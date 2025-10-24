Актуальна ціна McDonalds сьогодні становить 308.08 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCDON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCDON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна McDonalds сьогодні становить 308.08 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCDON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCDON на MEXC вже зараз.

Докладніше про MCDON

Інформація про ціну MCDON

Офіційний вебсайт MCDON

Токеноміка MCDON

Прогноз ціни MCDON

Історія MCDON

Посібник з купівлі MCDON

Конвертація MCDON у фіатну валюту

Спот MCDON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип McDonalds

Курс McDonalds (MCDON)

Актуальна ціна 1 MCDON до USD:

$308,08
$308,08$308,08
+0,13%1D
USD
Графік ціни McDonalds (MCDON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни McDonalds (MCDON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 307,49
$ 307,49$ 307,49
Мін. за 24 год
$ 314,57
$ 314,57$ 314,57
Макс. за 24 год

$ 307,49
$ 307,49$ 307,49

$ 314,57
$ 314,57$ 314,57

$ 323,00794651626467
$ 323,00794651626467$ 323,00794651626467

$ 290,77283731780426
$ 290,77283731780426$ 290,77283731780426

-0,11%

+0,13%

+0,68%

+0,68%

Актуальна ціна McDonalds (MCDON) становить $ 308,08. За останні 24 години MCDON торгувався між мінімумом у $ 307,49 і максимумом у $ 314,57, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCDON становить $ 323,00794651626467, тоді як його історичний мінімум — $ 290,77283731780426.

Що стосується короткострокових результатів, то MCDON змінився на -0,11% за останню годину, +0,13% за 24 години та на +0,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо McDonalds (MCDON)

No.1685

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

$ 58,18K
$ 58,18K$ 58,18K

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

8,76K
8,76K 8,76K

8 758,65397716
8 758,65397716 8 758,65397716

ETH

Поточна ринкова капіталізація McDonalds — $ 2,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,18K. Циркуляційна пропозиція MCDON — 8,76K, зі загальною пропозицією 8758.65397716. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,70M.

Історія ціни McDonalds (MCDON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на McDonalds за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,4+0,13%
30 днів$ +3,59+1,17%
60 днів$ +28,08+10,02%
90 днів$ +28,08+10,02%
Зміна ціни McDonalds сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MCDON на $ +0,4 (+0,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни McDonalds за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,59 (+1,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни McDonalds за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MCDON змінився на $ +28,08 (+10,02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни McDonalds за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +28,08 (+10,02%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для McDonalds (MCDON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни McDonalds зараз.

Що таке McDonalds (MCDON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт McDonalds доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями McDonalds. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MCDON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про McDonalds у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі McDonalds безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни McDonalds (USD)

Скільки коштуватиме McDonalds (MCDON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів McDonalds (MCDON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо McDonalds.

Перегляньте прогноз ціни McDonalds вже зараз!

Токеноміка McDonalds (MCDON)

Розуміння токеноміки McDonalds (MCDON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MCDON зараз!

Як купити McDonalds (MCDON)

Шукаєте як купити McDonalds? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати McDonalds на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MCDON до місцевих валют

