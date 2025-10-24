Актуальна ціна Robinhood xStock сьогодні становить 135.91 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOODX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOODX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Robinhood xStock сьогодні становить 135.91 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOODX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOODX на MEXC вже зараз.

Логотип Robinhood xStock

Курс Robinhood xStock (HOODX)

Актуальна ціна 1 HOODX до USD:

$135,91
$135,91$135,91
+2,02%1D
USD
Графік ціни Robinhood xStock (HOODX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 126,8
$ 126,8$ 126,8
Мін. за 24 год
$ 136,64
$ 136,64$ 136,64
Макс. за 24 год

$ 126,8
$ 126,8$ 126,8

$ 136,64
$ 136,64$ 136,64

$ 153,08036045849482
$ 153,08036045849482$ 153,08036045849482

$ 91,00407335090168
$ 91,00407335090168$ 91,00407335090168

+0,28%

+2,02%

+5,26%

+5,26%

Актуальна ціна Robinhood xStock (HOODX) становить $ 135,91. За останні 24 години HOODX торгувався між мінімумом у $ 126,8 і максимумом у $ 136,64, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOODX становить $ 153,08036045849482, тоді як його історичний мінімум — $ 91,00407335090168.

Що стосується короткострокових результатів, то HOODX змінився на +0,28% за останню годину, +2,02% за 24 години та на +5,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robinhood xStock (HOODX)

No.1510

$ 4,21M
$ 4,21M$ 4,21M

$ 63,46K
$ 63,46K$ 63,46K

$ 4,21M
$ 4,21M$ 4,21M

31,00K
31,00K 31,00K

--
----

30 999,84749628
30 999,84749628 30 999,84749628

SOL

Поточна ринкова капіталізація Robinhood xStock — $ 4,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 63,46K. Циркуляційна пропозиція HOODX — 31,00K, зі загальною пропозицією 30999.84749628. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,21M.

Історія ціни Robinhood xStock (HOODX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Robinhood xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,691+2,02%
30 днів$ +10,1+8,02%
60 днів$ +26,54+24,26%
90 днів$ +30,75+29,24%
Зміна ціни Robinhood xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOODX на $ +2,691 (+2,02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Robinhood xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +10,1 (+8,02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Robinhood xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOODX змінився на $ +26,54 (+24,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Robinhood xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +30,75 (+29,24%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Robinhood xStock (HOODX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Robinhood xStock зараз.

Що таке Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. HOODx відстежує ціну Robinhood Markets, Inc. (базового активу). HOODx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Robinhood Markets, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Robinhood xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Robinhood xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу HOODX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Robinhood xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Robinhood xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Robinhood xStock (USD)

Скільки коштуватиме Robinhood xStock (HOODX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Robinhood xStock (HOODX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Robinhood xStock.

Перегляньте прогноз ціни Robinhood xStock вже зараз!

Токеноміка Robinhood xStock (HOODX)

Розуміння токеноміки Robinhood xStock (HOODX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HOODX зараз!

Як купити Robinhood xStock (HOODX)

Шукаєте як купити Robinhood xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Robinhood xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HOODX до місцевих валют

$135,91
Ресурс Robinhood xStock

Щоб дізнатися більше про Robinhood xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтRobinhood xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Robinhood xStock

Скільки сьогодні коштує Robinhood xStock (HOODX)?
Актуальна ціна HOODX у USD становить 135,91 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HOODX до USD?
Поточна ціна HOODX до USD — $ 135,91. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Robinhood xStock?
Ринкова капіталізація HOODX — $ 4,21M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HOODX?
Циркуляційна пропозиція HOODX — 31,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HOODX?
HOODX досяг історичної максимальної ціни у 153,08036045849482 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HOODX?
Історична мінімальна ціна HOODX становила 91,00407335090168 USD.
Який обсяг торгівлі HOODX?
Актуальний обсяг торгівлі HOODX за 24 години — $ 63,46K USD.
Чи підніметься ціна HOODX цього року?
HOODX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HOODX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:00 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

