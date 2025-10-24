Що таке Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. HOODx відстежує ціну Robinhood Markets, Inc. (базового активу). HOODx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Robinhood Markets, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Robinhood xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Robinhood xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу HOODX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Robinhood xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Robinhood xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Robinhood xStock (USD)

Скільки коштуватиме Robinhood xStock (HOODX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Robinhood xStock (HOODX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Robinhood xStock.

Перегляньте прогноз ціни Robinhood xStock вже зараз!

Токеноміка Robinhood xStock (HOODX)

Розуміння токеноміки Robinhood xStock (HOODX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HOODX зараз!

Як купити Robinhood xStock (HOODX)

Шукаєте як купити Robinhood xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Robinhood xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HOODX до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Robinhood xStock

Щоб дізнатися більше про Robinhood xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Robinhood xStock Скільки сьогодні коштує Robinhood xStock (HOODX)? Актуальна ціна HOODX у USD становить 135,91 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна HOODX до USD? $ 135,91 . Перегляньте Поточна ціна HOODX до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Robinhood xStock? Ринкова капіталізація HOODX — $ 4,21M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція HOODX? Циркуляційна пропозиція HOODX — 31,00K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) HOODX? HOODX досяг історичної максимальної ціни у 153,08036045849482 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HOODX? Історична мінімальна ціна HOODX становила 91,00407335090168 USD . Який обсяг торгівлі HOODX? Актуальний обсяг торгівлі HOODX за 24 години — $ 63,46K USD . Чи підніметься ціна HOODX цього року? HOODX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HOODX для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Robinhood xStock (HOODX)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

