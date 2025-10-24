Що таке XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, провідний DePIN-проєкт у мережі BNB Chain, забезпечує децентралізовану комунікаційну інфраструктуру на основі штучного інтелекту для безпечного, ефективного та безмежного зв'язку. Завдяки бездротовому покриттю у понад 150 країнах і регіонах Global eSIM, PowerLink та AI dNFT від XPIN відкривають нову еру підключення та створюють можливості для пасивного доходу. Переосмислюючи спосіб, у який світ встановлює зв'язок, XPIN будує децентралізовану операторську мережу нового покоління.

Проєкт XPIN Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XPIN Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу XPIN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про XPIN Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XPIN Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни XPIN Network (USD)

Скільки коштуватиме XPIN Network (XPIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XPIN Network (XPIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XPIN Network.

Перегляньте прогноз ціни XPIN Network вже зараз!

Токеноміка XPIN Network (XPIN)

Розуміння токеноміки XPIN Network (XPIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XPIN зараз!

Як купити XPIN Network (XPIN)

Шукаєте як купити XPIN Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XPIN Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XPIN до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс XPIN Network

Щоб дізнатися більше про XPIN Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про XPIN Network Скільки сьогодні коштує XPIN Network (XPIN)? Актуальна ціна XPIN у USD становить 0,0082025 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна XPIN до USD? $ 0,0082025 . Перегляньте Поточна ціна XPIN до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація XPIN Network? Ринкова капіталізація XPIN — $ 133,66M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція XPIN? Циркуляційна пропозиція XPIN — 16,30B USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) XPIN? XPIN досяг історичної максимальної ціни у 0,010038547477428971 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XPIN? Історична мінімальна ціна XPIN становила 0,000457316453478145 USD . Який обсяг торгівлі XPIN? Актуальний обсяг торгівлі XPIN за 24 години — $ 10,22M USD . Чи підніметься ціна XPIN цього року? XPIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XPIN для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для XPIN Network (XPIN)

