ 14.92M
$ 2.25M
517
$ 506.58
+0.07%
+1.29%
+1.84%
$ 14.84M
$ 359.24
518
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 3.727
-0.54%
-0.62%
+7.19%
$ 14.82M
$ 15.58K
519
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.14704
+0.55%
+6.37%
-1.08%
$ 14.73M
$ 303.64K
520
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.8333
-0.51%
-2.23%
-7.81%
$ 14.71M
$ 208.72K
521
Test
TestTST
$ 0.015477
+0.04%
-37.12%
+54.76%
$ 14.61M
$ 23.14M
522
Zentry
ZentryZENT
$ 0.001831
-0.22%
+1.11%
+1.34%
$ 14.59M
$ 30.03M
523
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.03615
-0.31%
-3.13%
+0.45%
$ 14.38M
$ 1.84M
524
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.4318
+0.90%
-13.36%
-55.56%
$ 14.34M
$ 3.26M
525
$ 101.08
+0.25%
+0.23%
+0.20%
$ 14.34M
$ 534.08
526
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01421
0.00%
-1.04%
+8.28%
$ 14.25M
$ 3.84M
527
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.001955
+0.05%
-2.10%
+0.10%
$ 14.15M
$ 29.58M
528
Xai
XaiXAI
$ 0.006807
-0.79%
-1.42%
+8.38%
$ 14.08M
$ 10.53M
529
Coin98
Coin98C98
$ 0.01403
+0.57%
-4.10%
+8.08%
$ 14.04M
$ 7.79M
530
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.002499
+1.13%
-3.52%
+2.93%
$ 13.82M
$ 19.86M
531
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04094
+0.02%
-2.29%
+0.37%
$ 13.77M
$ 1.38M
532
$ 311.27
-0.26%
-0.30%
-0.68%
$ 13.77M
$ 188.14
533
CHR
CHRCHR
$ 0.01403
-0.28%
-1.61%
+9.32%
$ 13.72M
$ 3.86M
534
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00008008
+0.47%
+0.06%
+2.57%
$ 13.70M
$ 712.84M
535
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008934
-0.62%
+1.46%
+7.21%
$ 13.65M
$ 6.53M
536
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02496
-0.12%
-2.10%
+5.21%
$ 13.59M
$ 5.95M
537
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.0693
+0.29%
-2.92%
-2.11%
$ 13.57M
$ 802.61K
538
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.00075
+0.27%
-1.32%
-1.58%
$ 13.47M
$ 143.70M
539
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.01988
-0.85%
-31.07%
+59.90%
$ 13.44M
$ 13.66M
540
CORN
CORNCORN
$ 0.02553
+0.08%
+0.67%
+0.83%
$ 13.40M
$ 5.73M
541
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.01335
-0.39%
-8.54%
+51.58%
$ 13.37M
$ 3.96M
542
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.07645
-0.96%
-1.95%
+1.80%
$ 13.24M
$ 778.39K
543
Loopring
LoopringLRC
$ 0.009661
0.00%
+0.10%
-7.12%
$ 13.22M
$ 4.86M
544
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005301
-0.53%
-2.39%
-2.10%
$ 13.19M
$ 10.60M
545
Fluent
FluentBLEND
$ 0.06564
-0.05%
-3.39%
+4.17%
$ 13.05M
$ 911.10K
546
$ 82.21
+0.11%
+0.71%
+5.24%
$ 13.05M
$ 688.01
547
$ 18.05
-0.28%
-0.33%
-2.33%
$ 13.04M
$ 3.27K
548
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.03848
+0.03%
-2.80%
+23.88%
$ 12.89M
$ 2.06M
549
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.0000017
-0.64%
-5.31%
+20.04%
$ 12.83M
$ 34.45B
550
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.511
+0.39%
-0.94%
-5.22%
$ 12.76M
$ 40.74K
551
AO
AOAO
$ 1.738
-0.22%
+1.65%
+0.51%
$ 12.72M
$ 30.92K
552
$ 169.64
-0.19%
+0.07%
+0.07%
$ 12.71M
$ 333.56
553
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 12.85
+0.39%
-2.35%
+4.38%
$ 12.69M
$ 5.58K
554
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002953
-0.88%
+1.97%
+3.88%
$ 12.62M
$ 22.47M
555
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01043
0.00%
-2.89%
-8.11%
$ 12.54M
$ 231.00
556
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.01869
-0.16%
-2.00%
+2.64%
$ 12.51M
$ 2.97M
557
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5309
+0.02%
+0.53%
+6.61%
$ 12.46M
$ 109.21K
558
Radix
RadixXRD
$ 0.0009183
+0.15%
+5.27%
-0.92%
$ 12.40M
$ 61.59M
559
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.1592
-0.62%
-1.91%
+8.07%
$ 12.32M
$ 334.19K
560
OG
OGOG
$ 2.621
-0.23%
-0.80%
+3.98%
$ 12.29M
$ 22.27K
561
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 0.938
-10.32%
-13.48%
-12.58%
$ 12.28M
$ 55.68K
562
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0001932
+0.05%
-1.35%
+9.72%
$ 12.21M
$ 480.26M
563
JOE
JOEJOE
$ 0.02685
-0.22%
-3.36%
+6.63%
$ 12.21M
$ 2.24M
564
MGO
MGOMGO
$ 0.007614
+0.20%
-4.80%
-15.32%
$ 12.20M
$ 12.24M
565
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04406
-0.20%
-1.77%
-1.99%
$ 12.20M
$ 1.44M
566
Mira
MiraMIRA
$ 0.04112
-0.17%
-2.49%
-0.29%
$ 12.16M
$ 1.31M
567
$ 96.94
+0.08%
-6.64%
-2.28%
$ 12.11M
$ 739.75
568
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04255
-0.02%
+0.09%
-5.57%
$ 12.09M
$ 3.14M
569
4
44
$ 0.012037
+0.33%
-4.59%
+25.71%
$ 12.08M
$ 26.66M
570
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.0006187
+0.11%
-1.13%
-3.07%
$ 12.04M
$ 88.52M
571
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.12036
-0.36%
-0.96%
+3.35%
$ 11.97M
$ 679.14K
572
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.00949
+0.96%
-6.69%
-12.45%
$ 11.85M
$ 6.35M
573
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.011673
-0.40%
-0.27%
+32.50%
$ 11.81M
$ 5.36M
574
FIRO
FIROFIRO
$ 0.6297
-0.11%
+0.70%
-1.81%
$ 11.79M
$ 96.66K
575
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.03875
+0.33%
-1.69%
+4.14%
$ 11.78M
$ 1.57M
576
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03387
+0.42%
+0.62%
+13.25%
$ 11.62M
$ 3.05M
577
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.0297
+0.74%
+2.02%
+4.74%
$ 11.62M
$ 1.25M
578
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01273
0.00%
-2.00%
-3.05%
$ 11.54M
$ 28.92K
579
$ 110.09
-0.59%
-1.05%
+1.15%
$ 11.53M
$ 524.09
580
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01699
+1.02%
-6.84%
-11.67%
$ 11.50M
$ 3.47M
581
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.1768
0.00%
-3.41%
-18.18%
$ 11.39M
$ 3.75K
582
INFINIT
INFINITIN
$ 0.03271
+0.98%
-1.79%
+0.37%
$ 11.34M
$ 2.02M
583
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.0621
-0.32%
-2.36%
+7.44%
$ 11.18M
$ 914.75K
584
Handy
HandyHANDY
$ 0.0016933
-5.23%
-7.95%
-27.97%
$ 11.17M
$ 32.76M
585
$ 110.98
+0.37%
+0.76%
+0.84%
$ 11.13M
$ 503.29
586
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05793
+0.02%
-0.29%
-5.60%
$ 11.09M
$ 987.55K
587
Origin
OriginOGN
$ 0.0167
-1.01%
-0.30%
+7.47%
$ 11.08M
$ 3.52M
588
Telos
TelosTLOS
$ 0.024498
+0.04%
+6.57%
+32.28%
$ 11.04M
$ 3.91M
589
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.0288
-0.35%
-2.08%
+2.17%
$ 11.03M
$ 1.66M
590
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.037344
+0.25%
+2.52%
-14.70%
$ 10.99M
$ 1.62M
591
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.011111
+0.70%
-0.17%
+14.88%
$ 10.95M
$ 5.84M
592
Fusionist
FusionistACE
$ 0.10726
-0.38%
-8.64%
+53.84%
$ 10.94M
$ 1.37M
593
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001384
0.00%
-1.21%
+11.45%
$ 10.86M
$ 40.04M
594
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.05569
+0.18%
+2.46%
+22.36%
$ 10.78M
$ 1.11M
595
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.03123
+0.03%
-1.57%
-5.31%
$ 10.76M
$ 1.74M
596
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.0015873
-0.58%
+0.49%
+0.22%
$ 10.74M
$ 41.78M
597
$ 0.015
-0.40%
-3.21%
-2.90%
$ 10.73M
$ 3.66M
598
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.007631
-0.44%
-0.96%
+3.35%
$ 10.72M
$ 10.56M
599
Eesee
EeseeESE
$ 0.011291
+0.36%
-0.34%
+21.33%
$ 10.64M
$ 3.79M
600
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004536
-0.04%
-3.78%
+2.12%
$ 10.60M
$ 24.54M
601
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005381
-0.46%
-6.71%
-17.24%
$ 10.56M
$ 8.42M
602
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 129.41
+0.12%
-1.67%
-0.36%
$ 10.50M
$ 0.96
603
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.02267
-0.44%
+0.80%
+12.84%
$ 10.49M
$ 5.70M
604
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.02371
-0.50%
+0.08%
+6.56%
$ 10.48M
$ 2.60M
605
$ 425.24
+0.92%
+0.61%
+1.14%
$ 10.42M
$ 134.79
606
INIT
INITINIT
$ 0.05238
-0.23%
-1.13%
+4.91%
$ 10.39M
$ 1.12M
607
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03599
-0.88%
-1.04%
+12.41%
$ 10.32M
$ 1.62M
608
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01229
-6.85%
-7.13%
+4.12%
$ 10.22M
$ 4.27M
609
Portal
PortalPORTAL
$ 0.01199
-0.43%
+4.63%
+10.66%
$ 10.20M
$ 7.45M
610
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.005112
+0.08%
-0.35%
-0.97%
$ 10.13M
$ 10.39M
611
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.04435
-0.45%
+2.23%
+7.12%
$ 10.11M
$ 1.84M
612
AEON
AEONAEON
$ 0.05255
-0.24%
-2.31%
-13.99%
$ 10.00M
$ 3.16M
613
USAT
USATUSAT
$ 0.9995
-0.01%
-0.01%
-0.03%
$ 10.00M
$ 51.47K
614
$ 97.49
-0.12%
-3.75%
-0.87%
$ 9.99M
$ 658.71
615
ERA
ERAERA
$ 0.06713
-0.30%
-1.83%
+3.27%
$ 9.95M
$ 1.00M
616
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.010514
-0.38%
-11.61%
+14.32%
$ 9.89M
$ 16.64M
617
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009999
-6.61%
+17.63%
+29.98%
$ 9.87M
$ 10.76M
618
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.008007
-3.54%
-4.52%
+9.73%
$ 9.82M
$ 8.66M
619
Citrea
CitreaCTR
$ 0.008153
+0.65%
+3.51%
+8.82%
$ 9.81M
$ 9.64M
620
$ 81.56
-0.27%
+0.02%
+0.28%
$ 9.80M
$ 713.20
621
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04256
+0.21%
-2.38%
-3.53%
$ 9.79M
$ 1.53M
622
Aura
AuraAURASOL
$ 0.010095
+0.20%
-7.31%
+21.72%
$ 9.76M
$ 6.49M
623
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01766
+0.98%
-2.34%
+0.75%
$ 9.75M
$ 3.53M
624
$ 470.98
-0.02%
-2.38%
-0.80%
$ 9.72M
$ 120.56
625
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001344
-0.45%
+0.60%
+1.75%
$ 9.66M
$ 39.92M
626
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.12
-0.09%
-3.53%
+0.81%
$ 9.64M
$ 68.27K
627
ALI
ALIALI
$ 0.001057
-0.66%
-0.47%
+4.36%
$ 9.60M
$ 8.89M
628
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.04033
+0.84%
+0.74%
+0.53%
$ 9.58M
$ 1.39M
629
Boba
BobaBOBA
$ 0.01929
+1.09%
+2.32%
+3.24%
$ 9.58M
$ 3.24M
630
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.009599
-0.84%
-0.53%
-12.14%
$ 9.53M
$ 5.54M
631
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.012774
-0.80%
-3.59%
+51.45%
$ 9.48M
$ 9.85M
632
$ 497.62
+0.08%
+0.54%
-0.44%
$ 9.45M
$ 114.89
633
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.07698
-0.58%
+3.88%
+11.01%
$ 9.34M
$ 1.05M
634
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05561
-0.18%
+0.09%
-0.75%
$ 9.33M
$ 1.64M
635
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03606
-0.27%
+4.38%
+2.24%
$ 9.33M
$ 2.66M
636
heyAura
heyAuraADX
$ 0.0628
0.00%
-1.72%
+11.11%
$ 9.32M
$ 111.55K
637
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.00000000009881
+0.03%
-0.80%
-0.26%
$ 9.27M
$ 568.54T
638
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.019926
+0.07%
-0.33%
+12.45%
$ 9.26M
$ 7.31M
639
HP
HPHP
$ 0.006691
-0.04%
-1.40%
-3.12%
$ 9.25M
$ 3.58M
640
Orchid
OrchidOXT
$ 0.00923
-0.16%
-8.34%
-19.00%
$ 9.16M
$ 6.32M
641
Opinion
OpinionOPN
$ 0.05066
-1.23%
-5.51%
-1.56%
$ 9.12M
$ 1.29M
642
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.4203
0.00%
+2.44%
-11.27%
$ 8.97M
$ 318.01
643
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.0397
+0.46%
-3.97%
+0.66%
$ 8.93M
$ 1.47M
644
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.005016
+0.08%
-4.43%
-6.13%
$ 8.93M
$ 31.03M
645
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05221
-0.31%
0.00%
+5.85%
$ 8.86M
$ 1.03M
646
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.008848
+0.56%
-2.87%
+3.63%
$ 8.83M
$ 6.31M
647
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.039468
-0.09%
-1.10%
+4.80%
$ 8.83M
$ 1.40M
648
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.02036
+0.25%
-1.36%
-17.64%
$ 8.82M
$ 2.66M
649
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.011106
-0.61%
-6.61%
-2.01%
$ 8.79M
$ 5.30M
650
$ 0.004644
+0.13%
+1.38%
-1.55%
$ 8.75M
$ 11.92M
651
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.008836
+0.83%
+8.84%
+4.05%
$ 8.74M
$ 6.58M
652
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.06773
-0.54%
-0.15%
-0.69%
$ 8.73M
$ 2.85M
653
Vow
VowVOW
$ 0.02437
+0.08%
-1.93%
-8.59%
$ 8.68M
$ 2.85M
654
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.011591
-0.61%
-4.98%
-12.93%
$ 8.66M
$ 4.63M
655
Bert
BertBERT
$ 0.008823
-0.15%
+0.15%
+2.84%
$ 8.53M
$ 8.17M
656
Bella
BellaBEL
$ 0.10594
-0.64%
-0.91%
+7.28%
$ 8.51M
$ 519.31K
657
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.008459
+0.44%
-1.02%
-5.59%
$ 8.45M
$ 6.73M
658
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01529
+0.53%
-5.24%
-14.99%
$ 8.44M
$ 4.18M
659
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2794
+0.14%
-2.03%
+2.60%
$ 8.42M
$ 79.06K
660
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003513
-0.06%
-2.26%
+26.97%
$ 8.38M
$ 50.24M
661
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.003139
+0.03%
-0.13%
-4.56%
$ 8.32M
$ 19.12M
662
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.5124
-0.16%
-2.31%
-0.08%
$ 8.24M
$ 108.23K
663
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01511
+0.07%
-0.53%
+11.05%
$ 8.20M
$ 5.18M
664
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.01352
+0.97%
+2.18%
+16.65%
$ 8.19M
$ 1.07M
665
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07627
