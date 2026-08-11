Сьогоднішня ціна SaucerSwap

Поточна ціна SaucerSwap (SAUCE) сьогодні становить ₴ 0,01273, зі зміною 2,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAUCE до UAH становить ₴ 0,01273 за SAUCE.

SaucerSwap наразі посідає №821 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,54M, з циркуляційною пропозицією у 906,43M SAUCE. Протягом останніх 24 годин SAUCE торгувався між ₴ 0,01273 (мінімум) та ₴ 0,01299 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,432847383178634971, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4477337818795732854.

У короткостроковій динаміці SAUCE змінився на -0,71% за останню годину та на -4,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 371,93.

Ринкова інформація щодо SaucerSwap (SAUCE)

Рейтинг No.821 Ринкова капіталізація ₴ 11,54M₴ 11,54M ₴ 11,54M Обсяг (за 24 год) ₴ 371,93₴ 371,93 ₴ 371,93 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 12,73M₴ 12,73M ₴ 12,73M Циркуляційне постачання 906,43M 906,43M 906,43M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 906 632 320,30059 906 632 320,30059 906 632 320,30059 Коефіцієнт циркуляції 90,64% Публічний блокчейн HBAR

Поточна ринкова капіталізація SaucerSwap — ₴ 11,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 371,93. Циркуляційна пропозиція SAUCE — 906,43M, зі загальною пропозицією 906632320.30059. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12,73M.