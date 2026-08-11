Сьогоднішня ціна Infrared

Поточна ціна Infrared (IR) сьогодні становить ₴ 0,011374, зі зміною 0,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IR до UAH становить ₴ 0,011374 за IR.

Infrared наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- IR. Протягом останніх 24 годин IR торгувався між ₴ 0,011324 (мінімум) та ₴ 0,011581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IR змінився на -0,04% за останню годину та на +21,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,48K.

Ринкова інформація щодо Infrared (IR)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 56,48K₴ 56,48K ₴ 56,48K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 11,37M₴ 11,37M ₴ 11,37M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BERACHAIN

Поточна ринкова капіталізація Infrared — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,48K. Циркуляційна пропозиція IR — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11,37M.