-0.16%
-2.93%
-3.75%
$ 8.18M
$ 707.83K
666
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06229
-0.21%
-1.24%
-5.66%
$ 8.18M
$ 900.88K
667
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00667
0.00%
-0.60%
+0.91%
$ 8.14M
$ 905.53K
668
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.001038
+0.13%
+1.65%
+24.88%
$ 8.13M
$ 26.00M
669
THENA
THENATHE
$ 0.06117
+0.91%
-5.28%
+15.91%
$ 8.13M
$ 1.66M
670
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.008014
+0.55%
-1.18%
+14.75%
$ 8.03M
$ 8.58M
671
Forta
FortaFORT
$ 0.01267
-0.08%
-0.47%
+3.19%
$ 8.02M
$ 4.49M
672
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.002073
+0.15%
-0.24%
-6.13%
$ 8.00M
$ 24.61M
673
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.6679
0.00%
+21.64%
-3.93%
$ 7.94M
$ 4.21K
674
UCN
UCNUCN
$ 155.32
-0.43%
+0.67%
-3.51%
$ 7.71M
$ 460.65
675
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4808
-0.37%
-1.93%
+0.69%
$ 7.71M
$ 163.79K
676
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.01964
-0.36%
-3.08%
+6.55%
$ 7.67M
$ 3.70M
677
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.003715
-0.27%
+3.07%
+9.23%
$ 7.64M
$ 26.17M
678
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.08596
+0.36%
-1.39%
+9.05%
$ 7.59M
$ 756.21K
679
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.07684
-0.01%
+0.33%
-8.19%
$ 7.59M
$ 794.53K
680
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06462
+0.03%
-0.34%
-3.94%
$ 7.59M
$ 213.96K
681
Stader
StaderSD
$ 0.107
+0.09%
-1.20%
+5.84%
$ 7.57M
$ 507.30K
682
$ 276.59
-0.12%
+0.56%
-0.76%
$ 7.55M
$ 219.61
683
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8672
-0.02%
-0.56%
+1.26%
$ 7.51M
$ 63.40K
684
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.01254
+0.86%
-2.00%
+0.50%
$ 7.50M
$ 5.45M
685
$ 67.3
+0.31%
+0.48%
+0.62%
$ 7.47M
$ 824.94
686
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.03015
-0.56%
-2.17%
+10.65%
$ 7.47M
$ 1.97M
687
$ 267.27
-0.12%
-5.71%
-3.63%
$ 7.46M
$ 223.16
688
balancer
balancerBAL
$ 0.10667
+0.57%
-1.16%
-1.89%
$ 7.46M
$ 480.75K
689
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.008807
+0.87%
-2.76%
-49.01%
$ 7.43M
$ 9.47M
690
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1042
0.00%
-1.88%
-0.76%
$ 7.38M
$ 7.79K
691
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.007284
+0.22%
-3.46%
-10.50%
$ 7.30M
$ 16.51M
692
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.003721
-7.32%
-8.60%
-5.18%
$ 7.29M
$ 14.49M
693
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.01179
+0.34%
-12.00%
-3.34%
$ 7.26M
$ 6.81M
694
Fuel
FuelFUEL
$ 0.00087
0.00%
+1.16%
+11.54%
$ 7.24M
$ 2.65M
695
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.167
-0.24%
+10.03%
+20.35%
$ 7.18M
$ 999.54K
696
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002367
0.00%
-4.73%
+5.75%
$ 7.18M
$ 30.59M
697
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01679
+0.06%
+1.20%
+13.15%
$ 7.17M
$ 4.10M
698
$ 429.29
+0.55%
+0.67%
+2.41%
$ 7.12M
$ 127.00
699
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.00776
-0.26%
+12.63%
+18.84%
$ 7.00M
$ 379.78K
700
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3258
+0.12%
-1.75%
+2.61%
$ 6.95M
$ 192.32K
701
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.01712
-0.41%
-3.50%
-0.58%
$ 6.95M
$ 4.00M
702
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.0138
+0.07%
-4.50%
-8.68%
$ 6.89M
$ 4.00M
703
$ 598.81
+0.11%
+0.80%
+0.73%
$ 6.89M
$ 98.82
704
VANRY
VANRYVANRY
$ 0.002786
-0.48%
-6.97%
-6.97%
$ 6.87M
$ 24.28M
705
$ 73.5
-0.03%
-1.70%
-1.15%
$ 6.85M
$ 798.16
706
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2251
0.00%
-1.05%
-2.34%
$ 6.81M
$ 116.57
707
Soil
SoilSOIL
$ 0.10102
-0.48%
-4.36%
-5.90%
$ 6.81M
$ 453.44K
708
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.00048
0.00%
+4.35%
+4.80%
$ 6.79M
$ 28.41M
709
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.00678
+0.64%
+1.56%
+4.96%
$ 6.78M
$ 10.28M
710
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2669
-0.15%
-1.44%
0.00%
$ 6.74M
$ 211.47K
711
$ 137.06
+0.18%
+0.52%
+24.15%
$ 6.69M
$ 806.82
712
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007975
+1.70%
+3.49%
+3.58%
$ 6.64M
$ 6.42M
713
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.2176
0.00%
-0.37%
+4.90%
$ 6.60M
$ 80.21K
714
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0008992
+0.19%
0.00%
-4.55%
$ 6.58M
$ 87.64M
715
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.05046
+2.41%
+11.22%
+18.64%
$ 6.58M
$ 30.42M
716
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.00001945
0.00%
-0.82%
-0.87%
$ 6.57M
$ 38.85M
717
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02366
0.00%
+4.01%
+1.17%
$ 6.50M
$ 2.57M
718
$ 149.61
+0.07%
-3.86%
-2.73%
$ 6.46M
$ 389.21
719
ELA
ELAELA
$ 0.2772
0.00%
+3.66%
+8.20%
$ 6.40M
$ 857.30
720
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001243
+0.16%
-5.62%
-0.81%
$ 6.30M
$ 430.37M
721
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000009038
+0.57%
-2.27%
-2.57%
$ 6.25M
$ 6.09B
722
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.006979
-0.03%
-4.82%
-9.85%
$ 6.23M
$ 7.54M
723
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.04422
+0.34%
-0.23%
+0.18%
$ 6.21M
$ 1.20M
724
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.008221
+1.21%
-1.07%
+2.31%
$ 6.21M
$ 7.12M
725
PEP
PEPPEP
$ 0.0000603
0.00%
-0.99%
-5.34%
$ 6.21M
$ 15.68M
726
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.0007507
+0.49%
+0.98%
+2.06%
$ 6.19M
$ 77.95M
727
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.006774
+0.21%
+0.21%
+0.42%
$ 6.09M
$ 5.66M
728
$ 151.44
+0.07%
+1.18%
+4.76%
$ 6.08M
$ 364.90
729
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.00582
+4.26%
+4.24%
+19.56%
$ 6.07M
$ 2.71M
730
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.0126
0.00%
-3.10%
-2.34%
$ 6.05M
$ 4.60M
731
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.2018
0.00%
+3.70%
-5.17%
$ 6.03M
$ 100.27K
732
BugsCoin
BugsCoinBGSC
$ 0.0006438
-1.43%
+11.78%
+1.04%
$ 6.00M
$ 89.78M
733
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.02379
+1.70%
-10.73%
+0.17%
$ 5.97M
$ 7.76M
734
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.00001419
+0.07%
-0.14%
-0.63%
$ 5.85M
$ 3.92B
735
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01436
-1.37%
-5.95%
+7.88%
$ 5.81M
$ 5.92M
736
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.4446
+0.20%
-3.72%
-3.70%
$ 5.77M
$ 142.13K
737
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.002847
+0.11%
-2.19%
-6.42%
$ 5.73M
$ 19.33M
738
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.012467
+0.28%
-1.60%
-0.26%
$ 5.71M
$ 4.40M
739
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0338
-0.86%
+4.86%
+1.17%
$ 5.70M
$ 248.65K
740
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.0009037
+0.16%
-0.28%
-3.42%
$ 5.64M
$ 29.44M
741
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001419
-0.14%
-1.59%
-3.46%
$ 5.62M
$ 3.83T
742
$ 225.86
+0.14%
-0.33%
-0.39%
$ 5.60M
$ 253.79
743
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.02507
+0.08%
-5.15%
-0.40%
$ 5.60M
$ 2.64M
744
Realio
RealioRIO
$ 0.03503
-0.68%
-1.60%
+2.10%
$ 5.59M
$ 782.12K
745
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004454
+2.75%
-2.54%
-2.00%
$ 5.59M
$ 2.43M
746
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.00000008025
+0.25%
-2.40%
-4.46%
$ 5.50M
$ 667.09B
747
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001369
+5.39%
+4.59%
+0.81%
$ 5.50M
$ 418.45T
748
Supra
SupraSUPRA
$ 0.0001889
-0.37%
-1.72%
-2.48%
$ 5.47M
$ 353.92M
749
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.006842
-0.31%
+6.52%
+19.88%
$ 5.42M
$ 11.77M
750
Layer3
Layer3L3
$ 0.004367
+1.95%
-2.74%
+6.52%
$ 5.41M
$ 12.53M
751
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.010893
-0.45%
+1.09%
+5.69%
$ 5.41M
$ 6.27M
752
Minswap
MinswapMIN
$ 0.003134
-0.67%
-3.04%
-2.65%
$ 5.41M
$ 4.89M
753
$ 1,236.46
+0.54%
+4.29%
+7.07%
$ 5.38M
$ 47.36
754
$ 137.61
-0.14%
+0.41%
+23.70%
$ 5.33M
$ 1.33K
755
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.0199
-0.05%
-0.45%
-0.05%
$ 5.31M
$ 3.03M
756
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01122
0.00%
-0.44%
-8.71%
$ 5.23M
$ 4.32K
757
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.001067
+0.09%
+0.09%
-3.61%
$ 5.23M
$ 93.20M
758
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005156
-0.02%
-2.15%
-11.72%
$ 5.15M
$ 11.27B
759
Zircuit
ZircuitZRC
$ 0.0008786
+0.07%
+0.69%
-3.80%
$ 5.14M
$ 107.64M
760
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02545
+2.86%
+9.99%
+9.57%
$ 5.08M
$ 2.37M
761
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000514
-0.19%
-0.96%
-0.77%
$ 5.04M
$ 14.65M
762
READY
READYREADY
$ 0.004948
0.00%
-21.02%
-28.06%
$ 5.01M
$ 6.52M
763
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06156
+0.03%
-0.36%
-3.48%
$ 5.01M
$ 1.13M
764
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.05015
-0.49%
-1.20%
-7.31%
$ 5.00M
$ 1.07M
765
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3698
-0.27%
-0.49%
0.00%
$ 4.99M
$ 154.90K
766
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02624
+0.19%
+1.23%
-3.79%
$ 4.96M
$ 2.62M
767
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.004942
-0.36%
-8.09%
-7.73%
$ 4.93M
$ 12.27M
768
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.0368
+0.03%
-5.89%
-4.42%
$ 4.93M
$ 1.73M
769
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.00489
-0.04%
-10.76%
+14.29%
$ 4.91M
$ 15.02M
770
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3127
+0.16%
-1.42%
+0.51%
$ 4.89M
$ 174.61K
771
Hemi
HemiHEMI
$ 0.005004
-0.04%
-6.23%
+2.64%
$ 4.87M
$ 19.89M
772
NetX
NetXNETX
$ 0.2102
-0.05%
+4.63%
-0.14%
$ 4.86M
$ 279.47K
773
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.06457
-0.25%
-7.61%
-1.04%
$ 4.85M
$ 4.08M
774
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0495
0.00%
-1.20%
-1.20%
$ 4.83M
$ 45.57K
775
$ 1,241.91
-0.25%
+1.76%
-12.59%
$ 4.79M
$ 53.21
776
$ 98.57
+0.56%
-0.16%
+1.02%
$ 4.78M
$ 579.65
777
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005282
-0.02%
-4.98%
-4.79%
$ 4.77M
$ 2.86B
778
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.000009007
-0.16%
-6.21%
-9.75%
$ 4.75M
$ 6.36B
779
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3609
0.00%
-1.40%
+3.37%
$ 4.74M
$ 150.17K
780
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.00632
+0.41%
+1.36%
-0.67%
$ 4.73M
$ 9.13M
781
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.02017
0.00%
-1.51%
-1.85%
$ 4.72M
$ 2.81M
782
Nomina
NominaNOM
$ 0.001632
0.00%
-2.99%
+1.18%
$ 4.71M
$ 36.49M
783
$ 0.00188
-1.05%
-0.53%
-12.09%
$ 4.69M
$ 2.47M
784
$ 611.71
-0.05%
+1.79%
+2.88%
$ 4.68M
$ 91.72
785
Lofi
LofiLOFI
$ 0.0045
+0.20%
+21.94%
+24.30%
$ 4.50M
$ 856.94K
786
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.02111
+0.05%
-0.80%
+2.27%
$ 4.43M
$ 3.64M
787
$ 59.8
+1.57%
+6.40%
+8.18%
$ 4.40M
$ 1.01K
788
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.0165
-0.06%
+1.23%
+1.92%
$ 4.36M
$ 3.45M
789
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.02161
+1.69%
+12.20%
+12.79%
$ 4.35M
$ 1.15M
790
Lingo
LingoLINGO
$ 0.008894
-0.03%
+0.11%
+0.39%
$ 4.33M
$ 6.30M
791
RHEA
RHEARHEA
$ 0.011024
+0.01%
-0.40%
-5.48%
$ 4.31M
$ 4.92M
792
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.000000005825
-0.05%
-2.46%
-7.45%
$ 4.29M
$ 9.15T
793
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.4038
-2.75%
+2.29%
-11.44%
$ 4.28M
$ 164.83K
794
New Kind of Network
New Kind of NetworkNKN
$ 0.005327
+0.36%
-1.00%
-1.20%
$ 4.27M
$ 10.27M
795
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.000877
0.00%
-6.40%
-17.88%
$ 4.24M
$ 3.51M
796
Sperax
SperaxSPA
$ 0.002059
+0.05%
-0.43%
+0.53%
$ 4.24M
$ 25.59M
797
$ 94.07
+0.79%
+0.16%
+0.18%
$ 4.23M
$ 663.88
798
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2944
+0.34%
+0.17%
-7.75%
$ 4.11M
$ 192.39K
799
PlatON
PlatONLAT
$ 0.0005943
-0.17%
-3.32%
-2.77%
$ 4.11M
$ 93.72M
800
$ 1.242
-0.40%
-2.19%
-1.57%
$ 4.10M
$ 45.70K
801
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.008147
+0.70%
-2.12%
-4.63%
$ 4.07M
$ 6.72M
802
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.004146
+1.04%
-4.06%
+1.07%
$ 4.06M
$ 13.12M
803
Klever
KleverKLV
$ 0.0004552
-0.07%
-0.02%
+3.95%
$ 4.04M
$ 121.35M
804
Open Loot
Open LootOL
$ 0.005062
+1.23%
+2.49%
-0.02%
$ 4.04M
$ 11.04M
805
$ 88.45
-0.07%
+0.20%
+0.73%
$ 4.02M
$ 618.51
806
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.00005965
+0.07%
-2.18%
-1.59%
$ 4.01M
$ 952.90M
807
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02089
-0.29%
-2.34%
+7.78%
$ 3.97M
$ 2.29M
808
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01156
0.00%
-2.77%
-4.92%
$ 3.96M
$ 4.62M
809
$ 172.94
+0.13%
+1.86%
+8.43%
$ 3.95M
$ 359.92
810
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00394
0.00%
+2.87%
+3.96%
$ 3.93M
$ 301.73K
811
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.02165
-0.32%
-2.61%
-1.46%
$ 3.86M
$ 2.97M
812
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.1669
-1.73%
+1.79%
+3.21%
$ 3.83M
$ 337.70K
813
Roam
RoamROAM
$ 0.010614
+0.14%
+3.94%
+28.34%
$ 3.73M