1 McDonalds (MCDON) до VND
8 107 125,2
1 McDonalds (MCDON) до AUD
A$471,3624
1 McDonalds (MCDON) до GBP
231,06
1 McDonalds (MCDON) до EUR
264,9488
1 McDonalds (MCDON) до USD
$308,08
1 McDonalds (MCDON) до MYR
RM1 300,0976
1 McDonalds (MCDON) до TRY
12 954,764
1 McDonalds (MCDON) до JPY
¥46 828,16
1 McDonalds (MCDON) до ARS
ARS$457 089,0536
1 McDonalds (MCDON) до RUB
25 083,8736
1 McDonalds (MCDON) до INR
27 055,5856
1 McDonalds (MCDON) до IDR
Rp5 134 664,6128
1 McDonalds (MCDON) до PHP
18 059,6496
1 McDonalds (MCDON) до EGP
￡E.14 658,4464
1 McDonalds (MCDON) до BRL
R$1 657,4704
1 McDonalds (MCDON) до CAD
C$431,312
1 McDonalds (MCDON) до BDT
37 647,376
1 McDonalds (MCDON) до NGN
449 750,588
1 McDonalds (MCDON) до COP
$1 203 437,5
1 McDonalds (MCDON) до ZAR
R.5 339,0264
1 McDonalds (MCDON) до UAH
12 874,6632
1 McDonalds (MCDON) до TZS
T.Sh.766 367,4848
1 McDonalds (MCDON) до VES
Bs65 312,96
1 McDonalds (MCDON) до CLP
$291 443,68
1 McDonalds (MCDON) до PKR
Rs86 977,1456
1 McDonalds (MCDON) до KZT
165 365,0208
1 McDonalds (MCDON) до THB
฿10 101,9432
1 McDonalds (MCDON) до TWD
NT$9 488,864
1 McDonalds (MCDON) до AED
د.إ1 130,6536
1 McDonalds (MCDON) до CHF
Fr243,3832
1 McDonalds (MCDON) до HKD
HK$2 393,7816
1 McDonalds (MCDON) до AMD
֏117 541,7624
1 McDonalds (MCDON) до MAD
.د.م2 843,5784
1 McDonalds (MCDON) до MXN
$5 668,672
1 McDonalds (MCDON) до SAR
ريال1 155,3
1 McDonalds (MCDON) до ETB
Br46 523,1608
1 McDonalds (MCDON) до KES
KSh39 699,1888
1 McDonalds (MCDON) до JOD
د.أ218,42872
1 McDonalds (MCDON) до PLN
1 121,4112
1 McDonalds (MCDON) до RON
лв1 346,3096
1 McDonalds (MCDON) до SEK
kr2 889,7904
1 McDonalds (MCDON) до BGN
лв517,5744
1 McDonalds (MCDON) до HUF
Ft103 521,0416
1 McDonalds (MCDON) до CZK
6 451,1952
1 McDonalds (MCDON) до KWD
د.ك94,27248
1 McDonalds (MCDON) до ILS
1 013,5832
1 McDonalds (MCDON) до BOB
Bs2 122,6712
1 McDonalds (MCDON) до AZN
523,736
1 McDonalds (MCDON) до TJS
SM2 843,5784
1 McDonalds (MCDON) до GEL
834,8968
1 McDonalds (MCDON) до AOA
Kz281 865,4728
1 McDonalds (MCDON) до BHD
.د.ب115,83808
1 McDonalds (MCDON) до BMD
$308,08
1 McDonalds (MCDON) до DKK
kr1 980,9544
1 McDonalds (MCDON) до HNL
L8 068,6152
1 McDonalds (MCDON) до MUR
14 023,8016
1 McDonalds (MCDON) до NAD
$5 335,9456
1 McDonalds (MCDON) до NOK
kr3 074,6384
1 McDonalds (MCDON) до NZD
$532,9784
1 McDonalds (MCDON) до PAB
B/.308,08
1 McDonalds (MCDON) до PGK
K1 297,0168
1 McDonalds (MCDON) до QAR
ر.ق1 118,3304
1 McDonalds (MCDON) до RSD
дин.31 100,676
1 McDonalds (MCDON) до UZS
soʻm3 711 806,3752
1 McDonalds (MCDON) до ALL
L25 632,256
1 McDonalds (MCDON) до ANG
ƒ551,4632
1 McDonalds (MCDON) до AWG
ƒ554,544
1 McDonalds (MCDON) до BBD
$616,16
1 McDonalds (MCDON) до BAM
KM517,5744
1 McDonalds (MCDON) до BIF
Fr906 063,28
1 McDonalds (MCDON) до BND
$397,4232
1 McDonalds (MCDON) до BSD
$308,08
1 McDonalds (MCDON) до JMD
$49 308,204
1 McDonalds (MCDON) до KHR
1 237 267,7648
1 McDonalds (MCDON) до KMF
Fr130 625,92
1 McDonalds (MCDON) до LAK
6 697 391,1704
1 McDonalds (MCDON) до LKR
රු93 243,4928
1 McDonalds (MCDON) до MDL
L5 212,7136
1 McDonalds (MCDON) до MGA
Ar1 375 355,3824
1 McDonalds (MCDON) до MOP
P2 458,4784
1 McDonalds (MCDON) до MVR
4 713,624
1 McDonalds (MCDON) до MWK
MK533 009,208
1 McDonalds (MCDON) до MZN
MT19 689,3928
1 McDonalds (MCDON) до NPR
रु43 183,5736
1 McDonalds (MCDON) до PYG
2 169 499,36
1 McDonalds (MCDON) до RWF
Fr446 407,92
1 McDonalds (MCDON) до SBD
$2 532,4176
1 McDonalds (MCDON) до SCR
4 254,5848
1 McDonalds (MCDON) до SRD
$12 227,6952
1 McDonalds (MCDON) до SVC
$2 686,4576
1 McDonalds (MCDON) до SZL
L5 332,8648
1 McDonalds (MCDON) до TMT
m1 078,28
1 McDonalds (MCDON) до TND
د.ت902,6744
1 McDonalds (MCDON) до TTD
$2 082,6208
1 McDonalds (MCDON) до UGX
Sh1 073 350,72
1 McDonalds (MCDON) до XAF
Fr173 757,12
1 McDonalds (MCDON) до XCD
$831,816
1 McDonalds (MCDON) до XOF
Fr173 757,12
1 McDonalds (MCDON) до XPF
Fr31 424,16
1 McDonalds (MCDON) до BWP
P4 119,0296
1 McDonalds (MCDON) до BZD
$616,16
1 McDonalds (MCDON) до CVE
$29 236,792
1 McDonalds (MCDON) до DJF
Fr54 530,16
1 McDonalds (MCDON) до DOP
$19 618,5344
1 McDonalds (MCDON) до DZD
د.ج40 081,208
1 McDonalds (MCDON) до FJD
$705,5032
1 McDonalds (MCDON) до GNF
Fr2 655 649,6
1 McDonalds (MCDON) до GTQ
Q2 353,7312
1 McDonalds (MCDON) до GYD
$64 274,7304
1 McDonalds (MCDON) до ISK
kr37 585,76

Ресурс McDonalds

Щоб дізнатися більше про McDonalds, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMcDonalds
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про McDonalds

Скільки сьогодні коштує McDonalds (MCDON)?
Актуальна ціна MCDON у USD становить 308,08 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MCDON до USD?
Поточна ціна MCDON до USD — $ 308,08. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація McDonalds?
Ринкова капіталізація MCDON — $ 2,70M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MCDON?
Циркуляційна пропозиція MCDON — 8,76K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MCDON?
MCDON досяг історичної максимальної ціни у 323,00794651626467 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MCDON?
Історична мінімальна ціна MCDON становила 290,77283731780426 USD.
Який обсяг торгівлі MCDON?
Актуальний обсяг торгівлі MCDON за 24 години — $ 58,18K USD.
Чи підніметься ціна MCDON цього року?
MCDON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MCDON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для McDonalds (MCDON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MCDON до USD

Сума

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 308,08 USD

Торгувати MCDON

MCDON/USDT
$308,08
$308,08$308,08
+0,15%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --