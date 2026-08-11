Сьогоднішня ціна Singularry AI

Поточна ціна Singularry AI (SINGULARRY) сьогодні становить ₴ 0,0109, зі зміною 1,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SINGULARRY до UAH становить ₴ 0,0109 за SINGULARRY.

Singularry AI наразі посідає №4367 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 SINGULARRY. Протягом останніх 24 годин SINGULARRY торгувався між ₴ 0,0102 (мінімум) та ₴ 0,011 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,3347873524051780203, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,255364230719890695.

У короткостроковій динаміці SINGULARRY змінився на -0,28% за останню годину та на -8,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 49,61K.

Ринкова інформація щодо Singularry AI (SINGULARRY)

Рейтинг No.4367 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 49,61K₴ 49,61K ₴ 49,61K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,90M₴ 10,90M ₴ 10,90M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Singularry AI — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 49,61K. Циркуляційна пропозиція SINGULARRY — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,90M.