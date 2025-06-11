RESOLV

Resolv ─ це протокол, що пропонує USR, стейблкоїн, забезпечений ETH та деривативами, з генерацією доходу та стабільністю цін, що підтримується RLP ─ токенізованим захисним шаром, який дає можливість прибуткового фарму з використанням кредитного плеча.

Ім'яRESOLV

РейтингNo.652

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)38.14%

Циркуляційна пропозиція155,750,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.1557%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.4107949801739206,2025-06-11

Найнижча ціна0.18785566747164745,2025-06-19

Публічний блокчейнETH

ОписResolv ─ це протокол, що пропонує USR, стейблкоїн, забезпечений ETH та деривативами, з генерацією доходу та стабільністю цін, що підтримується RLP ─ токенізованим захисним шаром, який дає можливість прибуткового фарму з використанням кредитного плеча.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.