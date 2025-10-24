Актуальна ціна XPIN Network сьогодні становить 0.0082025 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XPIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XPIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна XPIN Network сьогодні становить 0.0082025 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XPIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XPIN на MEXC вже зараз.

Логотип XPIN Network

Курс XPIN Network (XPIN)

Актуальна ціна 1 XPIN до USD:

$0,0082265
$0,0082265$0,0082265
-18,71%1D
USD
Графік ціни XPIN Network (XPIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни XPIN Network (XPIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0054397
$ 0,0054397$ 0,0054397
Мін. за 24 год
$ 0,0104083
$ 0,0104083$ 0,0104083
Макс. за 24 год

$ 0,0054397
$ 0,0054397$ 0,0054397

$ 0,0104083
$ 0,0104083$ 0,0104083

$ 0,010038547477428971
$ 0,010038547477428971$ 0,010038547477428971

$ 0,000457316453478145
$ 0,000457316453478145$ 0,000457316453478145

-0,26%

-18,70%

+203,63%

+203,63%

Актуальна ціна XPIN Network (XPIN) становить $ 0,0082025. За останні 24 години XPIN торгувався між мінімумом у $ 0,0054397 і максимумом у $ 0,0104083, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XPIN становить $ 0,010038547477428971, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000457316453478145.

Що стосується короткострокових результатів, то XPIN змінився на -0,26% за останню годину, -18,70% за 24 години та на +203,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XPIN Network (XPIN)

No.271

$ 133,66M
$ 133,66M$ 133,66M

$ 10,22M
$ 10,22M$ 10,22M

$ 820,25M
$ 820,25M$ 820,25M

16,30B
16,30B 16,30B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

16,29%

BSC

Поточна ринкова капіталізація XPIN Network — $ 133,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,22M. Циркуляційна пропозиція XPIN — 16,30B, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 820,25M.

Історія ціни XPIN Network (XPIN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на XPIN Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001893441-18,70%
30 днів$ +0,0072945+803,35%
60 днів$ +0,0075614+1 179,44%
90 днів$ +0,0080025+4 001,25%
Зміна ціни XPIN Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XPIN на $ -0,001893441 (-18,70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XPIN Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0072945 (+803,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XPIN Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XPIN змінився на $ +0,0075614 (+1 179,44%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XPIN Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0080025 (+4 001,25%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XPIN Network (XPIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XPIN Network зараз.

Що таке XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, провідний DePIN-проєкт у мережі BNB Chain, забезпечує децентралізовану комунікаційну інфраструктуру на основі штучного інтелекту для безпечного, ефективного та безмежного зв’язку. Завдяки бездротовому покриттю у понад 150 країнах і регіонах Global eSIM, PowerLink та AI dNFT від XPIN відкривають нову еру підключення та створюють можливості для пасивного доходу. Переосмислюючи спосіб, у який світ встановлює зв’язок, XPIN будує децентралізовану операторську мережу нового покоління.

Проєкт XPIN Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XPIN Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XPIN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про XPIN Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XPIN Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни XPIN Network (USD)

Скільки коштуватиме XPIN Network (XPIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XPIN Network (XPIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XPIN Network.

Перегляньте прогноз ціни XPIN Network вже зараз!

Токеноміка XPIN Network (XPIN)

Розуміння токеноміки XPIN Network (XPIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XPIN зараз!

Як купити XPIN Network (XPIN)

Шукаєте як купити XPIN Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XPIN Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XPIN до місцевих валют

