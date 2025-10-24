Актуальна ціна DoubleZero сьогодні становить 0.2325 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 2Z до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 2Z на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DoubleZero сьогодні становить 0.2325 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 2Z до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 2Z на MEXC вже зараз.

Логотип DoubleZero

Курс DoubleZero (2Z)

Актуальна ціна 1 2Z до USD:

$0,2326
$0,2326$0,2326
-0,17%1D
USD
Графік ціни DoubleZero (2Z) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:18:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DoubleZero (2Z) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2278
$ 0,2278$ 0,2278
Мін. за 24 год
$ 0,2388
$ 0,2388$ 0,2388
Макс. за 24 год

$ 0,2278
$ 0,2278$ 0,2278

$ 0,2388
$ 0,2388$ 0,2388

$ 0,7501993077269953
$ 0,7501993077269953$ 0,7501993077269953

$ 0,16313724047872777
$ 0,16313724047872777$ 0,16313724047872777

-0,94%

-0,16%

-6,86%

-6,86%

Актуальна ціна DoubleZero (2Z) становить $ 0,2325. За останні 24 години 2Z торгувався між мінімумом у $ 0,2278 і максимумом у $ 0,2388, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 2Z становить $ 0,7501993077269953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,16313724047872777.

Що стосується короткострокових результатів, то 2Z змінився на -0,94% за останню годину, -0,16% за 24 години та на -6,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DoubleZero (2Z)

No.78

$ 807,10M
$ 807,10M$ 807,10M

$ 578,07K
$ 578,07K$ 578,07K

$ 2,33B
$ 2,33B$ 2,33B

3,47B
3,47B 3,47B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 999 999 977,6
9 999 999 977,6 9 999 999 977,6

34,71%

0,02%

SOL

Поточна ринкова капіталізація DoubleZero — $ 807,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 578,07K. Циркуляційна пропозиція 2Z — 3,47B, зі загальною пропозицією 9999999977.6. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,33B.

Історія ціни DoubleZero (2Z) у USD

Відстежуйте зміни ціни на DoubleZero за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000396-0,16%
30 днів$ +0,0325+16,25%
60 днів$ +0,0325+16,25%
90 днів$ +0,0325+16,25%
Зміна ціни DoubleZero сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 2Z на $ -0,000396 (-0,16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DoubleZero за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0325 (+16,25%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DoubleZero за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 2Z змінився на $ +0,0325 (+16,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DoubleZero за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0325 (+16,25%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DoubleZero (2Z)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DoubleZero зараз.

Що таке DoubleZero (2Z)

DoubleZero — це децентралізована платформа для створення та управління високопродуктивними децентралізованими мережами, оптимізована для розподілених систем, таких як блокчейни.

Проєкт DoubleZero доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями DoubleZero. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу 2Z, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про DoubleZero у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі DoubleZero безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни DoubleZero (USD)

Скільки коштуватиме DoubleZero (2Z) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DoubleZero (2Z) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DoubleZero.

Перегляньте прогноз ціни DoubleZero вже зараз!

Токеноміка DoubleZero (2Z)

Розуміння токеноміки DoubleZero (2Z) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 2Z зараз!

Як купити DoubleZero (2Z)

Шукаєте як купити DoubleZero? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати DoubleZero на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

2Z до місцевих валют

Ресурс DoubleZero

Щоб дізнатися більше про DoubleZero, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDoubleZero
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про DoubleZero

Скільки сьогодні коштує DoubleZero (2Z)?
Актуальна ціна 2Z у USD становить 0,2325 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 2Z до USD?
Поточна ціна 2Z до USD — $ 0,2325. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DoubleZero?
Ринкова капіталізація 2Z — $ 807,10M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 2Z?
Циркуляційна пропозиція 2Z — 3,47B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 2Z?
2Z досяг історичної максимальної ціни у 0,7501993077269953 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 2Z?
Історична мінімальна ціна 2Z становила 0,16313724047872777 USD.
Який обсяг торгівлі 2Z?
Актуальний обсяг торгівлі 2Z за 24 години — $ 578,07K USD.
Чи підніметься ціна 2Z цього року?
2Z може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 2Z для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:18:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DoubleZero (2Z)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

