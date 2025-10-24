Актуальна ціна Overtake сьогодні становить 0.30697 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAKE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAKE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Overtake сьогодні становить 0.30697 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAKE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAKE на MEXC вже зараз.

Курс Overtake (TAKE)

Актуальна ціна 1 TAKE до USD:

$0,3067
$0,3067$0,3067
+2,71%1D
USD
Графік ціни Overtake (TAKE) в реальному часі
Інформація щодо ціни Overtake (TAKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,27999
$ 0,27999$ 0,27999
Мін. за 24 год
$ 0,30697
$ 0,30697$ 0,30697
Макс. за 24 год

$ 0,27999
$ 0,27999$ 0,27999

$ 0,30697
$ 0,30697$ 0,30697

--
----

--
----

+0,64%

+2,71%

-4,38%

-4,38%

Актуальна ціна Overtake (TAKE) становить $ 0,30697. За останні 24 години TAKE торгувався між мінімумом у $ 0,27999 і максимумом у $ 0,30697, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAKE становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TAKE змінився на +0,64% за останню годину, +2,71% за 24 години та на -4,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Overtake (TAKE)

--
----

$ 366,01K
$ 366,01K$ 366,01K

$ 306,97M
$ 306,97M$ 306,97M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SUI

Поточна ринкова капіталізація Overtake — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 366,01K. Циркуляційна пропозиція TAKE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 306,97M.

Історія ціни Overtake (TAKE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Overtake за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0080923+2,71%
30 днів$ +0,12198+65,93%
60 днів$ +0,28397+1 234,65%
90 днів$ +0,28397+1 234,65%
Зміна ціни Overtake сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TAKE на $ +0,0080923 (+2,71%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Overtake за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,12198 (+65,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Overtake за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TAKE змінився на $ +0,28397 (+1 234,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Overtake за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,28397 (+1 234,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Overtake (TAKE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Overtake зараз.

Що таке Overtake (TAKE)

OVERTAKE — це маркетплейс Р2Р на Sui, який дозволяє гравцям легко торгувати ігровими предметами, акаунтами та валютами. Розроблений для багатомільярдного ринку ігрових активів Web2, він використовує багатопідписний смартконтрактний ескроу для гарантування безпечних транзакцій з низькою комісією та миттєвим розрахунком.

Проєкт Overtake доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Overtake. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TAKE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Overtake у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Overtake безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Overtake (USD)

Скільки коштуватиме Overtake (TAKE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Overtake (TAKE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Overtake.

Перегляньте прогноз ціни Overtake вже зараз!

Токеноміка Overtake (TAKE)

Розуміння токеноміки Overtake (TAKE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TAKE зараз!

Як купити Overtake (TAKE)

Шукаєте як купити Overtake? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Overtake на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TAKE до місцевих валют

Ресурс Overtake

Щоб дізнатися більше про Overtake, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOvertake
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Overtake

Скільки сьогодні коштує Overtake (TAKE)?
Актуальна ціна TAKE у USD становить 0,30697 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TAKE до USD?
Поточна ціна TAKE до USD — $ 0,30697. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Overtake?
Ринкова капіталізація TAKE — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TAKE?
Циркуляційна пропозиція TAKE — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TAKE?
TAKE досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TAKE?
Історична мінімальна ціна TAKE становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TAKE?
Актуальний обсяг торгівлі TAKE за 24 години — $ 366,01K USD.
Чи підніметься ціна TAKE цього року?
TAKE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TAKE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Overtake (TAKE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

