Актуальна ціна Echo сьогодні становить 0.02811 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ECHO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ECHO на MEXC вже зараз.

Курс Echo (ECHO)

Актуальна ціна 1 ECHO до USD:

$0.02811
$0.02811
-4.93%1D
USD
Графік ціни Echo (ECHO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Echo (ECHO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.028
$ 0.028
Мін. за 24 год
$ 0.03226
$ 0.03226
Макс. за 24 год

$ 0.028
$ 0.028

$ 0.03226
$ 0.03226

--
--

--
--

-0.68%

-4.93%

+21.32%

+21.32%

Актуальна ціна Echo (ECHO) становить $ 0.02811. За останні 24 години ECHO торгувався між мінімумом у $ 0.028 і максимумом у $ 0.03226, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ECHO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ECHO змінився на -0.68% за останню годину, -4.93% за 24 години та на +21.32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Echo (ECHO)

--
--

$ 93.95K
$ 93.95K

$ 28.11M
$ 28.11M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

APTOS

Поточна ринкова капіталізація Echo — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 93.95K. Циркуляційна пропозиція ECHO — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28.11M.

Історія ціни Echo (ECHO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Echo за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0014577-4.93%
30 днів$ -0.01209-30.08%
60 днів$ -0.00053-1.86%
90 днів$ +0.00527+23.07%
Зміна ціни Echo сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ECHO на $ -0.0014577 (-4.93%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Echo за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.01209 (-30.08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Echo за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ECHO змінився на $ -0.00053 (-1.86%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Echo за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00527 (+23.07%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Echo (ECHO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Echo зараз.

Що таке Echo (ECHO)

Echo — це інфраструктурний рівень дохідності та агрегації ліквідності Bitcoin, розроблений для вирішення проблеми фрагментації ліквідності BTC у різних формах (таких як нативний BTC, BTC LST та wrapped BTC). Він спрощує інтеграцію BTC у DeFi, максимізуючи дохідність завдяки інноваційним рішенням для її підвищення.

Проєкт Echo доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Echo. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ECHO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Echo у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Echo безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Echo (USD)

Скільки коштуватиме Echo (ECHO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Echo (ECHO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Echo.

Перегляньте прогноз ціни Echo вже зараз!

Токеноміка Echo (ECHO)

Розуміння токеноміки Echo (ECHO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ECHO зараз!

Як купити Echo (ECHO)

Шукаєте як купити Echo? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Echo на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ECHO до місцевих валют

1 Echo (ECHO) до VND
739.71465
1 Echo (ECHO) до AUD
A$0.0430083
1 Echo (ECHO) до GBP
0.0210825
1 Echo (ECHO) до EUR
0.0241746
1 Echo (ECHO) до USD
$0.02811
1 Echo (ECHO) до MYR
RM0.1186242
1 Echo (ECHO) до TRY
1.1820255
1 Echo (ECHO) до JPY
¥4.27272
1 Echo (ECHO) до ARS
ARS$41.7059637
1 Echo (ECHO) до RUB
2.2887162
1 Echo (ECHO) до INR
2.4677769
1 Echo (ECHO) до IDR
Rp468.4998126
1 Echo (ECHO) до PHP
1.6483704
1 Echo (ECHO) до EGP
￡E.1.3374738
1 Echo (ECHO) до BRL
R$0.1512318
1 Echo (ECHO) до CAD
C$0.039354
1 Echo (ECHO) до BDT
3.435042
1 Echo (ECHO) до NGN
41.0363835
1 Echo (ECHO) до COP
$109.8046875
1 Echo (ECHO) до ZAR
R.0.4871463
1 Echo (ECHO) до UAH
1.1747169
1 Echo (ECHO) до TZS
T.Sh.69.9253116
1 Echo (ECHO) до VES
Bs5.95932
1 Echo (ECHO) до CLP
$26.59206
1 Echo (ECHO) до PKR
Rs7.9360152
1 Echo (ECHO) до KZT
15.0883236
1 Echo (ECHO) до THB
฿0.9217269
1 Echo (ECHO) до TWD
NT$0.8655069
1 Echo (ECHO) до AED
د.إ0.1031637
1 Echo (ECHO) до CHF
Fr0.0222069
1 Echo (ECHO) до HKD
HK$0.2184147
1 Echo (ECHO) до AMD
֏10.7248083
1 Echo (ECHO) до MAD
.د.م0.2594553
1 Echo (ECHO) до MXN
$0.517224
1 Echo (ECHO) до SAR
ريال0.1054125
1 Echo (ECHO) до ETB
Br4.2448911
1 Echo (ECHO) до KES
KSh3.6222546
1 Echo (ECHO) до JOD
د.أ0.01992999
1 Echo (ECHO) до PLN
0.1023204
1 Echo (ECHO) до RON
лв0.1228407
1 Echo (ECHO) до SEK
kr0.2639529
1 Echo (ECHO) до BGN
лв0.0472248
1 Echo (ECHO) до HUF
Ft9.4455222
1 Echo (ECHO) до CZK
0.5886234
1 Echo (ECHO) до KWD
د.ك0.00860166
1 Echo (ECHO) до ILS
0.0924819
1 Echo (ECHO) до BOB
Bs0.1936779
1 Echo (ECHO) до AZN
0.047787
1 Echo (ECHO) до TJS
SM0.2594553
1 Echo (ECHO) до GEL
0.0761781
1 Echo (ECHO) до AOA
Kz25.7181201
1 Echo (ECHO) до BHD
.د.ب0.01056936
1 Echo (ECHO) до BMD
$0.02811
1 Echo (ECHO) до DKK
kr0.1807473
1 Echo (ECHO) до HNL
L0.7362009
1 Echo (ECHO) до MUR
1.2795672
1 Echo (ECHO) до NAD
$0.4868652
1 Echo (ECHO) до NOK
kr0.2805378
1 Echo (ECHO) до NZD
$0.0486303
1 Echo (ECHO) до PAB
B/.0.02811
1 Echo (ECHO) до PGK
K0.1183431
1 Echo (ECHO) до QAR
ر.ق0.1020393
1 Echo (ECHO) до RSD
дин.2.8368612
1 Echo (ECHO) до UZS
soʻm338.6746209
1 Echo (ECHO) до ALL
L2.338752
1 Echo (ECHO) до ANG
ƒ0.0503169
1 Echo (ECHO) до AWG
ƒ0.050598
1 Echo (ECHO) до BBD
$0.05622
1 Echo (ECHO) до BAM
KM0.0472248
1 Echo (ECHO) до BIF
Fr82.67151
1 Echo (ECHO) до BND
$0.0362619
1 Echo (ECHO) до BSD
$0.02811
1 Echo (ECHO) до JMD
$4.4990055
1 Echo (ECHO) до KHR
112.8914466
1 Echo (ECHO) до KMF
Fr11.91864
1 Echo (ECHO) до LAK
611.0869443
1 Echo (ECHO) до LKR
රු8.5077726
1 Echo (ECHO) до MDL
L0.4756212
1 Echo (ECHO) до MGA
Ar125.4909108
1 Echo (ECHO) до MOP
P0.2243178
1 Echo (ECHO) до MVR
0.430083
1 Echo (ECHO) до MWK
MK48.633111
1 Echo (ECHO) до MZN
MT1.7965101
1 Echo (ECHO) до NPR
रु3.9401787
1 Echo (ECHO) до PYG
197.95062
1 Echo (ECHO) до RWF
Fr40.73139
1 Echo (ECHO) до SBD
$0.2310642
1 Echo (ECHO) до SCR
0.3881991
1 Echo (ECHO) до SRD
$1.1156859
1 Echo (ECHO) до SVC
$0.2451192
1 Echo (ECHO) до SZL
L0.4865841
1 Echo (ECHO) до TMT
m0.098385
1 Echo (ECHO) до TND
د.ت0.0823623
1 Echo (ECHO) до TTD
$0.1900236
1 Echo (ECHO) до UGX
Sh97.93524
1 Echo (ECHO) до XAF
Fr15.85404
1 Echo (ECHO) до XCD
$0.075897
1 Echo (ECHO) до XOF
Fr15.85404
1 Echo (ECHO) до XPF
Fr2.86722
1 Echo (ECHO) до BWP
P0.3758307
1 Echo (ECHO) до BZD
$0.05622
1 Echo (ECHO) до CVE
$2.667639
1 Echo (ECHO) до DJF
Fr4.97547
1 Echo (ECHO) до DOP
$1.7900448
1 Echo (ECHO) до DZD
د.ج3.657111
1 Echo (ECHO) до FJD
$0.0643719
1 Echo (ECHO) до GNF
Fr242.3082
1 Echo (ECHO) до GTQ
Q0.2147604
1 Echo (ECHO) до GYD
$5.8645893
1 Echo (ECHO) до ISK
kr3.42942

Ресурс Echo

Щоб дізнатися більше про Echo, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEcho
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Echo

Скільки сьогодні коштує Echo (ECHO)?
Актуальна ціна ECHO у USD становить 0.02811 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ECHO до USD?
Поточна ціна ECHO до USD — $ 0.02811. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Echo?
Ринкова капіталізація ECHO — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ECHO?
Циркуляційна пропозиція ECHO — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ECHO?
ECHO досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ECHO?
Історична мінімальна ціна ECHO становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ECHO?
Актуальний обсяг торгівлі ECHO за 24 години — $ 93.95K USD.
Чи підніметься ціна ECHO цього року?
ECHO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ECHO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ECHO до USD

Сума

ECHO
ECHO
USD
USD

1 ECHO = 0.02811 USD

Торгувати ECHO

ECHO/USDT
$0.02811
$0.02811
-4.90%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