$ 4.24M
814
Major
MajorMAJOR
$ 0.04363
+5.05%
+5.95%
+13.34%
$ 3.71M
$ 2.24M
815
Viction
VictionVIC
$ 0.02896
-0.55%
+2.39%
-26.83%
$ 3.70M
$ 2.29M
816
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2679
0.00%
-2.65%
-0.26%
$ 3.65M
$ 208.08K
817
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004174
+0.24%
+0.29%
+1.12%
$ 3.65M
$ 11.39M
818
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001239
+0.16%
-3.71%
-20.55%
$ 3.64M
$ 11.20M
819
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.018155
+0.77%
+0.04%
+0.47%
$ 3.62M
$ 3.27M
820
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.004
0.00%
+26.78%
+33.16%
$ 3.62M
$ 230.01K
821
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.001723
+0.35%
-1.09%
-1.09%
$ 3.62M
$ 5.58M
822
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002436
-0.62%
-2.78%
+3.07%
$ 3.58M
$ 22.46M
823
SIX
SIXSIX
$ 0.00419
0.00%
-0.24%
-1.88%
$ 3.56M
$ 37.73M
824
$ 164.98
-0.01%
-3.41%
+1.21%
$ 3.54M
$ 370.94
825
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001194
0.00%
+1.27%
-14.86%
$ 3.53M
$ 129.51M
826
GROK
GROKGROK
$ 0.0005579
+0.27%
-5.74%
-1.88%
$ 3.53M
$ 98.37M
827
Messier
MessierM87
$ 0.00000397
0.00%
-5.70%
+0.51%
$ 3.51M
$ 6.79B
828
$ 130.64
+0.20%
+0.25%
-0.26%
$ 3.50M
$ 435.10
829
$ 300.35
+0.03%
-0.89%
-1.83%
$ 3.50M
$ 180.09
830
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.03491
+0.06%
-1.69%
+6.27%
$ 3.49M
$ 197.65K
831
$ 1,785.13
+1.02%
+0.39%
+5.27%
$ 3.46M
$ 33.71
832
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01176
+0.17%
-3.18%
+2.21%
$ 3.46M
$ 4.39M
833
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.144
+0.02%
-0.81%
-0.43%
$ 3.46M
$ 12.48K
834
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01446
-0.35%
-1.71%
-4.58%
$ 3.44M
$ 3.90M
835
$ 28.7
+0.14%
+3.00%
+6.54%
$ 3.43M
$ 1.96K
836
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.04414
-0.07%
+2.37%
-3.86%
$ 3.42M
$ 455.91K
837
PUNDIAI
PUNDIAIPUNDIAI
$ 0.4898
0.00%
-1.14%
-4.81%
$ 3.42M
$ 870.17
838
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.00515
-0.02%
+0.51%
+3.39%
$ 3.35M
$ 11.56M
839
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0011278
+0.69%
+5.31%
-0.70%
$ 3.35M
$ 114.69M
840
$ 101.36
-0.05%
+0.09%
-0.52%
$ 3.33M
$ 550.86
841
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.07753
0.00%
+2.24%
+3.17%
$ 3.33M
$ 704.34K
842
$ 0.0195
0.00%
-4.55%
-4.08%
$ 3.32M
$ 33.92K
843
NEXA
NEXANEXA
$ 0.000000561
+2.87%
+5.37%
+6.96%
$ 3.28M
$ 19.97B
844
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.0152
+0.66%
+2.15%
+2.85%
$ 3.19M
$ 3.69M
845
$ 78.18
+0.56%
+1.07%
-0.22%
$ 3.18M
$ 706.67
846
$ 124.16
+0.28%
+1.51%
-2.45%
$ 3.14M
$ 483.55
847
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1643
0.00%
+0.06%
+1.92%
$ 3.12M
$ 349.16K
848
$ 238.52
+0.08%
-0.56%
-0.28%
$ 3.12M
$ 241.88
849
$ 370.12
+1.01%
+3.20%
+0.63%
$ 3.09M
$ 157.33
850
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006269
+0.05%
+0.11%
-0.78%
$ 3.08M
$ 86.90M
851
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000123
-0.81%
-6.11%
-3.91%
$ 3.06M
$ 20.98M
852
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003096
-0.39%
-6.54%
-8.24%
$ 3.01M
$ 18.86M
853
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2157
-0.78%
-6.14%
-14.91%
$ 3.00M
$ 240.13K
854
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001619
-0.06%
-0.80%
-4.32%
$ 2.98M
$ 358.24M
855
Gems
GemsGEMS
$ 0.004908
+0.10%
-1.70%
-3.48%
$ 2.94M
$ 19.21M
856
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.002896
+0.84%
-1.50%
-25.51%
$ 2.90M
$ 19.79M
857
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.009122
0.00%
-3.55%
+15.23%
$ 2.87M
$ 5.68M
858
$ 383.22
+0.03%
+4.01%
+1.12%
$ 2.81M
$ 155.30
859
Altura
AlturaALU
$ 0.002821
+0.46%
-2.62%
-3.22%
$ 2.79M
$ 15.78M
860
Avalon
AvalonAVL
$ 0.01719
+0.23%
-1.26%
+3.48%
$ 2.79M
$ 2.96M
861
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002484
+0.41%
+3.35%
+7.63%
$ 2.76M
$ 343.16B
862
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.000024
-0.17%
-4.77%
-4.12%
$ 2.76M
$ 258.35M
863
$ 198.19
+0.35%
+2.37%
+1.38%
$ 2.73M
$ 275.89
864
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.03114
-0.51%
-0.35%
-2.44%
$ 2.73M
$ 1.92M
865
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.05981
-1.32%
-4.36%
-8.08%
$ 2.72M
$ 1.14M
866
$ 150.41
+0.40%
+0.80%
-0.25%
$ 2.71M
$ 372.82
867
$ 628.39
+0.06%
-0.90%
+4.87%
$ 2.70M
$ 92.10
868
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004867
-0.14%
+1.41%
+7.65%
$ 2.69M
$ 9.43M
869
$ 48.54
-0.37%
+2.23%
+4.76%
$ 2.65M
$ 1.17K
870
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.2126
+0.71%
-0.42%
+0.05%
$ 2.63M
$ 307.80K
871
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02692
-0.44%
-2.50%
+11.97%
$ 2.62M
$ 3.16M
872
$ 278.35
+0.04%
-0.45%
+2.10%
$ 2.62M
$ 203.50
873
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001752
-0.91%
-3.01%
+3.21%
$ 2.61M
$ 40.59M
874
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01271
-0.08%
-2.75%
-14.92%
$ 2.61M
$ 5.16M
875
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2616
-0.04%
-6.04%
+1.87%
$ 2.60M
$ 194.45K
876
daGama
daGamaDGMA
$ 0.01989
-0.15%
-0.10%
-0.15%
$ 2.60M
$ 3.92M
877
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.00006367
0.00%
-7.41%
-10.04%
$ 2.59M
$ 122.26M
878
$ 130.77
+1.24%
+9.02%
+11.30%
$ 2.58M
$ 711.59
879
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.033
-3.51%
-7.04%
-7.04%
$ 2.55M
$ 13.45K
880
$ 0.0014305
+0.36%
-0.60%
-0.13%
$ 2.52M
$ 38.68M
881
Wen
WenWEN
$ 0.00000348
-0.09%
+1.14%
-6.90%
$ 2.52M
$ 16.09B
882
MATH
MATHMATH
$ 0.02185
-1.31%
-3.32%
-3.45%
$ 2.50M
$ 2.54M
883
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.009314
+0.58%
-1.00%
+2.87%
$ 2.48M
$ 6.05M
884
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.0000285
+0.21%
-4.29%
-1.18%
$ 2.47M
$ 979.83M
885
GME
GMEGME
$ 0.000356
-0.11%
-4.91%
-11.88%
$ 2.46M
$ 159.65M
886
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.000000005882
-0.15%
-3.30%
-8.99%
$ 2.45M
$ 266.97B
887
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.004994
-0.02%
-5.69%
+0.08%
$ 2.43M
$ 12.91M
888
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.009813
+0.02%
-1.07%
-0.97%
$ 2.43M
$ 5.02M
889
PX
PXPX
$ 0.0124
0.00%
-1.59%
-7.46%
$ 2.42M
$ 228.88K
890
$ 87.95
-0.14%
-1.36%
+3.79%
$ 2.41M
$ 994.08
891
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.0003479
-0.14%
-1.28%
-5.04%
$ 2.39M
$ 201.53M
892
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.03874
0.00%
+0.03%
-6.74%
$ 2.38M
$ 67.53K
893
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.1188
+0.09%
+3.78%
+28.69%
$ 2.38M
$ 286.46K
894
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.02365
-1.45%
-5.87%
-17.66%
$ 2.31M
$ 2.86M
895
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00556
0.00%
+0.18%
-10.03%
$ 2.29M
$ 783.60K
896
$ 113.62
+0.04%
+1.37%
+1.17%
$ 2.29M
$ 497.63
897
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002792
+0.07%
+0.11%
+0.22%
$ 2.25M
$ 20.35M
898
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00405
0.00%
+0.25%
0.00%
$ 2.24M
$ 17.90M
899
$ 142.88
+0.62%
-0.68%
-0.59%
$ 2.24M
$ 376.51
900
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002399
+0.54%
-1.64%
-2.00%
$ 2.24M
$ 24.02M
901
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.07831
+0.58%
-1.55%
-0.33%
$ 2.20M
$ 674.94K
902
swarm
swarmBZZ
$ 0.04183
0.00%
+4.34%
+3.13%
$ 2.20M
$ 1.36M
903
$ 18.99
+0.11%
+1.29%
-2.59%
$ 2.19M
$ 3.01K
904
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.005513
+0.02%
-1.62%
-5.92%
$ 2.18M
$ 12.90M
905
Niza
NizaNIZA
$ 0.001276
0.00%
-3.78%
-14.58%
$ 2.18M
$ 45.49K
906
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000521
+0.39%
-3.70%
-5.62%
$ 2.14M
$ 1.46B
907
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01897
+0.11%
-2.31%
-6.71%
$ 2.13M
$ 2.35M
908
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.005532
-0.95%
0.00%
-0.04%
$ 2.13M
$ 11.72M
909
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.027747
+4.46%
+10.01%
+133.29%
$ 2.12M
$ 156.26K
910
$ 106.2
-0.32%
+0.90%
+0.24%
$ 2.11M
$ 536.76
911
STAT
STATSTAT
$ 0.02393
+0.25%
+8.54%
+11.62%
$ 2.10M
$ 3.98M
912
Allo
AlloRWA
$ 0.001169
+0.09%
+1.04%
+1.66%
$ 2.10M
$ 44.91M
913
Nodle
NodleNODL
$ 0.0003424
-0.03%
+4.85%
+2.23%
$ 2.09M
$ 24.31M
914
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21606
-0.19%
-0.45%
-0.79%
$ 2.09M
$ 385.26K
915
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00394
+0.51%
-5.95%
-10.23%
$ 2.09M
$ 9.97M
916
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.05185
+2.32%
+9.00%
-10.83%
$ 2.08M
$ 1.58M
917
Reef
ReefREEF
$ 0.00005545
+0.07%
+0.84%
-2.06%
$ 2.03M
$ 986.62M
918
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.02103
+0.62%
-0.52%
-7.92%
$ 2.03M
$ 2.55M
919
$ 1,150.15
+0.01%
+0.70%
+0.44%
$ 2.00M
$ 52.40
920
$ 362.9
+0.01%
-0.16%
-3.18%
$ 2.00M
$ 151.07
921
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.0001166
0.00%
-3.00%
+9.90%
$ 1.99M
$ 444.67M
922
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.001742
+0.05%
-2.22%
-6.05%
$ 1.99M
$ 109.20M
923
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.0205
-0.24%
-1.30%
-3.40%
$ 1.99M
$ 4.77M
924
$ 328.66
-1.00%
-0.69%
+3.55%
$ 1.98M
$ 171.89
925
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.001974
-0.05%
-5.72%
-7.22%
$ 1.98M
$ 39.67M
926
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.022208
+0.04%
-0.84%
+13.97%
$ 1.97M
$ 956.97K
927
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.001869
+0.58%
-5.65%
-11.16%
$ 1.90M
$ 17.34M
928
$ 310.63
-0.14%
-0.34%
-1.00%
$ 1.87M
$ 180.70
929
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.002065
-0.15%
+2.69%
-9.36%
$ 1.86M
$ 33.79M
930
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02071
0.00%
-2.90%
-3.92%
$ 1.86M
$ 2.75M
931
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.007558
-0.24%
+1.87%
-1.03%
$ 1.83M
$ 7.32M
932
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.0061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.82M
$ 156.59K
933
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.00186
+3.98%
+3.39%
+2.81%
$ 1.82M
$ 22.30M
934
Myro
MyroMYRO
$ 0.001956
+0.26%
-4.05%
+1.75%
$ 1.81M
$ 29.29M
935
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.002027
+2.22%
-13.12%
+18.82%
$ 1.81M
$ 27.22M
936
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001793
-0.39%
-2.60%
+1.70%
$ 1.80M
$ 30.90M
937
$ 1,070.39
+0.03%
+0.95%
+0.65%
$ 1.78M
$ 53.58
938
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.11144
+3.63%
+0.28%
+6.87%
$ 1.77M
$ 669.53K
939
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.001749
-2.32%
-4.70%
-18.05%
$ 1.77M
$ 31.04M
940
$ 366.68
-0.62%
-1.82%
-2.51%
$ 1.76M
$ 156.60
941
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0001818
-0.16%
-15.06%
-41.00%
$ 1.75M
$ 279.66M
942
Coinweb
CoinwebCWEB
$ 0.0007127
-0.24%
-0.22%
-1.11%
$ 1.75M
$ 80.32M
943
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.000004298
-0.30%
-2.15%
-3.74%
$ 1.75M
$ 14.91B
944
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.002352
0.00%
-1.05%
-0.47%
$ 1.72M
$ 5.49M
945
$ 31.91
+0.34%
-0.06%
+1.84%
$ 1.70M
$ 2.08K
946
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2152
0.00%
+0.99%
+2.57%
$ 1.70M
$ 18.32K
947
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.00000000000955
-0.89%
-1.36%
-1.77%
$ 1.68M
$ 5,809.66T
948
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.010104
-0.49%
+2.85%
+3.95%
$ 1.65M
$ 9.96M
949
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.003352
+0.21%
-0.30%
-2.79%
$ 1.64M
$ 65.23M
950
Humans.ai
Humans.aiHEART
$ 0.0002091
-0.14%
-8.10%
-3.82%
$ 1.63M
$ 276.24M
951
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.001552
0.00%
-2.82%
+2.31%
$ 1.62M
$ 400.33K
952
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.000000001688
+0.72%
-6.58%
+0.60%
$ 1.62M
$ 36.37T
953
$ 498.48
+0.03%
-0.44%
+1.41%
$ 1.62M
$ 115.14
954
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001754
-1.32%
-1.43%
-7.38%
$ 1.61M
$ 31.77M
955
TRWA
TRWATRWA
$ 0.00023
-0.09%
-2.55%
+3.15%
$ 1.60M
$ 258.45M
956
$ 181.89
+0.52%
+2.87%
+19.79%
$ 1.60M
$ 314.02
957
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.01917
0.00%
-1.90%
+2.30%
$ 1.58M
$ 303.38K
958
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.03776
+0.91%
+1.97%
+3.70%
$ 1.56M
$ 1.49M
959
$ 158.23
+0.32%
-1.56%
-0.93%
$ 1.56M
$ 341.30
960
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.00206
-0.29%
-2.70%
+2.65%
$ 1.55M
$ 5.61M
961
Xterio
XterioXTER
$ 0.007784
+1.22%
-4.02%
-10.65%
$ 1.54M
$ 8.11M
962
Theoriq
TheoriqTHQ
$ 0.01002
0.00%
-2.74%
+2.16%
$ 1.53M
$ 5.34M
963
$ 111.3
+0.36%
+2.99%
+3.49%
$ 1.53M
$ 526.03
964
$ 38.96
+0.25%
-5.50%
-3.75%
$ 1.50M
$ 1.60K
965
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.001965
+2.51%
-20.75%
+2.99%
$ 1.49M
$ 30.37M
966
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.07819
-0.10%
-3.59%
-6.68%
$ 1.46M
$ 810.31K
967
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0003262
+7.11%
+18.01%
+13.33%
$ 1.46M
$ 182.08M
968
$ 417.41
+0.33%
+0.60%
-0.32%
$ 1.44M
