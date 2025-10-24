Актуальна ціна MultiBank Group сьогодні становить 0.5086 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MBG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MBG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MultiBank Group сьогодні становить 0.5086 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MBG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MBG на MEXC вже зараз.

Логотип MultiBank Group

Курс MultiBank Group (MBG)

Актуальна ціна 1 MBG до USD:

Графік ціни MultiBank Group (MBG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MultiBank Group (MBG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна MultiBank Group (MBG) становить $ 0,5086. За останні 24 години MBG торгувався між мінімумом у $ 0,4911 і максимумом у $ 0,9997, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MBG становить $ 1,6915943417368275, тоді як його історичний мінімум — $ 0,36701751283509526.

Що стосується короткострокових результатів, то MBG змінився на -0,08% за останню годину, -34,97% за 24 години та на -52,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MultiBank Group (MBG)

Поточна ринкова капіталізація MultiBank Group — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,11M. Циркуляційна пропозиція MBG — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 508,60M.

Історія ціни MultiBank Group (MBG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MultiBank Group за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,273501-34,97%
30 днів$ -0,6226-55,04%
60 днів$ -1,7976-77,95%
90 днів$ -1,3115-72,06%
Зміна ціни MultiBank Group сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MBG на $ -0,273501 (-34,97%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MultiBank Group за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,6226 (-55,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MultiBank Group за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MBG змінився на $ -1,7976 (-77,95%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MultiBank Group за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -1,3115 (-72,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MultiBank Group (MBG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MultiBank Group зараз.

Що таке MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, заснована в Каліфорнії в 2005 році, зараз є однією з найбільших і найрегульованіших онлайн-установ з торгівлі фінансовими деривативами у світі. Штаб-квартира групи розташована в Дубаї, і вона має понад 25 офісів по всьому світу та обслуговує понад 2 мільйони клієнтів у понад 100 країнах. Завдяки суворому дотриманню нормативних вимог, передовим технологіям та орієнтації на фінансову цілісність, MultiBank Group пропонує безпечну та безперебійну торгівлю по всьому світу.

Сьогодні група є першопрохідцем у сфері фінансів, очолюючи один з найамбітніших проєктів токенізації активів реального світу (RWA) в галузі, який базується на її першому утиліті токені: $MBG.

Проєкт MultiBank Group доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MultiBank Group. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MBG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MultiBank Group у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MultiBank Group безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MultiBank Group (USD)

Скільки коштуватиме MultiBank Group (MBG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MultiBank Group (MBG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MultiBank Group.

Перегляньте прогноз ціни MultiBank Group вже зараз!

Токеноміка MultiBank Group (MBG)

Розуміння токеноміки MultiBank Group (MBG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MBG зараз!

Як купити MultiBank Group (MBG)

Шукаєте як купити MultiBank Group? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MultiBank Group на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MBG до місцевих валют

Ресурс MultiBank Group

Щоб дізнатися більше про MultiBank Group, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMultiBank Group
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MultiBank Group

Скільки сьогодні коштує MultiBank Group (MBG)?
Актуальна ціна MBG у USD становить 0,5086 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MBG до USD?
Поточна ціна MBG до USD — $ 0,5086. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MultiBank Group?
Ринкова капіталізація MBG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MBG?
Циркуляційна пропозиція MBG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MBG?
MBG досяг історичної максимальної ціни у 1,6915943417368275 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MBG?
Історична мінімальна ціна MBG становила 0,36701751283509526 USD.
Який обсяг торгівлі MBG?
Актуальний обсяг торгівлі MBG за 24 години — $ 6,11M USD.
Чи підніметься ціна MBG цього року?
MBG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MBG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:00:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MultiBank Group (MBG)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