1 XPIN Network (XPIN) до VND
215,8487875
1 XPIN Network (XPIN) до AUD
A$0,012549825
1 XPIN Network (XPIN) до GBP
0,006151875
1 XPIN Network (XPIN) до EUR
0,00705415
1 XPIN Network (XPIN) до USD
$0,0082025
1 XPIN Network (XPIN) до MYR
RM0,03461455
1 XPIN Network (XPIN) до TRY
0,344915125
1 XPIN Network (XPIN) до JPY
¥1,24678
1 XPIN Network (XPIN) до ARS
ARS$12,169803175
1 XPIN Network (XPIN) до RUB
0,66784755
1 XPIN Network (XPIN) до INR
0,7188671
1 XPIN Network (XPIN) до IDR
Rp136,70827865
1 XPIN Network (XPIN) до PHP
0,480748525
1 XPIN Network (XPIN) до EGP
￡E.0,390356975
1 XPIN Network (XPIN) до BRL
R$0,04412945
1 XPIN Network (XPIN) до CAD
C$0,0114835
1 XPIN Network (XPIN) до BDT
1,0023455
1 XPIN Network (XPIN) до NGN
11,974419625
1 XPIN Network (XPIN) до COP
$32,041015625
1 XPIN Network (XPIN) до ZAR
R.0,142149325
1 XPIN Network (XPIN) до UAH
0,342782475
1 XPIN Network (XPIN) до TZS
T.Sh.20,4042109
1 XPIN Network (XPIN) до VES
Bs1,73893
1 XPIN Network (XPIN) до CLP
$7,759565
1 XPIN Network (XPIN) до PKR
Rs2,3157298
1 XPIN Network (XPIN) до KZT
4,4027739
1 XPIN Network (XPIN) до THB
฿0,26887795
1 XPIN Network (XPIN) до TWD
NT$0,252719025
1 XPIN Network (XPIN) до AED
د.إ0,030103175
1 XPIN Network (XPIN) до CHF
Fr0,006479975
1 XPIN Network (XPIN) до HKD
HK$0,063733425
1 XPIN Network (XPIN) до AMD
֏3,129499825
1 XPIN Network (XPIN) до MAD
.د.م0,075709075
1 XPIN Network (XPIN) до MXN
$0,150926
1 XPIN Network (XPIN) до SAR
ريال0,030759375
1 XPIN Network (XPIN) до ETB
Br1,238659525
1 XPIN Network (XPIN) до KES
KSh1,05697415
1 XPIN Network (XPIN) до JOD
د.أ0,0058155725
1 XPIN Network (XPIN) до PLN
0,0298571
1 XPIN Network (XPIN) до RON
лв0,035844925
1 XPIN Network (XPIN) до SEK
kr0,077021475
1 XPIN Network (XPIN) до BGN
лв0,0137802
1 XPIN Network (XPIN) до HUF
Ft2,757106325
1 XPIN Network (XPIN) до CZK
0,17176035
1 XPIN Network (XPIN) до KWD
د.ك0,002509965
1 XPIN Network (XPIN) до ILS
0,026986225
1 XPIN Network (XPIN) до BOB
Bs0,056515225
1 XPIN Network (XPIN) до AZN
0,01394425
1 XPIN Network (XPIN) до TJS
SM0,075709075
1 XPIN Network (XPIN) до GEL
0,022228775
1 XPIN Network (XPIN) до AOA
Kz7,504549275
1 XPIN Network (XPIN) до BHD
.د.ب0,00308414
1 XPIN Network (XPIN) до BMD
$0,0082025
1 XPIN Network (XPIN) до DKK
kr0,052742075
1 XPIN Network (XPIN) до HNL
L0,214823475
1 XPIN Network (XPIN) до MUR
0,3733778
1 XPIN Network (XPIN) до NAD
$0,1420673
1 XPIN Network (XPIN) до NOK
kr0,08186095
1 XPIN Network (XPIN) до NZD
$0,014190325
1 XPIN Network (XPIN) до PAB
B/.0,0082025
1 XPIN Network (XPIN) до PGK
K0,034532525
1 XPIN Network (XPIN) до QAR
ر.ق0,029775075
1 XPIN Network (XPIN) до RSD
дин.0,827878325
1 XPIN Network (XPIN) до UZS
soʻm98,825278475
1 XPIN Network (XPIN) до ALL
L0,682448
1 XPIN Network (XPIN) до ANG
ƒ0,014682475
1 XPIN Network (XPIN) до AWG
ƒ0,0147645
1 XPIN Network (XPIN) до BBD
$0,016405
1 XPIN Network (XPIN) до BAM
KM0,0137802
1 XPIN Network (XPIN) до BIF
Fr24,1235525
1 XPIN Network (XPIN) до BND