$ 139.15
969
Astroon
AstroonAST
$ 0.002333
+0.26%
-0.43%
-3.91%
$ 1.44M
$ 55.58M
970
$ 233.07
+0.07%
+0.06%
-1.30%
$ 1.43M
$ 241.51
971
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.0002258
-0.18%
-1.18%
-0.44%
$ 1.40M
$ 175.67M
972
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.001508
0.00%
-3.33%
+5.38%
$ 1.39M
$ 21.67K
973
$ 59.16
-0.08%
+0.66%
+0.58%
$ 1.39M
$ 990.48
974
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.0008441
0.00%
+0.85%
+1.80%
$ 1.38M
$ 65.68M
975
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.0311
+0.10%
-0.38%
-25.31%
$ 1.36M
$ 1.47M
976
$ 268.58
-0.90%
+0.90%
+1.88%
$ 1.35M
$ 209.94
977
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.001988
0.00%
-0.10%
+27.44%
$ 1.35M
$ 3.07K
978
$ 42.7
-0.02%
+0.97%
+0.80%
$ 1.35M
$ 1.30K
979
$ 1,042.41
-0.01%
+0.27%
-1.70%
$ 1.34M
$ 53.02
980
OVR
OVROVR
$ 0.02617
-0.08%
-2.28%
+1.99%
$ 1.34M
$ 2.22M
981
$ 88.21
-0.43%
-0.61%
-2.10%
$ 1.32M
$ 649.96
982
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.002023
-0.05%
-3.53%
-4.12%
$ 1.32M
$ 116.69K
983
$ 33.44
+0.09%
-1.36%
-1.94%
$ 1.32M
$ 1.63K
984
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.003702
-0.05%
-2.07%
-12.25%
$ 1.31M
$ 9.89M
985
$ 108.04
+0.01%
-1.30%
-4.82%
$ 1.30M
$ 507.98
986
$ 564.92
-0.04%
+0.07%
-1.01%
$ 1.29M
$ 97.74
987
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.008574
0.00%
-1.65%
+0.79%
$ 1.29M
$ 87.47K
988
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.001597
0.00%
-6.94%
-17.27%
$ 1.28M
$ 168.43M
989
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002027
-0.10%
-0.74%
-7.20%
$ 1.28M
$ 2.28B
990
HAI
HAIHAI
$ 0.001531
0.00%
+4.21%
+11.33%
$ 1.28M
$ 16.37M
991
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.0001297
+0.32%
+0.32%
+3.58%
$ 1.27M
$ 443.46M
992
Tales X
Tales XX
$ 0.008396
-0.30%
+15.56%
+151.09%
$ 1.26M
$ 8.82M
993
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.002507
+0.56%
+0.69%
-1.65%
$ 1.26M
$ 29.74M
994
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01181
+0.08%
+3.39%
+7.12%
$ 1.25M
$ 601.30K
995
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2155
-0.42%
-0.96%
-8.40%
$ 1.25M
$ 249.10K
996
$ 957.53
+0.05%
+1.73%
-0.68%
$ 1.23M
$ 60.51
997
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.12296
+0.07%
-0.92%
-12.74%
$ 1.23M
$ 269.20K
998
$ 197.13
+0.38%
+1.91%
+3.71%
$ 1.22M
$ 279.89
999
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.001229
-2.26%
-0.25%
+1.17%
$ 1.21M
$ 2.42M
1000
$ 9.16
-0.58%
-1.90%
+4.39%
$ 1.20M
$ 6.64K
1001
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.001194
-1.72%
-16.63%
-20.07%
$ 1.20M
$ 46.80M
1002
$ 18.01
-0.11%
-4.15%
-0.39%
$ 1.20M
$ 3.01K
1003
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.0003263
+0.30%
-9.86%
+23.36%
$ 1.19M
$ 50.81M
1004
XL1
XL1XL1
$ 0.0002061
0.00%
+3.21%
+19.19%
$ 1.18M
$ 32.89M
1005
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.001779
-0.45%
+3.74%
-2.26%
$ 1.18M
$ 7.72M
1006
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001463
-0.07%
-0.54%
+0.21%
$ 1.15M
$ 5.90M
1007
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0011214
+0.76%
+2.46%
-1.15%
$ 1.12M
$ 55.03M
1008
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.0000647
0.00%
-4.26%
-1.06%
$ 1.12M
$ 35.75M
1009
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00951
0.00%
+4.97%
+4.51%
$ 1.12M
$ 3.22M
1010
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.0012004
+0.32%
-2.36%
+9.47%
$ 1.12M
$ 94.57M
1011
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.004328
+0.07%
-2.29%
-4.20%
$ 1.11M
$ 17.28M
1012
Dtec
DtecDTEC
$ 0.006398
0.00%
+1.78%
+9.57%
$ 1.11M
$ 9.90M
1013
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.02481
-0.08%
+0.28%
-1.20%
$ 1.09M
$ 2.21M
1014
XFI
XFIXFI
$ 0.0154
-0.19%
-22.31%
+34.55%
$ 1.09M
$ 1.25M
1015
Welf
WelfWELF
$ 0.0862
-0.58%
-2.50%
-0.12%
$ 1.09M
$ 546.04K
1016
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.03746
+0.18%
+6.52%
+7.45%
$ 1.08M
$ 2.32M
1017
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02101
+0.14%
-0.19%
-0.52%
$ 1.08M
$ 2.39M
1018
XELIS
XELISXEL
$ 0.198
+0.51%
-3.45%
-4.85%
$ 1.07M
$ 37.21K
1019
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.002793
0.00%
+4.61%
-0.71%
$ 1.07M
$ 20.50M
1020
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.08255
-0.21%
-1.65%
-0.64%
$ 1.07M
$ 651.17K
1021
$ 0.001745
+0.06%
+0.92%
-8.11%
$ 1.06M
$ 57.00M
1022
OORT
OORTOORT
$ 0.001371
-0.49%
-6.16%
+17.32%
$ 1.06M
$ 37.86M
1023
$ 109.67
-0.02%
-2.94%
-3.21%
$ 1.06M
$ 524.09
1024
$ 80.95
+0.11%
+0.37%
+1.24%
$ 1.06M
$ 652.67
1025
$ 183.77
+0.01%
+3.09%
+4.54%
$ 1.05M
$ 289.48
1026
Particl
ParticlPART
$ 0.0667
0.00%
+45.75%
+0.90%
$ 1.05M
$ 63.81K
1027
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.00498
0.00%
-4.60%
+160.46%
$ 1.03M
$ 593.98K
1028
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0010101
+0.64%
-0.10%
-2.87%
$ 1.02M
$ 61.31M
1029
NuNet
NuNetNTX
$ 0.001998
-0.05%
-2.54%
+8.77%
$ 1.01M
$ 20.48M
1030
$ 164.95
-0.31%
+0.63%
-1.83%
$ 1.00M
$ 374.66
1031
Saros
SarosSAROS
$ 0.0003036
-0.66%
+1.44%
+2.20%
$ 1.00M
$ 194.37M
1032
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000695
-0.57%
0.00%
0.00%
$ 1.00M
$ 575.51M
1033
$ 32.68
-0.77%
-1.37%
-6.60%
$ 989.35K
$ 1.66K
1034
$ 269.63
-0.13%
-2.73%
-0.30%
$ 982.09K
$ 203.84
1035
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.0107
-1.85%
-2.75%
-10.92%
$ 975.17K
$ 4.69M
1036
Scallop
ScallopSCA
$ 0.0062
-1.64%
-3.23%
-15.49%
$ 962.94K
$ 226.19K
1037
$ 772.84
+0.07%
+3.38%
+4.39%
$ 962.46K
$ 74.61
1038
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0013088
+0.02%
-1.42%
+0.39%
$ 957.42K
$ 76.98M
1039
HTR
HTRHTR
$ 0.00184
+1.94%
+8.70%
-5.46%
$ 946.95K
$ 47.43M
1040
$ 341.08
-0.06%
-1.28%
-2.76%
$ 944.77K
$ 161.32
1041
$ 153.56
-1.18%
+1.76%
+27.11%
$ 939.29K
$ 357.51
1042
$ 0.001443
-0.14%
+2.75%
-1.95%
$ 935.47K
$ 24.25M
1043
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.00185
0.00%
-8.20%
-20.03%
$ 930.53K
$ 1.95M
1044
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002491
-0.04%
+0.12%
-0.04%
$ 925.20K
$ 184.31M
1045
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006387
-0.02%
-7.39%
+4.59%
$ 920.92K
$ 171.41M
1046
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.0193
-2.65%
-7.54%
-4.17%
$ 911.38K
$ 609.85K
1047
$ 437.2
+0.12%
-0.04%
+0.07%
$ 907.39K
$ 129.24
1048
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.0023
0.00%
+10.68%
-2.56%
$ 904.25K
$ 2.00M
1049
$ 104.15
+0.03%
-1.66%
-0.01%
$ 900.88K
$ 550.34
1050
$ 77.37
+0.62%
+4.59%
+5.87%
$ 897.16K
$ 780.23
1051
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01259
-0.16%
-0.95%
-3.02%
$ 886.69K
$ 1.67M
1052
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.002913
+0.62%
-0.24%
+8.52%
$ 881.10K
$ 3.99M
1053
$ 19.9
-1.04%
-4.08%
-8.05%
$ 877.01K
$ 2.94K
1054
Energi
EnergiNRG
$ 0.00844
-0.12%
-4.30%
-4.20%
$ 867.86K
$ 1.32M
1055
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.008239
+0.06%
-0.05%
-4.83%
$ 860.56K
$ 6.55M
1056
$ 533.15
+0.08%
-2.70%
+0.01%
$ 860.21K
$ 105.11
1057
$ 44.49
-0.11%
-8.16%
+3.03%
$ 849.82K
$ 1.34K
1058
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.00336
0.00%
-12.73%
+50.00%
$ 839.64K
$ 6.89M
1059
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.000000000925
-1.25%
-1.04%
-5.17%
$ 831.94K
$ 62.00T
1060
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000009055
-2.47%
-11.62%
-3.98%
$ 821.96K
$ 6.31B
1061
$ 338.04
+0.26%
+2.98%
+1.94%
$ 810.89K
$ 166.05
1062
$ 66.75
-0.36%
-8.20%
-4.60%
$ 808.68K
$ 931.69
1063
PointPay
PointPayPXP
$ 0.02649
+0.11%
-0.26%
+3.15%
$ 795.30K
$ 6.38M
1064
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.01289
+0.31%
-1.45%
-4.23%
$ 793.63K
$ 2.03M
1065
$ 400.06
-0.12%
+0.55%
+4.11%
$ 784.12K
$ 149.13
1066
NODE
NODENODE
$ 0.005862
-0.24%
-0.53%
-2.88%
$ 781.54K
$ 9.93M
1067
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.00006426
+1.31%
+7.25%
+15.57%
$ 779.57K
$ 46.56M
1068
Sentio
SentioST
$ 0.01385
+0.36%
-0.57%
-5.33%
$ 776.16K
$ 4.12M
1069
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.0006476
-2.94%
+6.08%
+123.75%
$ 771.63K
$ 177.32M
1070
Warden
WardenWARD
$ 0.003188
-3.83%
+0.76%
-4.64%
$ 766.98K
$ 36.80M
1071
$ 1,831.64
-0.03%
+0.92%
-2.29%
$ 765.88K
$ 30.11
1072
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.007718
+0.55%
+0.53%
+9.44%
$ 759.45K
$ 6.97M
1073
$ 283.99
-0.18%
-1.93%
-0.78%
$ 744.69K
$ 201.92
1074
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00161
0.00%
-3.73%
-0.64%
$ 740.41K
$ 720.23K
1075
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000010844
+2.22%
-2.89%
-5.19%
$ 713.78K
$ 52.05T
1076
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01673
0.00%
-0.65%
-2.90%
$ 710.82K
$ 1.29M
1077
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00071
-1.41%
-11.39%
-21.35%
$ 700.39K
$ 72.80M
1078
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.00000000147
-0.20%
-2.43%
-0.80%
$ 695.53K
$ 38.39T
1079
Arowana
ArowanaARW
$ 0.03061
-0.50%
-1.12%
-42.53%
$ 688.24K
$ 43.04K
1080
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.00161
-0.06%
-2.07%
+5.44%
$ 683.62K
$ 34.74M
1081
$ 131.36
-0.98%
-9.44%
-3.25%
$ 682.32K
$ 497.53
1082
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.0339
-0.58%
-9.23%
-24.56%
$ 675.59K
$ 1.27M
1083
$ 447.75
-0.07%
-0.03%
+0.29%
$ 674.15K
$ 121.79
1084
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.7093
0.00%
-1.79%
+1.94%
$ 665.53K
$ 81.38K
1085
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.007741
+0.05%
-1.54%
-2.75%
$ 665.38K
$ 7.39M
1086
$ 42.49
-0.73%
-4.64%
+1.05%
$ 662.85K
$ 1.39K
1087
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.000000705
0.00%
-1.12%
+3.71%
$ 661.03K
$ 20.44M
1088
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00693
0.00%
+13.42%
-2.67%
$ 658.59K
$ 268.50K
1089
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0013978
+0.04%
-1.31%
-0.96%
$ 644.16K
$ 59.35M
1090
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004974
+0.10%
+0.65%
+5.49%
$ 627.28K
$ 55.19M
1091
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.002836
-0.04%
+0.64%
-0.98%
$ 623.59K
$ 18.90M
1092
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00005841
-0.07%
-2.10%
-9.09%
$ 616.52K
$ 1.22B
1093
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03767
-0.26%
+1.87%
+1.59%
$ 612.98K
$ 1.47M
1094
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0009431
-0.26%
-0.54%
+25.85%
$ 600.69K
$ 59.19M
1095
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.015791
+0.11%
-2.49%
+17.06%
$ 591.89K
$ 2.07M
1096
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.006117
-0.13%
+9.92%
+1.36%
$ 589.75K
$ 10.33M
1097
Rubic
RubicRBC
$ 0.003528
0.00%
-1.62%
+1.41%
$ 583.29K
$ 8.84M
1098
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.0001537
-0.45%
-4.59%
-15.54%
$ 582.09K
$ 1.25B
1099
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0491
-0.62%
-1.83%
-1.63%
$ 580.80K
$ 4.06M
1100
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.00001551
+0.13%
-5.19%
-8.10%
$ 579.63K
$ 1.82B
1101
ARC
ARCARC
$ 0.000558
0.00%
-2.96%
-8.82%
$ 574.74K
$ 1.35M
1102
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.008347
+0.02%
+2.49%
-2.57%
$ 574.26K
$ 5.97M
1103
$ 514.94
-0.04%
+4.08%
+7.23%
$ 572.77K
$ 115.26
1104
Baanx
BaanxBXX
$ 0.002287
0.00%
-26.07%
-24.30%
$ 569.83K
$ 1.92M
1105
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05532
-0.04%
-1.07%
-0.16%
$ 568.30K
$ 542.73K
1106
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.00003283
+0.91%
+0.67%
+3.11%
$ 566.31K
$ 109.84M
1107
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.001655
-0.31%
-11.20%
-18.46%
$ 555.56K
$ 43.35M
1108
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.00003139
0.00%
-12.39%
+14.02%
$ 549.46K
$ 269.93M
1109
Radiant
RadiantRXD
$ 0.000034
-5.56%
-19.05%
-40.35%
$ 540.60K
$ 1.42B
1110
$ 270.35
-0.08%
-1.15%
-0.86%
$ 538.90K
$ 204.87
1111
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.00035
-0.77%
+0.64%
+15.97%
$ 529.68K
$ 150.17M
1112
BABB
BABBBAX
$ 0.000006277
-0.21%
+0.30%
+2.89%
$ 522.75K
$ 8.77B
1113
$ 23.327
+0.07%
+12.50%
+4.25%
$ 516.71K
$ 3.52K
1114
Asentum
AsentumASE
$ 0.001714
+2.26%
-3.80%
-5.60%
$ 509.12K
$ 27.30M
1115
Fluence
FluenceFLT
$ 0.0017506
+0.68%
+0.15%
+24.50%
$ 503.65K
$ 35.79M
1116
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.00451
-0.07%
-1.72%
-3.53%
$ 474.66K
$ 4.95M
1117
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001297
+0.15%
+0.86%
-0.61%
$ 470.32K
$ 216.34M
1118
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0463
0.00%
+2.21%
+2.21%
$ 465.45K
$ 1.85M
1119
$ 10.15
-0.28%
+0.35%
+2.79%
$ 464.44K
$ 7.29K
1120
Coral Protocol
Coral ProtocolCORAL
$ 0.00005402
0.00%
-2.46%
-0.64%
$ 462.06K
$ 2.46M
1121
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0041562
+0.61%
-24.37%
+49.11%
$ 446.42K
$ 21.58M
1122
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.0006384
-0.08%
+0.39%
+8.33%
$ 440.68K
$ 49.28M
1123
$ 12.47
0.00%
-7.86%
+17.36%
$ 439.43K
$ 5.42K
1124
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.02128
-0.19%
-1.35%
-2.92%
$ 427.19K
$ 2.05M
1125
XELS
XELSXELS
$ 0.020177
0.00%
-0.57%
-0.79%
$ 423.72K
$ 965.67K
1126
EPNS
EPNSPUSH
$ 0.004665
-0.13%
-5.01%
-3.90%
$ 423.03K
$ 10.42M
1127
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000671
+0.60%
-5.36%
-4.82%
$ 418.73K
$ 44.86M
1128
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.06393
+0.69%
+1.55%
+1.94%
$ 412.12K
$ 831.06K
1129
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.05285
+0.25%
-1.66%
+1.19%
$ 405.82K
$ 1.02M
1130
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004057
+0.05%
-3.01%
-1.17%
$ 405.80K
$ 137.04M
1131
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.02065
0.00%
+3.35%
-7.56%
$ 396.58K
$ 63.35K
1132
EstateX
EstateXESX
$ 0.000415
0.00%
-0.95%
+79.65%
$ 393.79K
$ 11.57M
1133
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001494
+0.07%
-2.35%
-2.03%
$ 392.92K
$ 14.16B
1134
$ 0.00603
-0.33%
-1.63%
-2.58%
$ 387.12K
$ 4.85M
1135
Bazaars
BazaarsBZR
$ 62.118
+0.14%
-1.96%
+0.30%
$ 386.31K
$ 3.21K
1136
$ 53.86
-1.06%
+1.06%
+7.91%
$ 384.89K
$ 1.10K
1137
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.001505
+0.33%
+2.17%
-15.17%
$ 382.57K
$ 108.96M
1138
Vertus
VertusVERT
$ 0.0007241
-1.00%
-0.96%
-0.23%
$ 381.11K
$ 26.67M
1139
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.02072
-0.05%
-0.82%
-4.28%
$ 370.54K
$ 2.60M
1140
$ 19.26
-0.26%
-0.67%
-1.08%
$ 366.62K
$ 2.98K
1141
$ 6.167
+0.29%
-3.04%
-0.85%
$ 355.80K
$ 8.76K
1142
$ 9.66
+0.52%
-4.16%
-17.07%
$ 350.01K
$ 6.10K
1143
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.01782
-1.89%
-2.27%
+11.75%
$ 344.61K
$ 3.14M
1144
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000265
0.00%
+4.35%
-36.54%
$ 340.68K
$ 1.08B
1145
Factor
FactorFACT
$ 0.2909
+0.70%
+13.00%
-10.38%
$ 339.35K
$ 4.32K
1146
myDid
myDidSYL
$ 0.00004365
+0.44%
-0.07%
+5.10%
$ 337.35K
$ 398.74M
1147
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.0006098
-0.29%
+0.18%
-8.29%
$ 335.04K
$ 93.08M
1148
$ 25.05
+0.31%
+9.96%
-6.18%
$ 328.74K
$ 2.31K
1149
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0004708
-0.44%
+13.71%
+5.05%
$ 322.36K
$ 120.57M
1150
$ 161.22
+0.38%
+4.96%
+4.55%
$ 321.62K
$ 380.22
1151
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.0001839
+17.89%
+24.44%
+18.08%
$ 321.21K
$ 2.74M
1152
PLEARN
PLEARNPLN
$ 0.00372
-0.80%
+8.82%
+1.09%
$ 318.44K
$ 15.64M
1153
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.0302
+0.16%
-9.07%
-8.88%
$ 309.90K
$ 1.89M
1154
Rabi
RabiRABI
$ 0.0005077
+0.06%
-1.36%
-0.16%
$ 309.59K
$ 45.70M
1155
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00005948
+0.34%
-2.16%
+0.69%
$ 309.38K
$ 3.70B
1156
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1065
+0.84%
-1.92%
-2.18%
$ 307.55K
$ 501.55K
1157
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.0005335
-0.19%
-4.96%
-3.76%
$ 304.30K
$ 106.80M
1158
Dynex
DynexDNX
$ 0.002722
-1.46%
-11.35%
-28.84%
$ 303.82K
$ 8.19M
1159
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.00007699
+0.10%
-0.77%
-0.77%
$ 301.01K
$ 706.67M
1160
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004495
+0.38%
+0.31%
-2.88%
$ 298.20K
$ 4.14M
1161
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.001306
+0.23%
-5.51%
-13.01%
$ 295.67K
$ 25.86M
1162
$ 17.46
+0.06%
-2.29%
+0.58%
$ 295.62K
$ 3.36K
1163
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.001183
0.00%
-2.47%
-4.44%
$ 292.79K
$ 45.81M
1164
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.004001
+0.02%
+0.13%
-4.28%
$ 281.43K
$ 9.65M
1165
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.000156
0.00%
-16.04%
+5.98%
$ 273.00K
$ 44.01M
1166
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.001885
0.00%
+0.05%
+31.63%
$ 262.96K
$ 31.03K
1167
$ 125.69
+0.24%
+1.49%
+1.32%
$ 261.45K
$ 458.84
1168
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.001613
-0.06%
-1.10%
-5.84%
$ 260.83K
$ 16.16M
1169
TENUP
TENUPTUP
$ 0.0024
+3.90%
+1.69%
-1.64%
$ 252.89K
$ 346.82K
1170
$ 18.55
-0.11%
-3.25%
-5.02%
$ 235.37K
$ 3.00K
1171
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.0003589
-0.76%
-4.46%
+22.50%
$ 227.93K
$ 128.65M
1172
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000564
-0.35%
-0.35%
-1.39%
$ 224.00K
$ 12.28M
1173
$ 191.92
+0.45%
+0.63%
-12.64%
$ 215.16K
$ 298.53
1174
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0004034
-0.27%
+26.17%
+23.29%
$ 208.65K
$ 46.05M
1175
$ 55.29
-0.47%
-2.64%
+3.31%
$ 198.04K
$ 999.66
1176
SOON
SOONMRSOON
$ 0.000002998
+0.54%
-7.03%
-7.03%
$ 197.84K
$ 19.21B
1177
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.00165
0.00%
+1.85%
-35.29%
$ 188.83K
$ 1.53M
1178
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002688
+0.10%
+24.29%
-2.72%
$ 187.83K
$ 2.13B
1179
FREEdom Coin
FREEdom CoinFREEDOM
$ 0.00000001867
+2.87%
-8.42%
+4.55%
$ 184.96K
$ 78.38B
1180
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.001379
0.00%
-0.93%
-2.89%
$ 182.71K
$ 10.99M
1181
enfineo
enfineoENF
$ 0.004185
-0.17%
+14.73%
+23.07%
$ 169.96K
$ 8.65M
1182
$ 810.14
-0.05%
-1.05%
-3.84%
$ 169.16K
$ 74.22
1183
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001408
+0.71%
+0.79%
+50.80%
$ 156.87K
$ 26.48M
1184
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0002813
0.00%
-11.15%
+3.34%
$ 154.69K
$ 25.88M
1185
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000007037
+0.01%
-1.15%
+10.54%
$ 148.21K
$ 10.35B
1186
Eclipse
EclipseES
$ 0.001103
+0.27%
-3.24%
-17.52%
$ 146.71K
$ 47.17M
1187
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.000722
+0.55%
+0.21%
-1.67%
$ 146.14K
$ 11.10M
1188
$ 525.86
-0.09%
-4.20%
-3.15%
$ 141.28K
$ 110.63
1189
$ 143.28
-0.10%
+1.19%
-0.34%
$ 140.45K
$ 394.05
1190
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001866
-0.11%
-0.80%
-0.32%
$ 140.37K
$ 9.71M
1191
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.01944
-1.91%
-3.60%
-1.25%
$ 133.19K
$ 2.81M
1192
Bull
BullBULL
$ 0.00013
-0.77%
-10.50%
-11.90%
$ 129.59K
$ 407.56M
1193
$ 668.37
-0.03%
-2.74%
-5.39%
$ 122.46K
$ 80.53
1194
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005935
+0.20%
+1.00%
-19.79%
$ 119.26K
$ 93.12M
1195
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.000234
+0.21%
-0.21%
+1.03%
$ 117.90K
$ 259.11M
1196
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.004973
+0.04%
+0.02%
-8.53%
$ 117.05K
$ 3.43M
1197
$ 1,946.43
0.00%
-3.13%
+0.50%
$ 107.94K
$ 29.39
1198
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001915
0.00%
-1.64%
-7.84%
$ 107.13K
$ 51.98M
1199
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.02123
+0.29%
-1.91%
+13.13%
$ 106.60K
$ 2.57M
1200
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01062
0.00%
+4.63%
-9.46%
$ 106.23K
$ 2.49M
1201
$ 211.01
+0.36%
-5.23%
-6.31%
$ 102.94K
$ 286.63
1202
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.000233
0.00%
-0.55%
-0.89%
$ 99.94K
$ 28.42M
1203
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0008937
-0.02%
-1.62%
-2.56%
$ 99.94K
$ 65.20M
1204
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.0001976
+2.22%
-12.22%
-7.92%
$ 96.73K
$ 29.96M
1205
$ 15.82
+0.06%
-7.20%
+12.89%
$ 92.88K
$ 3.70K
1206
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.0009619
+0.53%
-4.69%
-12.03%
$ 88.18K
$ 59.58M
1207
$ 309.52
+0.34%
-2.39%
-1.93%
$ 79.83K
$ 178.56
1208
$ 851.55
+0.16%
-0.20%
-5.04%
$ 79.59K
$ 66.60
1209
$ 70.66
+0.48%
+1.51%
+2.92%
$ 78.90K
$ 816.70
1210
$ 4.505
-0.04%
+9.24%
+0.36%
$ 78.23K
$ 13.84K
1211
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02346
-0.04%
-0.55%
+12.30%
$ 78.01K
$ 2.33M
1212
$ 16.31
-0.31%
+1.43%
+2.78%
$ 73.61K
$ 3.61K
1213
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000994
-0.10%
+0.10%
-2.55%
$ 71.75K
$ 6.68M
1214
$ 223.68
-0.21%
+0.71%
+2.80%
$ 71.39K
$ 254.39
1215
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006307
-0.05%
+0.19%
-4.53%
$ 69.01K
$ 9.73M
1216
$ 394.83
+0.05%
+3.46%
+5.93%
$ 65.98K
$ 145.54
1217
$ 48.4
-0.50%
-0.54%
+0.92%
$ 64.64K
$ 1.18K
1218
$ 896.01
-0.09%
+5.31%
+4.52%
$ 64.51K
$ 69.55
1219
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.0022237
+0.10%
-1.32%
-1.62%
$ 58.14K
$ 11.52M
1220
$ 530.35
+0.06%
-5.99%
-1.44%
$ 58.13K
$ 112.23
1221
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.00073
0.00%
+1.39%
+23.73%
$ 51.95K
$ 2.66K
1222
$ 19.78
+0.10%
-5.12%
-13.83%
$ 49.14K
$ 2.72K
1223
$ 51.53
+0.27%
+1.12%
+0.76%
$ 44.75K
$ 1.11K
1224
$ 3.215
+0.34%
-0.62%
+2.25%
$ 44.46K
$ 19.34K
1225
$ 6.221
+0.11%
+11.22%
+17.97%
$ 44.18K
$ 11.88K
1226
MASS
MASSMASS
$ 0.0004374
+1.03%
-5.27%
+4.14%
$ 43.16K
$ 115.56M
1227
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.001819
-1.46%
-9.87%
-17.40%
$ 41.64K
$ 25.60M
1228
$ 414.39
-0.20%
-0.79%
+4.24%
$ 41.15K
$ 136.99
1229
$ 201.62
+0.29%
-0.42%
+0.58%
$ 41.12K
$ 305.66
1230
$ 2.392
+2.82%
+0.73%
+8.15%
$ 38.34K
$ 26.15K
1231
$ 315.99
-1.17%
-5.98%
-13.22%
$ 35.88K
$ 186.47
1232
$ 131.23
-0.35%
+1.69%
+0.85%
$ 34.47K
$ 436.36
1233
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00003105
-0.22%
-4.74%
-4.21%
$ 33.80K
$ 582.22M
1234
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.0011369
+0.37%
-9.83%
-8.81%
$ 32.78K
$ 45.45M
1235
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005871
+0.75%
-1.08%
-11.91%
$ 29.96K
$ 1.27M
1236
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000008521
+0.71%
+82.45%
+103.09%
$ 29.55K
$ 985.13B
1237
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000835
0.00%
0.00%
0.00%
$ 29.47K
$ 210.45M
1238
$ 181.4
+0.29%
+1.01%
+2.88%
$ 28.50K
$ 305.38
1239
$ 250.13
-0.14%
+0.63%
-0.08%
$ 28.46K
$ 217.37
1240
$ 25.82
+0.08%
+0.39%
-0.31%
$ 26.81K
$ 2.24K
1241
$ 124.31
+0.50%
+4.34%
+4.50%
$ 24.21K
$ 463.64
1242
$ 20.09
0.00%
-1.18%
-11.22%
$ 23.54K
$ 2.74K
1243
$ 7.46
+0.40%
-5.34%
+12.71%
$ 22.71K
$ 8.57K
1244
$ 230.42
+0.06%
+0.77%
+0.83%
$ 21.66K
$ 234.42
1245
$ 50.35
+0.06%
+0.10%
-0.02%
$ 17.76K
$ 1.12K
1246
$ 64.4
+0.25%
+0.08%
-0.67%
$ 16.97K
$ 895.77
1247
$ 14.2
-0.07%
+0.28%
-1.25%
$ 15.76K
$ 4.15K
1248
$ 597.03
-0.04%
+1.48%
+5.24%
$ 13.90K
$ 92.37
1249
$ 293.32
-0.14%
-0.35%
-2.13%
$ 13.49K
$ 201.64
1250
$ 383.38
-0.36%
-2.12%
-0.14%
$ 13.39K
$ 145.69
1251
$ 249.26
+0.33%
+0.50%
+0.59%
$ 12.62K
$ 220.61
1252
$ 581.68
-0.12%
+2.03%
+5.26%
$ 10.12K
$ 95.75
1253
$ 15.07
+0.33%
-5.08%
-7.92%
$ 8.37K
$ 3.78K
1254
$ 527.65
+0.17%
+5.27%
+9.68%
$ 8.07K
$ 107.05
1255
$ 96.81
-0.15%
+0.31%
+1.30%
$ 7.40K
$ 618.19
1256
$ 263.24
+0.11%
+2.27%
+3.72%
$ 6.00K
$ 221.97
1257
$ 24.61
+0.12%
+0.24%
+3.49%
$ 5.77K
$ 2.33K
1258
$ 169.2
-0.43%
-2.62%
-0.63%
$ 5.39K
$ 348.85
1259
$ 370.23
0.00%
+5.11%
+8.11%
$ 4.97K
$ 165.32
1260
$ 222.37
-0.06%
+0.49%
+0.04%
$ 4.80K
$ 264.92
1261
$ 159.03
-0.22%
-0.06%
-0.62%
$ 3.10K
$ 373.89
1262
$ 116.24
-0.65%
+2.59%
+15.84%
$ 2.19K
$ 498.59
1263
$ 137.1
-0.08%
+2.13%
+0.14%
$ 1.82K
$ 424.86
1264
$ 131.44
+0.30%
-0.72%
+6.46%
$ 1.75K
$ 406.39
1265
$ 96.31
-0.16%
-3.98%
+1.39%
$ 1.28K
$ 584.99
1266
$ 16.17
0.00%
-1.46%
+1.19%
$ 1.28K
$ 3.51K
1267
$ 810.6
+0.07%
+4.65%
+7.01%
$ 1.02K
$ 76.52
1268
$ 344.48
+0.13%
-0.28%
+0.44%
$ 889.34
$ 162.70
1269
$ 484.63
-0.09%
-0.06%
+1.95%
$ 260.31
$ 122.24
1270
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001656
+0.12%
+9.22%
+13.44%
--
$ 103.84B
1271
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.017946
-3.40%
-21.27%
-3.42%
--
$ 13.05M
1272
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.6012
0.00%
0.00%
-0.20%
--
$ 83.13K
1273
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.04101
+0.53%
-19.83%
-95.05%
--
$ 839.64K
1274
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.0301
-5.88%
+30.51%
+38.98%
--
$ 7.04M
1275
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.581
0.00%
-2.67%
+6.57%
--
$ 1.75K
1276
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 9.11
0.00%
0.00%
-2.59%
--
$ 5.00
1277
XTM
XTMXTM
$ 0.000387
-2.00%
-8.84%
-7.11%
--
$ 6.92M
1278
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.3287
-1.38%
-11.93%
-5.29%
--
$ 3.63M
1279
UNC
UNCUNC
$ 0.0004535
-0.04%
-6.14%
-18.16%
--
$ 133.17M
1280
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.01012
-3.35%
-4.74%
-51.62%
--
$ 145.54M
1281
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.013376
+0.13%
+1.29%
+5.15%
--
$ 14.60M
1282
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.0011607
+1.07%
+8.66%
+8.00%
--
$ 92.12M
1283
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4531
+0.42%
-3.92%
-7.47%
--
$ 146.80K
1284
$ 61.99
+0.85%
-3.07%
-15.45%
--
$ 941.52
1285
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.0082
0.00%
+0.40%
-14.98%
--
$ 198.88K
1286
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000003938
+0.15%
-3.59%
-1.84%
--
$ 14.87T
1287
dovu
dovuDOVU
$ 0.0020705
0.00%
+0.16%
+20.42%
--
$ 677.41
1288
NEET
NEETNEET
$ 0.01872
+0.80%
-10.47%
+5.29%
--
$ 2.86M
1289
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002721
+5.03%
+2.96%
-19.58%
--
$ 22.26M
1290
up
upUPROBINHOOD
$ 0.4057
-8.59%
-7.58%
-7.58%
--
$ 98.08K
1291
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.875
-0.01%
+2.37%
+0.78%
--
$ 14.59K
1292
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 0.851
+0.01%
+0.01%
-1.88%
--
$ 71.85
1293
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.013784
-0.09%
-3.23%
-2.66%
--
$ 1.11M
1294
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.075
+0.28%
-2.37%
-5.05%
--
$ 819.62
1295
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.0017209
+0.41%
+7.62%
-1.83%
--
$ 14.38M
1296
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.01023
+0.11%
-1.24%
+10.73%
--
$ 971.24K
1297
$ 23.13
+0.91%
-5.20%
+3.00%
--
$ 2.36K
1298
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 140.59K
1299
xx network
xx networkXX
$ 0.00348
+2.35%
+6.75%
-5.18%
--
$ 256.97K
1300
ONI
ONIONI
$ 0.00609
+0.18%
-2.60%
-3.55%
--
$ 5.30M
1301
$ 28.9
+0.80%
-2.46%
--
--
$ 2.24K
1302
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.07594
-0.51%
-1.21%
+1.11%
--
$ 2.90M
1303
Cattoverse
CattoverseCS
$ 0.000084
-4.55%
-25.66%
+7.69%
--
$ 9.27M
1304
$ 158
-0.30%
-7.11%
-0.86%
--
$ 370.47
1305
TICS
TICSTICS
$ 0.01812
-0.06%
-4.52%
-6.51%
--
$ 5.07M
1306
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.001231
0.00%
+0.73%
-0.72%
--
$ 3.96M
1307
$ 19.28
-0.05%
-1.08%
-2.04%
--
$ 2.84K
1308
$ 0.00965
0.00%
+6.28%
+6.63%
--
$ 12.06K
1309
Mixin
MixinXIN
$ 50.65
+0.02%
-0.88%
+0.89%
--
$ 43.03
1310
STONK
STONKSTONK
$ 0.011357
-2.18%
+31.87%
+234.54%
--
$ 11.48M
1311
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.0004302
0.00%
-0.14%
+77.04%
--
$ 22.03M
1312
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.002872
-0.88%
-3.21%
-3.72%
--
$ 6.38M
1313
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002315
+0.12%
+1.05%
+20.51%
--
$ 260.59M
1314
Nexum
NexumNEXM
$ 0.003857
0.00%
-6.41%
-3.94%
--
$ 957.77K
1315
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.0005463
+0.04%
+0.07%
-1.09%
--
$ 41.72M
1316
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.010405
+0.35%
-1.04%
-23.02%
--
$ 5.51M
1317
QBX
QBXQBX
$ 0.0008638
+0.14%
-6.82%
-20.45%
--
$ 9.56M
1318
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.375
-0.02%
+0.39%
+5.05%
--
$ 13.27K
1319
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.05689
+0.63%
-5.52%
-4.77%
--
$ 3.14M
1320
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0065861
-0.05%
-0.65%
-1.69%
--
$ 25.46M
1321
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1797
+0.39%
-1.86%
-2.07%
--
$ 4.54K
1322
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.0003691
-3.58%
-2.73%
-70.07%
--
$ 1.84B
1323
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.000007
+8.33%
+6.87%
+42.86%
--
$ 21.53M
1324
$ 316.58
-0.27%
-0.53%
-14.73%
--
$ 179.39
1325
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.004546
0.00%
-0.02%
-0.02%
--
$ 11.39M
1326
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.02287
-0.44%
-6.16%
-10.23%
--
$ 3.75M
1327
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03195
+0.63%
-0.19%
-1.60%
--
$ 2.51M
1328
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.003862
+0.31%
-7.16%
-2.08%
--
$ 15.25M
1329
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001898
+0.90%
-1.14%
-9.31%
--
$ 298.39M
1330
Love Bit
Love BitLB
$ 0.0000000801
0.00%
0.00%
-2.20%
--
$ 76.92B
1331
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005218
+0.04%
0.00%
-41.51%
--
$ 10.35M
1332
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.0010021
+0.03%
-5.11%
-3.79%
--
$ 54.84M
1333
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.02077
+0.24%
+0.10%
+0.14%
--
$ 782.71K
1334
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00799
0.00%
-0.62%
-0.75%
--
$ 727.33K
1335
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.0004417
+1.85%
-1.83%
-18.98%
--
$ 130.09M
1336
XP8
XP8XP8
$ 0.00085
0.00%
+1.15%
+10.00%
--
$ 92.75K
1337
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01923
-17.34%
+25.97%
-18.45%
--
$ 378.81K
1338
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.09254
-0.86%
-0.84%
-6.71%
--
$ 1.72M
1339
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.007465
+1.56%
+11.79%
-4.97%
--
$ 7.69M
1340
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.002337
+0.60%
-7.41%
+98.98%
--
$ 28.20M
1341
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000858
-0.35%
-5.51%
-4.14%
--
$ 9.62M
1342
Nesa
NesaNES
$ 0.2032
-0.15%
-3.76%
-1.37%
--
$ 389.90K
1343
$ 208.05
+0.31%
+1.81%
--
--
$ 295.50
1344
Unibase
UnibaseUB
$ 0.14874
-0.28%
+13.18%
-3.19%
--
$ 1.53M
1345
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.14694
+0.25%
+10.38%
-8.91%
--
$ 852.68K
1346
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.00000027
+2.00%
-1.82%
-6.25%
--
$ 88.12B
1347
$ 88.13
+0.06%
-4.41%
-2.81%
--
$ 705.05
1348
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00002064
+1.24%
-5.14%
-11.50%
--
$ 2.79B
1349
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.000293
-13.12%
-27.71%
-94.10%
--
$ 185.17M
1350
ATLA
ATLAATLA
$ 150.5443
+0.15%
+0.07%
-0.76%
--
$ 3.44K
1351
MXN
MXNMXN
$ 0.05573
+0.07%
+0.04%
-0.09%
--
$ 1.04M
1352
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.007907
+0.33%
-40.57%
-56.05%
--
$ 2.01M
1353
$ 17.65
+0.57%
-9.12%
--
--
$ 3.85K
1354
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.06045
+0.44%
-1.22%
-1.35%
--
$ 418.33K
1355
Pons
PonsPONS
$ 0.041722
-0.08%
+2.09%
+68.13%
--
$ 5.71M
1356
Hippius
HippiusSN75
$ 3.694
-0.05%
-5.08%
+4.70%
--
$ 7.66K
1357
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.0004869
-0.10%
-2.29%
+2.14%
--
$ 24.02M
1358
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001367
+0.29%
-2.57%
-16.03%
--
$ 407.92M
1359
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.08256
-0.11%
-1.68%
+3.60%
--
$ 686.04K
1360
YOLO
YOLOYOLO
$ 0.005287
+3.27%
-1.39%
+75.82%
--
$ 14.69M
1361
DIN
DINDIN
$ 0.004073
+0.07%
-1.28%
+2.15%
--
$ 2.02M
1362
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0004585
-0.11%
-1.78%
-4.14%
--
$ 14.87M
1363
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.000739
-0.24%
-0.18%
-2.54%
--
$ 68.34M
1364
KET
KETKET
$ 0.00687
-1.68%
+33.37%
+35.58%
--
$ 14.38M
1365
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06409
+0.05%
+0.08%
+1.00%
--
$ 127.11K
1366
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.02484
+4.88%
+13.03%
+3.63%
--
$ 3.27M
1367
$ 811.21
-1.30%
-11.86%
-2.72%
--
$ 81.90
1368
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.00257
-0.27%
-0.81%
+1.90%
--
$ 3.65M
1369
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003492
-0.29%
-1.43%
-10.49%
--
$ 1.36M
1370
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.015
-11.24%
-14.59%
-81.90%
--
$ 47.67M
1371
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.002074
+7.15%
-5.79%
-43.27%
--
$ 255.15M
1372
$ 457.96
-0.05%
-0.84%
-0.70%
--
$ 132.21
1373
$ 41.15
-0.27%
-4.66%
-1.82%
--
$ 1.37K
1374
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.006618
+4.60%
+18.90%
+41.61%
--
$ 12.37M
1375
Brevis
BrevisBREV
$ 0.07034
-0.20%
-2.37%
-0.64%
--
$ 793.75K
1376
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.3565
-4.85%
+6.29%
-3.79%
--
$ 1.59K
1377
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00047154
+0.60%
+2.63%
+3.60%
--
$ 5.20M
1378
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.7776
-0.01%
-0.03%
-0.86%
--
$ 87.50K
1379
Janction
JanctionJCT
$ 0.00365
+0.82%
+0.41%
-7.00%
--
$ 6.30M
1380
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.003923
-6.85%
-16.83%
-45.88%
--
$ 14.57M
1381
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.0421
+3.56%
-30.55%
-85.51%
--
$ 8.11M
1382
Force
ForceFRC
$ 0.0002172
-0.18%
-0.14%
-0.87%
--
$ 22.00M
1383
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001768
+0.06%
0.00%
-0.51%
--
$ 32.23M
1384
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.74252
+1.43%
-0.43%
-9.77%
--
$ 19.54K
1385
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.0000965
-0.35%
-3.99%
+2.02%
--
$ 561.38M
1386
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.05837
0.00%
-3.70%
+1.25%
--
$ 167.80K
1387
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022048
-0.04%
-0.15%
-2.49%
--
$ 18.38M
1388
COCA
COCACOCA
$ 1.59509
-3.15%
-1.49%
+4.71%
--
$ 170.10K
1389
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001383
+0.07%
+0.14%
+0.95%
--
$ 86.14M
1390
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.05536
+0.48%
+3.28%
+6.02%
--
$ 1.53M
1391
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.002443
-0.04%
-1.29%
-0.12%
--
$ 22.34M
1392
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.464034
+1.23%
+2.02%
+27.31%
--
$ 1.49M
1393
$ 228.85
-0.45%
+0.54%
+1.98%
--
$ 277.97
1394
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.005784
-0.24%
+2.78%
+22.97%
--
$ 12.21M
1395
$ 105.46
-0.73%
+0.20%
--
--
$ 684.00
1396
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.01073
+0.14%
-1.32%
-0.06%
--
$ 10.25M
1397
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1918
+0.73%
-1.32%
+3.62%
--
$ 836.07K
1398
Anvil
AnvilANVL
$ 0.00079
-0.03%
-5.47%
+41.75%
--
$ 78.41M
1399
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.08189
+0.16%
+0.01%
-0.44%
--
$ 2.44M
1400
iUP
iUPIUP
$ 0.003264
+0.03%
-0.12%
-0.09%
--
$ 2.74M
1401
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004226
-0.05%
-2.71%
-3.09%
--
$ 1.30B
1402
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.1849
-1.92%
-13.11%
-24.72%
--
$ 510.91K
1403
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001501
-1.33%
0.00%
-1.98%
--
$ 37.10M
1404
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0441
0.00%
-6.78%
-4.14%
--
$ 33.43K
1405
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6542
-0.02%
+0.18%
+0.03%
--
$ 111.10K
1406
frong
frongFRONG
$ 0.005325
-3.45%
-20.12%
-44.36%
--
$ 22.59M
1407
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.00005778
+0.92%
+3.49%
-2.18%
--
$ 2.18B
1408
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.0284
-0.35%
-2.21%
+3.62%
--
$ 1.23M
1409
JGGL
JGGLJGGL
$ 4.7292
-0.62%
-9.33%
-12.85%
--
$ 126.59K
1410
PMG
PMGPMG
$ 0.0011519
0.00%
0.00%
-2.43%
--
--
1411
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.015493
+0.04%
-0.77%
+1.12%
--
$ 265.29M
1412
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.0982
+0.95%
-0.50%
+0.63%
--
$ 803.77K
1413
$ 386.29
+0.11%
-7.48%
-5.05%
--
$ 146.14
1414
Myros
MyrosMY
$ 0.014
+0.75%
-87.02%
-67.31%
--
$ 126.77M
1415
TronBank
TronBankTBK
$ 0.6054
+0.10%
-0.53%
-0.75%
--
$ 109.63K
1416
Arrow
ArrowARROW
$ 0.1911
-1.27%
-10.76%
-30.17%
--
$ 321.79K
1417
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005848
+0.02%
-0.05%
+0.03%
--
$ 4.46M
1418
PermawebDAO
PermawebDAOPERM
$ 0.000081
-2.41%
-28.32%
-10.00%
--
$ 16.86M
1419
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.000017182
+0.45%
-1.07%
+0.40%
--
$ 1.92B
1420
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.002179
+0.09%
-3.08%
-4.99%
--
$ 27.03M
1421
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 1.0002
+0.01%
+0.02%
+0.02%
--
$ 55.63K
1422
SBTC
SBTCSBTC
$ 64,312.28
+0.14%
-1.30%
-0.30%
--
$ 0.32
1423
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.3397
-0.55%
-3.31%
-22.99%
--
$ 621.90K
1424
FUSD
FUSDFUSD
$ 1
0.00%
0.00%
-0.01%
--
$ 95.73K
1425
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0003563
+0.45%
-0.91%
-10.81%
--
$ 158.87M
1426
REAL
REALASSET
$ 0.25959
+0.18%
+0.24%
-1.00%
--
$ 1.60M
1427
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.06323
-0.17%
-1.67%
+2.61%
--
$ 1.30M
1428
$ 9.15
-0.11%
-3.48%
-8.76%
--
$ 5.99K
1429
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.07002
+0.10%
+4.28%
+16.01%
--
$ 108.78K
1430
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001398
+0.22%
+0.36%
-1.97%
--
$ 23.33M
1431
$ 238.53
-0.14%
-5.50%
+1.71%
--
$ 252.23
1432
The Index
The IndexINDEX
$ 0.010134
-1.13%
-9.94%
+8.58%
--
$ 6.24M
1433
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001135
+0.09%
-0.35%
-6.28%
--
$ 16.19M
1434
$ 321.98
+0.15%
-16.59%
+1.50%
--
$ 211.44
1435
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.017484
+0.05%
-2.56%
-6.32%
--
$ 3.84M
1436
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.06205
+0.02%
-1.43%
+0.10%
--
$ 1.00M
1437
BRL
BRLBRL
$ 0.1948
0.00%
-0.61%
+0.26%
--
$ 1.26M
1438
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009901
0.00%
+0.05%
0.00%
--
$ 1.76B
1439
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.0537
+0.32%
-13.30%
+17.03%
--
$ 1.80M
1440
$ 50.29
-0.91%
-0.63%
-5.88%
--
$ 1.17K
1441
Fefer
FeferFEFER
$ 0.002157
-1.49%
-10.85%
-11.31%
--
$ 31.97M
1442
Unitas
UnitasUP
$ 0.37903
-0.05%
+2.51%
+13.24%
--
$ 157.91K
1443
LIF3
LIF3LIF3
$ 0.000543
+0.18%
+2.41%
-59.14%
--
$ 120.56M
1444
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00022287
+0.19%
-0.38%
-6.42%
--
$ 43.22M
1445
2u2
2u22U2
$ 0.00408
+2.39%
+3.13%
-75.65%
--
$ 4.10M
1446
Meteora
MeteoraMET
$ 0.157
+0.96%
-2.48%
-5.17%
--
$ 437.27K
1447
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.043351
+0.21%
+1.56%
+0.26%
--
$ 198.52M
1448
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.00279
-0.11%
-7.94%
-4.90%
--
$ 23.92M
1449
$ 72.8
-1.04%
-15.34%
-5.58%
--
$ 1.17K
1450
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 72.16
-0.76%
-0.73%
-0.26%
--
$ 218.58
1451
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 20.0501
+0.21%
-1.09%
