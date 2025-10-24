Що таке MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, заснована в Каліфорнії в 2005 році, зараз є однією з найбільших і найрегульованіших онлайн-установ з торгівлі фінансовими деривативами у світі. Штаб-квартира групи розташована в Дубаї, і вона має понад 25 офісів по всьому світу та обслуговує понад 2 мільйони клієнтів у понад 100 країнах. Завдяки суворому дотриманню нормативних вимог, передовим технологіям та орієнтації на фінансову цілісність, MultiBank Group пропонує безпечну та безперебійну торгівлю по всьому світу. Сьогодні група є першопрохідцем у сфері фінансів, очолюючи один з найамбітніших проєктів токенізації активів реального світу (RWA) в галузі, який базується на її першому утиліті токені: $MBG.

Проєкт MultiBank Group доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MultiBank Group. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу MBG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про MultiBank Group у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MultiBank Group безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MultiBank Group (USD)

Скільки коштуватиме MultiBank Group (MBG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MultiBank Group (MBG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MultiBank Group.

Перегляньте прогноз ціни MultiBank Group вже зараз!

Токеноміка MultiBank Group (MBG)

Розуміння токеноміки MultiBank Group (MBG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MBG зараз!

Як купити MultiBank Group (MBG)

Шукаєте як купити MultiBank Group? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MultiBank Group на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MBG до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс MultiBank Group

Щоб дізнатися більше про MultiBank Group, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про MultiBank Group Скільки сьогодні коштує MultiBank Group (MBG)? Актуальна ціна MBG у USD становить 0,5086 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна MBG до USD? $ 0,5086 . Перегляньте Поточна ціна MBG до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація MultiBank Group? Ринкова капіталізація MBG — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція MBG? Циркуляційна пропозиція MBG — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) MBG? MBG досяг історичної максимальної ціни у 1,6915943417368275 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MBG? Історична мінімальна ціна MBG становила 0,36701751283509526 USD . Який обсяг торгівлі MBG? Актуальний обсяг торгівлі MBG за 24 години — $ 6,11M USD . Чи підніметься ціна MBG цього року? MBG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MBG для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для MultiBank Group (MBG)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

