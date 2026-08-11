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Поточна ціна Infrared сьогодні становить 0,011374 UAH. Ринкова капіталізація IR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін IR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Infrared сьогодні становить 0,011374 UAH. Ринкова капіталізація IR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін IR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Infrared (IR)

Актуальна ціна 1 IR до UAH:

₴0,51071353
₴0,51071353₴0,51071353
-0,41%1D
UAH
Графік ціни Infrared (IR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:35:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Infrared

Поточна ціна Infrared (IR) сьогодні становить ₴ 0,011374, зі зміною 0,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IR до UAH становить ₴ 0,011374 за IR.

Infrared наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- IR. Протягом останніх 24 годин IR торгувався між ₴ 0,011324 (мінімум) та ₴ 0,011581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IR змінився на -0,04% за останню годину та на +21,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,48K.

Ринкова інформація щодо Infrared (IR)

--
----

₴ 56,48K
₴ 56,48K₴ 56,48K

₴ 11,37M
₴ 11,37M₴ 11,37M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BERACHAIN

Поточна ринкова капіталізація Infrared — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,48K. Циркуляційна пропозиція IR — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11,37M.

Історія ціни Infrared у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,011324
₴ 0,011324₴ 0,011324
Мін. за 24 год
₴ 0,011581
₴ 0,011581₴ 0,011581
Макс. за 24 год

₴ 0,011324
₴ 0,011324₴ 0,011324

₴ 0,011581
₴ 0,011581₴ 0,011581

--
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--
----

-0,04%

-0,41%

+21,18%

+21,18%

Історія ціни Infrared (IR) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Infrared за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00210255-0,41%
30 днів₴ -0,002666-18,99%
60 днів₴ -0,005986-34,49%
90 днів₴ -0,009066-44,36%
Зміна ціни Infrared сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IR на ₴ -0,00210255 (-0,41%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Infrared за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,002666 (-18,99%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Infrared за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IR змінився на ₴ -0,005986 (-34,49%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Infrared за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,009066 (-44,36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Infrared (IR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Infrared зараз.

Аналіз для Infrared

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Infrared. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Infrared сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку IR: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі IR_USDT поточна ціна 0,0307 знаходиться вище центрального рівня 0,02921 на 5,1%, перебуваючи між R1 (0,02967) і R2 (0,03016). Як у системі MA, так і в системі EMA, на всіх 5–6 рівнях фіксується переважання покупок, при цьому ціна розташована в верхній частині центральної зони. **Стан енергетики** MACD демонструє формування золотого хреста, а RSI перебуває в зоні надмірної продажу. Швидка лінія і повільна лінія показують розшарування, при цьому концентрація енергії схиляється до бічної сторони, однак резонанс ще не сформований. **Ключові рівні** Вгорі: R2 — 0,03016 (на 1,8% нижче поточної ціни), R1 — 0,02967 (на 3,4% нижче поточної ціни). Внизу: центральний рівень 0,02921 — ближній опорний рівень (на 4,9% нижче поточної ціни), S1 — 0,02872 (на 6,4% нижче поточної ціни).

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Infrared?

Декілька ключових факторів впливають на ціни криптовалют у інфрачервоному (ІР) секторі:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Загальні тренди крипторинку та кореляція з Біткоїном
4. Оновлення щодо розвитку проектів та прогрес за дорожньою картою
5. Оголошення про партнерства та прийняття екосистеми
6. Регуляторні новини, що впливають на ширший крипторинок
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Лістинги на біржах та доступність
9. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах
10. Макроекономічні фактори, такі як інфляція та процентні ставки

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Infrared?

Люди хочуть знати ціну IR сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу входження на ринок та планування інвестицій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, відстежувати прибутки та збитки й ухвалювати обґрунтовані рішення щодо покупки чи продажу.

Прогноз ціни Infrared

Прогноз ціни Infrared (IR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IR у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Infrared (IR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Infrared потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Infrared у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Infrared.

Як купити та інвестувати Infrared в Україна

Готові розпочати торгівлю з Infrared? Купівля IR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Infrared. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Infrared (IR).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Infrared буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Infrared (IR)

Що ви можете зробити з Infrared

Володіння Infrared відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Infrared (IR) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Infrared (IR)

Infrared — це повнофункціональна інфраструктура ліквідності та стейкінгу, яка забезпечує роботу Proof-of-Liquidity екосистеми Berachain, пропонуючи ліквідний стейкінг, оптимізацію валідаторів та автоматизовані сховища PoL, які в один клац відкривають доступ до ліквідності, прибутку та управління.

Ресурс Infrared

Щоб дізнатися більше про Infrared, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтInfrared
Оглядач блокчейну

Категорія :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Infrared

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:35:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Infrared (IR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Infrared

IR USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію IR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю IRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Infrared (IR) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Infrared у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
IR/USDT
₴0,51075842
₴0,51075842₴0,51075842
-0,47%
4.97M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 IR = 0,51057886 UAH