-4.95%
--
$ 1.16K
1452
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.010243
-0.31%
+0.01%
-0.15%
--
$ 1.18M
1453
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0005875
+0.19%
-1.95%
-10.17%
--
$ 172.67M
1454
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.5967
+2.75%
-3.40%
+9.03%
--
$ 125.75K
1455
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 55.326
-0.15%
-1.72%
-0.77%
--
$ 1.04K
1456
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.012653
+1.73%
+4.74%
+18.04%
--
$ 4.85M
1457
Perle
PerlePRL
$ 0.3114
+0.10%
+4.75%
+20.15%
--
$ 267.49K
1458
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.2015
-0.64%
+3.02%
+3.12%
--
$ 281.47K
1459
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004249
0.00%
-0.40%
-3.59%
--
$ 19.22M
1460
$ 311.86
+0.20%
+2.92%
+2.87%
--
$ 191.41
1461
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00864
+0.23%
+0.23%
+1.41%
--
$ 7.51M
1462
YOM
YOMYOM
$ 0.09718
+0.36%
-9.77%
-8.31%
--
$ 821.63K
1463
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.14923
0.00%
+10.26%
+24.07%
--
$ 75.90K
1464
AurumX
AurumXUMX
$ 0.177
-0.05%
-5.16%
--
--
$ 867.58K
1465
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3429
0.00%
-0.72%
+24.02%
--
$ 194.54K
1466
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.114542
+0.02%
-1.71%
-2.94%
--
$ 208.55K
1467
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.08139
+0.26%
-0.41%
+0.14%
--
$ 248.25K
1468
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.000778
0.00%
+22.14%
+42.23%
--
$ 25.46M
1469
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 91.1882
+0.16%
-1.51%
+2.65%
--
$ 154.21
1470
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.00563
-0.35%
-1.57%
+38.05%
--
$ 5.84M
1471
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001279
-0.23%
-0.54%
-17.31%
--
$ 429.21M
1472
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.07054
+0.40%
+5.85%
+5.26%
--
$ 1.48M
1473
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.00018517
-0.01%
+1.11%
-46.51%
--
$ 2.16B
1474
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04621
-0.41%
+3.02%
+9.20%
--
$ 1.48M
1475
Enso
EnsoENSO
$ 0.9928
-0.63%
-0.69%
+9.45%
--
$ 73.80K
1476
Changer
ChangerCNG
$ 0.004157
+0.02%
-3.30%
-2.51%
--
$ 523.77K
1477
STOC
STOCSTOC
$ 0.5696
-0.04%
-0.05%
-0.04%
--
$ 19.86K
1478
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.003044
+0.23%
+13.48%
-25.14%
--
$ 18.10M
1479
FluidTokens
FluidTokensFLDT
$ 0.04308
-0.02%
-3.67%
-4.16%
--
$ 674.20K
1480
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013224
0.00%
0.00%
+1.02%
--
--
1481
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008564
+0.35%
+0.16%
+9.60%
--
$ 726.53K
1482
$ 442.87
-0.08%
+1.77%
-18.88%
--
$ 140.58
1483
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.01153
-0.73%
-14.61%
-23.89%
--
$ 5.26M
1484
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.1307
+0.38%
+0.15%
+0.08%
--
$ 715.63K
1485
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.009521
+0.03%
+2.05%
+4.07%
--
$ 3.61M
1486
SN64
SN64SN64
$ 17.32
0.00%
-2.20%
+3.03%
--
$ 370.70
1487
Tea Protocol
Tea ProtocolTEA
$ 0.00004343
-0.39%
-0.82%
-4.04%
--
$ 103.58M
1488
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,304.01
-0.62%
-2.06%
-4.11%
--
$ 154.13
1489
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.09888
0.00%
-3.47%
+0.51%
--
$ 12.56K
1490
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.000010986
-0.06%
-1.60%
+1.73%
--
$ 5.11B
1491
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.001145
0.00%
-0.35%
+0.35%
--
$ 16.06M
1492
TRIA
TRIATRIA
$ 0.00825
-0.71%
+2.58%
+0.97%
--
$ 4.38M
1493
$ 130.49
+0.09%
-5.07%
-2.00%
--
$ 445.98
1494
Edel
EdelEDEL
$ 0.00564
-1.58%
-5.23%
-21.40%
--
$ 11.52M
1495
$ 40.48
-0.44%
+0.20%
-15.40%
--
$ 1.39K
1496
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0027858
-1.86%
+1.92%
-12.01%
--
$ 178.30M
1497
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.15812
+0.39%
+2.78%
+68.10%
--
$ 9.11M
1498
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000077
+2.70%
-17.39%
+22.58%
--
$ 285.53M
1499
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.0221
-0.68%
-6.21%
+4.02%
--
$ 7.27M
1500
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 5.82
0.00%
-10.12%
+141.60%
--
$ 2.77K
1501
JMDT
JMDTJMDT
$ 0.8517
-2.57%
-18.21%
--
--
$ 1.23M
1502
EUR
EUREUR
$ 1.1545
-0.01%
-0.16%
-0.01%
--
$ 505.87K
1503
Cap
CapCAP
$ 0.05073
+0.13%
+2.73%
+66.81%
--
$ 9.84M
1504
Aspecta
AspectaASP
$ 0.01224
+6.74%
+7.71%
-2.38%
--
$ 5.36M
1505
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000006731
+0.37%
+0.65%
-0.03%
--
$ 8.10B
1506
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.0000000005641
+0.27%
-2.24%
-0.49%
--
$ 93.57T
1507
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.03187
+0.19%
-2.25%
-2.25%
--
$ 2.16M
1508
$ 185.5
+1.05%
-2.27%
-17.34%
--
$ 317.77
1509
sato
satoSATO
$ 0.2453
-0.08%
-1.01%
-15.80%
--
$ 240.09K
1510
Blum
BlumBLUM
$ 0.001617
-0.06%
-1.10%
-3.35%
--
$ 34.47M
1511
FNT Crypto
FNT CryptoFNTIO
$ 0.0002986
+0.37%
+0.81%
+0.74%
--
$ 20.30M
1512
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.486167
0.00%
+1.93%
-0.78%
--
$ 79.05
1513
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02054
+0.05%
-1.01%
-0.44%
--
$ 38.24M
1514
$ 50.79
+0.71%
-7.03%
-4.13%
--
$ 1.10K
1515
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006088
+0.02%
+0.30%
+0.08%
--
$ 132.32B
1516
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.01179
+0.98%
+3.12%
+3.41%
--
$ 763.67K
1517
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002895
-0.07%
+0.84%
+2.51%
--
$ 188.69M
1518
SAL
SALSAL
$ 0.00478
0.00%
+6.46%
+13.54%
--
$ 1.67M
1519
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001347
-0.22%
-0.44%
-1.03%
--
$ 475.60M
1520
NERO
NERONERO
$ 0.001309
+0.38%
-0.15%
-1.13%
--
$ 4.45M
1521
Memento
MementoDEXTF
$ 0.01643
+3.36%
-2.36%
-14.24%
--
$ 1.39M
1522
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.00384
0.00%
-7.18%
-1.46%
--
$ 15.17M
1523
OroBit
OroBitXRB
$ 1.7879
-0.36%
-0.93%
-0.21%
--
$ 124.77K
1524
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.006644
0.00%
+21.84%
+22.27%
--
$ 2.17M
1525
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.02561
-0.67%
-13.88%
+23.51%
--
$ 35.92M
1526
Divo
DivoDVO
$ 0.0047087
+0.07%
-2.05%
+0.23%
--
$ 8.79M
1527
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005425
+0.09%
+0.28%
+0.43%
--
$ 83.58M
1528
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06711
+0.30%
-0.10%
+0.92%
--
$ 4.95M
1529
SN51
SN51SN51
$ 15
0.00%
+0.40%
+11.19%
--
$ 119.88
1530
DPIN
DPINDPN
$ 2.182
0.00%
+0.05%
+0.69%
--
$ 586.33
1531
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.02693
0.00%
-0.22%
+1.28%
--
$ 203.46K
1532
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05357
-0.02%
-0.30%
+0.08%
--
$ 384.25K
1533
alon
alonALON
$ 0.004475
-11.51%
--
--
--
$ 2.23M
1534
XPMarket
XPMarketXPM
$ 0.00446
-0.22%
-3.25%
-8.61%
--
$ 4.73M
1535
Squid
SquidQUID
$ 0.09088
-0.79%
-3.40%
-6.71%
--
$ 1.28M
1536
Arciel
ArcielARCIEL
$ 0.001703
0.00%
+21.47%
-81.57%
--
$ 1.62M
1537
Ergosum
ErgosumFAVE
$ 0.03692
0.00%
-3.60%
-14.97%
--
$ 18.65K
1538
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.000000023728
+0.62%
-5.48%
-9.03%
--
$ 2.77T
1539
Pharos
PharosPROS
$ 0.3932
-0.78%
-6.16%
-0.43%
--
$ 20.46K
1540
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004165
+0.24%
-0.05%
+5.59%
--
$ 36.91M
1541
$ 128.02
-0.42%
-9.60%
+0.59%
--
$ 523.09
1542
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.0006299
0.00%
-3.74%
-6.56%
--
$ 1.08M
1543
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.05149
+0.04%
+0.35%
-0.21%
--
$ 162.49K
1544
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01738
+0.17%
-2.78%
-8.32%
--
$ 3.50M
1545
Akita
AkitaAKITA
$ 0.009343
0.00%
+0.73%
+1.27%
--
$ 396.75K
1546
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 33.91
+0.30%
-1.29%
-0.53%
--
$ 4.03K
1547
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.001563
+0.45%
-1.57%
-19.10%
--
$ 37.75M
1548
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001276
-0.16%
-0.55%
+8.15%
--
$ 4.20T
1549
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.002762
0.00%
+0.11%
-1.95%
--
$ 3.78M
1550
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.1937
+0.26%
+0.62%
-4.02%
--
$ 104.42K
1551
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002809
-0.07%
-1.17%
-2.88%
--
$ 23.22M
1552
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03565
-0.56%
-4.26%
0.00%
--
$ 1.53M
1553
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00573
0.00%
-0.35%
-2.72%
--
$ 2.93M
1554
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003472
+17.45%
+13.71%
+6.29%
--
$ 14.97T
1555
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.377
0.00%
-1.05%
+0.02%
--
$ 9.07K
1556
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.000004806
0.00%
+15.11%
+16.57%
--
$ 455.12M
1557
ARCS
ARCSARCS
$ 0.01014
+0.60%
+1.20%
+1.00%
--
$ 3.13M
1558
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.003044
+1.20%
+6.50%
+1.50%
--
$ 19.23M
1559
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.0001012
0.00%
+0.16%
+0.15%
--
$ 148.67M
1560
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.1941
+0.48%
-0.14%
-1.11%
--
$ 321.42K
1561
Mancer
MancerMANCER
$ 0.003663
-2.32%
-9.63%
--
--
$ 14.53M
1562
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0005354
-0.07%
-0.93%
+0.94%
--
$ 29.36M
1563
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.10201
+0.33%
+1.76%
+0.80%
--
$ 638.07K
1564
Lombard
LombardBARD
$ 0.1138
+0.72%
-0.53%
-1.05%
--
$ 568.74K
1565
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.00038733
0.00%
-7.74%
+4.29%
--
$ 310.25K
1566
RollX
RollXROLL
$ 0.13456
+0.02%
-3.38%
-9.14%
--
$ 495.36K
1567
SILVER
SILVERKAG
$ 50.58
+0.72%
-0.96%
-3.00%
--
$ 1.97K
1568
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.000888
+1.07%
-5.25%
-5.59%
--
$ 632.88K
1569
Hana
HanaHANA
$ 0.031558
+1.37%
+1.69%
-1.46%
--
$ 2.88M
1570
$ 136.89
-0.69%
-0.65%
-8.88%
--
$ 418.05
1571
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.006231
+0.84%
-20.40%
+46.14%
--
$ 41.10M
1572
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.000822
-0.47%
-9.95%
-11.09%
--
$ 76.53M
1573
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.00877
0.00%
-1.46%
-0.91%
--
$ 27.90M
1574
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.3733
+0.46%
-8.13%
+11.96%
--
$ 434.87K
1575
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.005149
+2.90%
-4.40%
-23.92%
--
$ 10.40M
1576
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.003358
+0.57%
-4.68%
-5.80%
--
$ 14.33M
1577
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.03305
-0.18%
+0.09%
+0.89%
--
$ 15.24M
1578
ForTON
ForTONFRT
$ 12.97
-0.23%
-11.63%
-25.47%
--
$ 7.53K
1579
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.001478
+15.65%
-22.81%
-69.13%
--
$ 45.89M
1580
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.003163
-0.03%
-3.63%
+0.96%
--
$ 18.72M
1581
$ 44.41
+0.09%
-1.76%
+1.94%
--
$ 1.23K
1582
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01495
-1.20%
-2.24%
-2.31%
--
$ 532.97K
1583
$ 52.7
+0.17%
-6.12%
-3.40%
--
$ 1.09K
1584
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.034817
-2.97%
+7.11%
+140.79%
--
$ 4.17M
1585
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.00231
-8.03%
+29.73%
+52.12%
--
$ 36.60M
1586
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.005858
-2.49%
-3.65%
+124.22%
--
$ 12.07M
1587
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.8146
+0.91%
+0.24%
-10.88%
--
$ 86.13K
1588
Echo
EchoECHO
$ 0.003325
+0.09%
+0.33%
+0.97%
--
$ 17.28M
1589
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.001
+0.01%
+0.01%
0.00%
--
$ 4.07M
1590
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05384
+0.99%
+2.33%
+1.03%
--
$ 1.03M
1591
$ 68.91
0.00%
-8.84%
-5.68%
--
$ 901.16
1592
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.08622
-0.05%
-0.32%
-4.57%
--
$ 619.17K
1593
ELIS
ELISXLS
$ 0.011059
-0.04%
-1.77%
-0.74%
--
$ 995.00K
1594
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.000009124
0.00%
+0.08%
-15.65%
--
$ 934.02K
1595
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000856
+0.23%
-2.18%
-5.53%
--
$ 47.12B
1596
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.0002497
+3.59%
+10.28%
-14.42%
--
$ 325.39M
1597
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.01673
-1.15%
+37.04%
+23.14%
--
$ 17.71M
1598
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 134.88
-0.31%
+0.45%
+21.71%
--
$ 489.10
1599
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.004859
-0.04%
-2.02%
-3.86%
--
$ 15.78M
1600
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 2.7974
-2.95%
+25.15%
--
--
$ 406.70K
1601
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.000285
+0.39%
+0.81%
+0.03%
--
$ 155.33M
1602
Ika
IkaIKA
$ 0.002712
+0.33%
-2.45%
+4.03%
--
$ 19.38M
1603
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.21306
+2.38%
+15.69%
+23.75%
--
$ 2.81M
1604
$ 993.02
0.00%
-0.86%
-2.77%
--
$ 58.34
1605
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.1447
0.00%
+10.37%
+5.39%
--
$ 12.66K
1606
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.005297
+0.02%
-0.43%
+4.01%
--
$ 14.13M
1607
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.0016
+0.06%
-1.54%
+3.03%
--
$ 10.48M
1608
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.3665
+1.97%
-5.69%
+2.00%
--
$ 255.28K
1609
COP
COPCOP
$ 0.0002968
-0.27%
+3.05%
+3.27%
--
$ 200.30M
1610
BULLS
BULLSBULLS
$ 287.24
0.00%
-0.59%
-0.64%
--
$ 155.83
1611
USAD
USADUSAD
$ 0.9904
0.00%
-5.29%
-5.67%
--
$ 162.92
1612
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.00001996
-1.18%
-18.37%
-44.26%
--
$ 4.88B
1613
Klever Finance
Klever FinanceKFI
$ 0.2491
0.00%
+0.40%
+5.15%
--
$ 1.04K
1614
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.0128644
+0.01%
+2.37%
+3.54%
--
$ 228.88M
1615
$ 18.54
-0.11%
+1.25%
+8.17%
--
$ 3.06K
1616
DROPEE
DROPEEDROPEE
$ 0.001807
0.00%
-8.23%
+30.28%
--
$ 245.41K
1617
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,550.5
0.00%
+0.97%
+8.37%
--
$ 7.74
1618
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00007707
-0.17%
-3.65%
-4.71%
--
$ 809.04M
1619
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9894
+0.01%
-0.05%
-1.85%
--
$ 55.64K
1620
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09514
-0.15%
+0.13%
-0.20%
--
$ 744.44K
1621
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.003204
+1.40%
+2.17%
+18.59%
--
$ 22.57M
1622
Infrared
InfraredIR
$ 0.01129
-0.03%
-1.58%
+19.71%
--
$ 4.98M
1623
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0852
-1.76%
+15.09%
+11.42%
--
$ 378.16K
1624
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01133
0.00%
0.00%
+0.18%
--
--
1625
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.00269
-1.57%
-2.46%
-9.08%
--
$ 18.69M
1626
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0004265
+0.09%
-0.40%
+1.64%
--
$ 71.62M
1627
Rubix
RubixRBT
$ 32.17
+14.65%
+67.99%
+41.78%
--
$ 21.72
1628
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01397
-0.64%
-0.29%
+6.56%
--
$ 12.69M
1629
P2P
P2PP2P
$ 0.0000328
0.00%
+0.34%
+7.17%
--
$ 785.02M
1630
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.3982
-0.92%
-2.02%
+1.46%
--
$ 315.53K
1631
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
+0.31%
0.00%
-0.31%
--
$ 15.21M
1632
Bobo
BoboBOBO
$ 0.008947
+0.10%
+3.79%
-3.56%
--
$ 127.99K
1633
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06518
-0.49%
-0.61%
+24.16%
--
$ 1.02M
1634
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.006477
-0.84%
+5.20%
+19.90%
--
$ 10.85M
1635
Unipeg
UnipegUPEG
$ 627.59
+1.46%
+19.95%
-8.03%
--
$ 102.97
1636
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.001801
0.00%
-10.49%
-11.47%
--
$ 33.82K
1637
Aurix
AurixAUR
$ 0.2799
+0.07%
-1.10%
-0.14%
--
$ 221.38K
1638
R2 Protocol
R2 ProtocolR2
$ 0.0007963
+0.52%
+4.19%
+2.18%
--
$ 72.56M
1639
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002846
+0.07%
-1.93%
+0.85%
--
$ 544.18M
1640
Palio
PalioPAL
$ 0.0007173
+0.22%
-0.17%
-0.53%
--
$ 86.45M
1641
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000004196
+1.55%
-5.86%
-28.28%
--
$ 24.77T
1642
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.05234
+0.10%
-0.65%
-0.53%
--
$ 437.35K
1643
ARS
ARSARS
$ 0.0006296
+0.02%
+0.10%
-0.08%
--
$ 86.61M
1644
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.009654
+0.94%
-8.21%
+12.96%
--
$ 7.00M
1645
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4082
-0.12%
-1.54%
+0.30%
--
$ 39.17K
1646
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00861
+0.23%
+4.12%
+1.90%
--
$ 1.49M
1647
ADI
ADIADI
$ 6.88
-0.01%
-0.52%
-0.26%
--
$ 92.50K
1648
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00878
0.00%
-0.11%
0.00%
--
$ 833.17K
1649
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 81.46
+0.04%
-1.13%
+2.43%
--
$ 661.22
1650
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 140.72
0.00%
+0.89%
+5.43%
--
$ 2.06K
1651
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.006642
-2.12%
-15.26%
+11.55%
--
$ 1.19M
1652
Silencio
SilencioSLC
$ 0.000067865
-0.32%
-0.27%
+23.97%
--
$ 888.31M
1653
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.00857
+0.47%
+1.54%
+1.71%
--
$ 9.63M
1654
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.259
0.00%
-1.02%
-0.49%
--
$ 189.22
1655
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.4664
+3.08%
+3.49%
+4.20%
--
$ 39.12K
1656
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002628
-0.84%
-7.29%
-25.09%
--
$ 22.35M
1657
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.028471
+0.18%
+86.79%
+130.47%
--
$ 120.02M
1658
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00017341
0.00%
+8.88%
+12.08%
--
$ 399.27K
1659
$ 71.17
-0.64%
-22.10%
--
--
$ 1.16K
1660
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.0038
+1.17%
-1.60%
+69.12%
--
$ 35.68M
1661
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007149
-0.01%
-0.08%
-1.87%
--
$ 1.30M
1662
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.001566
+0.77%
+1.67%
+18.89%
--
$ 59.26M
1663
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009851
+0.04%
+0.54%
-1.42%
--
$ 63.47M
1664
$ 3.474
+0.12%
-12.11%
-16.38%
--
$ 19.18K
1665
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.015202
+0.06%
-3.63%
-17.79%
--
$ 5.45M
1666
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000193
0.00%
+0.52%
-0.52%
--
$ 2.73T
1667
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009596
0.00%
-0.56%
-0.18%
--
$ 5.57M
1668
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.05207
+0.42%
-0.46%
+1.52%
--
$ 1.15M
1669
Avici
AviciAVICI
$ 0.4801
+2.36%
+4.16%
-5.56%
--
$ 157.94K
1670
Contentos
ContentosCOS
$ 0.000172
-0.87%
-8.55%
-1.72%
--
$ 310.69M
1671
114514
114514114514
$ 0.0004878
-1.78%
+9.00%
-46.35%
--
$ 120.07M
1672
FIT
FITFIT
$ 0.00004842
+0.08%
+0.17%
+0.08%
--
$ 118.79M
1673
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.606
+0.05%
-0.97%
-1.98%
--
$ 12.70K
1674
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03468
+0.56%
+5.85%
+17.04%
--
$ 3.33M
1675
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.00027633
+0.82%
+0.41%
+1.24%
--
$ 78.43M
1676
Rats
RatsRATS
$ 0.00003955
+1.15%
-8.69%
-19.81%
--
$ 2.04B
1677
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.94
+0.56%
+0.08%
+0.69%
--
$ 10.84K
1678
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004396
0.00%
-5.31%
-2.59%
--
$ 2.53T
1679
DEB
DEBDEB
$ 0.00212
0.00%
-0.38%
-14.64%
--
$ 3.84M
1680
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.000695
-1.87%
+2.41%
-19.69%
--
$ 8.30M
1681
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001297
-0.08%
-2.04%
-1.07%
--
$ 4.63B
1682
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.19461
+0.12%
-0.81%
+2.87%
--
$ 140.29K
1683
PHT Stablecoin
PHT StablecoinPHT
$ 0.01619
0.00%
-0.61%
-1.04%
--
$ 312.39K
1684
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.007451
-2.35%
-9.74%
+2.05%
--
$ 7.03M
1685
Arcium
ArciumARX
$ 0.1234
0.00%
-5.57%
-15.27%
--
$ 1.28M
1686
Japan Open Chain
Japan Open ChainJOC
$ 0.02847
0.00%
-15.34%
-20.54%
--
$ 127.38K
1687
The Gamestop Bull
The Gamestop BullGMEBULL
$ 0.00001959
-0.52%
-14.29%
-12.17%
--
$ 2.54B
1688
$ 0.031127
0.00%
-0.20%
-3.54%
--
$ 4.67M
1689
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.0656
+0.15%
-0.83%
-10.28%
--
$ 832.35K
1690
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.0008609
+1.47%
-16.05%
-35.93%
--
$ 76.41M
1691
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.004725
+0.52%
+7.04%
+10.09%
--
$ 10.87M
1692
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2346
-0.19%
-0.36%
-0.21%
--
$ 234.66K
1693
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003567
-0.42%
+6.38%
-6.89%
--
$ 767.34M
1694
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.0001088
-0.46%
-1.27%
-3.98%
--
$ 1.54B
1695
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.003637
-0.03%
+0.75%
+2.48%
--
$ 1.75M
1696
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.001152
+1.38%
+0.36%
-3.83%
--
$ 52.52M
1697
OOB
OOBOOB
$ 0.008111
+2.38%
+2.53%
+12.19%
--
$ 566.73K
1698
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03571
-0.33%
-1.21%
-0.77%
--
$ 1.73M
1699
$ 97.1
-0.15%
-5.83%
-3.50%
--
$ 600.08
1700
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.002387
0.00%
-20.43%
-8.61%
--
$ 139.74K
1701
Gram
GramGRM
$ 0.0008471
+0.15%
-0.89%
-3.88%
--
$ 67.14M
1702
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009285
+0.06%
-0.09%
+0.06%
--
$ 8.65M
1703
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0001545
-1.16%
-23.38%
-49.51%
--
$ 3.17B
1704
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00278
+0.40%
+16.13%
+19.43%
--
$ 39.33M
1705
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000002392
+4.09%
-24.63%
-42.53%
--
$ 30.01B
1706
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.281
0.00%
-3.10%
-11.41%
--
$ 15.05K
1707
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01746
0.00%
-0.17%
+18.80%
--
$ 2.87M
1708
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00005084
+0.18%
-0.06%
+6.78%
--
$ 414.45M
1709
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.001981
+0.71%
+0.35%
+3.32%
--
$ 29.71M
1710
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007729
+0.56%
+1.85%
-14.95%
--
$ 7.57M
1711
$ 33.68
-0.12%
+5.58%
+4.02%
--
$ 1.73K
1712
Doom
DoomDOOM
$ 0.0004957
-3.13%
+18.14%
-83.66%
--
$ 164.59M
1713
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.00279
+0.07%
+2.52%
+11.47%
--
$ 238.73M
1714
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.001394
+0.14%
-2.64%
-16.83%
--
$ 42.05M
1715
TAC
TACTAC
$ 0.002901
-0.14%
-7.73%
-12.21%
--
$ 43.33M
1716
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.0054
+0.20%
+1.39%
-5.17%
--
$ 9.38M
1717
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04428
+0.72%
-4.21%
+15.25%
--
$ 2.06M
1718
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.001481
-0.07%
+23.09%
+30.31%
--
$ 43.77M
1719
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.0008793
+22.83%
+439.30%
+30.74%
--
$ 267.71M
1720
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.00975
-1.61%
-4.50%
-8.12%
--
$ 4.73M
1721
BOB
BOBBOB
$ 0.003947
+0.31%
-0.76%
+2.13%
--
$ 14.45M
1722
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.19895
-0.83%
+4.23%
-0.90%
--
$ 446.24K
1723
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050133
-0.14%
+0.10%
+0.18%
--
$ 16.02M
1724
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.0012189
-4.96%
+29.78%
+122.48%
--
$ 95.62M
1725
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0004313
+0.07%
-0.30%
+8.68%
--
$ 58.57M
1726
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000455
0.00%
+6.06%
+2.94%
--
$ 167.39M
1727
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.13683
+1.03%
+1.07%
+29.30%
--
$ 564.48K
1728
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.04192
0.00%
0.00%
+2.24%
--
--
1729
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.1334
+0.15%
-1.26%
-2.92%
--
$ 288.41K

Питання що часто задаються (FAQ)

Що таке сторінка цін на криптовалюти MEXC?
Сторінка цін на криптовалюти MEXC надає актуальні оновлення цін, графіки та дані для 9,849 криптовалют. Вона дозволяє відстежувати зміни цін, обсяг торгівлі, ринкову капіталізацію та інші ключові показники у режимі реального часу для отримання точного уявлення про ринок.
Скільки криптовалют доступно на MEXC?
MEXC пропонує доступ до більш ніж 1,471 спотових торгових пар і -- ф'ючерсних торгових пар, що робить її однією з бірж з найрізноманітнішим вибором криптовалют. Таке широке розмаїття дозволяє користувачам торгувати популярними токенами, такими як Bitcoin та Ethereum, а також новими та перспективними токенами.
Що означає "волатильність цін на криптовалюти"?
Волатильність цін на криптовалюти стосується швидких і непередбачуваних змін у вартості криптовалют. Висока волатильність може призводити до значних коливань цін за короткий період, що робить ринок криптовалют ризикованим, але водночас дає можливість отримати високі прибутки.
Що таке відстеження цін на криптовалюти в режимі реального часу?
Відстеження цін на криптовалюти в режимі реального часу — це інструмент, який надає актуальні оновлення цін на різні криптовалюти. Він дозволяє користувачам відстежувати зміни цін, ринкові тенденції та інші важливі показники, такі як обсяг торгівлі і ринкова капіталізація, у режимі реального часу.

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюти, ринкові дані, графіки та пов’язана інформація, наведені на цій сторінці, надаються виключно для загального ознайомлення та не є фінансовою, інвестиційною або торговою рекомендацією. Хоча MEXC прагне забезпечити точність і своєчасність даних, частина інформації може надходити від незалежних сторонніх джерел або надаватися із затримкою. MEXC не надає жодних гарантій щодо абсолютної точності, повноти або надійності цих даних. Ціни на криптовалюти можуть суттєво коливатися. Перед ухваленням інвестиційних рішень проводьте власне дослідження (DYOR) та оцінюйте свою толерантність до ризику. MEXC не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що можуть виникнути внаслідок використання наведеної інформації.