$0,010581225
1 XPIN Network (XPIN) до BSD
$0,0082025
1 XPIN Network (XPIN) до JMD
$1,312810125
1 XPIN Network (XPIN) до KHR
32,94173215
1 XPIN Network (XPIN) до KMF
Fr3,47786
1 XPIN Network (XPIN) до LAK
178,315213825
1 XPIN Network (XPIN) до LKR
රු2,48256865
1 XPIN Network (XPIN) до MDL
L0,1387863
1 XPIN Network (XPIN) до MGA
Ar36,6182567
1 XPIN Network (XPIN) до MOP
P0,06545595
1 XPIN Network (XPIN) до MVR
0,12549825
1 XPIN Network (XPIN) до MWK
MK14,19114525
1 XPIN Network (XPIN) до MZN
MT0,524221775
1 XPIN Network (XPIN) до NPR
रु1,149744425
1 XPIN Network (XPIN) до PYG
57,762005
1 XPIN Network (XPIN) до RWF
Fr11,8854225
1 XPIN Network (XPIN) до SBD
$0,06742455
1 XPIN Network (XPIN) до SCR
0,113276525
1 XPIN Network (XPIN) до SRD
$0,325557225
1 XPIN Network (XPIN) до SVC
$0,0715258
1 XPIN Network (XPIN) до SZL
L0,141985275
1 XPIN Network (XPIN) до TMT
m0,02870875
1 XPIN Network (XPIN) до TND
د.ت0,024033325
1 XPIN Network (XPIN) до TTD
$0,0554489
1 XPIN Network (XPIN) до UGX
Sh28,57751
1 XPIN Network (XPIN) до XAF
Fr4,62621
1 XPIN Network (XPIN) до XCD
$0,02214675
1 XPIN Network (XPIN) до XOF
Fr4,62621
1 XPIN Network (XPIN) до XPF
Fr0,836655
1 XPIN Network (XPIN) до BWP
P0,109667425
1 XPIN Network (XPIN) до BZD
$0,016405
1 XPIN Network (XPIN) до CVE
$0,77841725
1 XPIN Network (XPIN) до DJF
Fr1,4518425
1 XPIN Network (XPIN) до DOP
$0,5223352
1 XPIN Network (XPIN) до DZD
د.ج1,0702622
1 XPIN Network (XPIN) до FJD
$0,018783725
1 XPIN Network (XPIN) до GNF
Fr70,70555
1 XPIN Network (XPIN) до GTQ
Q0,0626671
1 XPIN Network (XPIN) до GYD
$1,711287575
1 XPIN Network (XPIN) до ISK
kr1,000705

Ресурс XPIN Network

Щоб дізнатися більше про XPIN Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXPIN Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про XPIN Network

Скільки сьогодні коштує XPIN Network (XPIN)?
Актуальна ціна XPIN у USD становить 0,0082025 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XPIN до USD?
Поточна ціна XPIN до USD — $ 0,0082025. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація XPIN Network?
Ринкова капіталізація XPIN — $ 133,66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XPIN?
Циркуляційна пропозиція XPIN — 16,30B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XPIN?
XPIN досяг історичної максимальної ціни у 0,010038547477428971 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XPIN?
Історична мінімальна ціна XPIN становила 0,000457316453478145 USD.
Який обсяг торгівлі XPIN?
Актуальний обсяг торгівлі XPIN за 24 години — $ 10,22M USD.
Чи підніметься ціна XPIN цього року?
XPIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XPIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:20 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XPIN до USD

Сума

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,0082025 USD

Торгувати XPIN

XPIN/USDT
$0,0082265
$0,0082265$0,0082265
-18,67%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --